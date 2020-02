Wainting Windows

(La Revue du Design, 03/01/20) – Malgré leurs nombreuses réalisations, les designers suédois du Note Design Studio n’avaient jamais réalisés d’installations artistiques. Pour la commune de Nacka, en Suède, ils ont imaginé « Waiting Windows« , une réflexion à grande échelle sur l’acte d’attendre, une étude sculpturale du temps et des événements.L’histoire derrière cette commande vient d’une extension de la ligne de métro de Stockholm qui reliera Nacka à partir de 2027. Pour célébrer cet événement et inciter les habitants à patienter, la municipalité a donc commandé trois œuvres, dont celle-ci. En attendant que la ligne de chemin de fer soit finalisée, les designers ont décidé d’utiliser le concept de la fenêtre pour symboliser l’attente. La fenêtre du train en marche devient l’élément central de cette installation. Ces cadres miroitant sont frappées par la lumière du jour et reflètent le paysage forestier, la nuit, elles sont éclairées pour créer une œuvre d’art saisissante nichée dans le bois.

Charlotte Ackemar, designer pour Note Designer Studio expliquait la démarche : “We chose not to make Waiting Windows a ‘digital’ piece. Our lives are already full of digital worlds in which people don’t meet other people physically. Note’s spatial work is always about leaving with the sense that you’ve experienced something real and tangible. This installation will not have any guidelines to how it should be use, no background text as you might find in a gallery. It’s for the people of Nacka to decide its purpose and meaning.”

Photographies : © Erik Lefvander

