(A.Avallone – Il Corriere della Sera, 20/07/19) – La dieta del «fatto in casa» è un programma alimentare studiato dalla dottoressa Anna Villarini per il sesto numero di Cook. In cosa consiste? Una settimana di ricette per ridurre il più possibile il consumo di prodotti alimentari trasformati e per ripulire l’organismo dall’eccesso di grassi, zuccheri e sale presenti in molti cibi già pronti.

INGREDIENTI:

2 kg di merulletti

soglioline

triglie

gallinelle e acciughe

300 g di coda di rospo

400 g di polpa di pomodoro

1 cipolla

1 porro

1 cucchiaino di paprika

2 spicchi di aglio

barbe di 1 finocchio

timo secco

alloro

sale

prezzemolo

zafferano in stigmi e in polvere

olio evo

PREPARAZIONE:

1

Tritate la cipolla, il bianco del porro e i due spicchi di aglio. Soffriggete tutto in una padella profonda con 3 cucchiai di olio extravergine di oliva.

2

Unite tutti i pesci accuratamente puliti e fateli insaporire per alcuni minuti a fuoco medio, poi trasferite su un piatto qualche pescetto e tenete da parte. Aggiungete intanto in padella la polpa di pomodoro, una presa di zafferano in stigmi e una bustina di zafferano in polvere, la paprika dolce, le barbe di finocchio, due foglie di alloro, tre rametti di prezzemolo e uno di timo secco.

3

Salate dopo aver assaggiato, unite 2 litri di acqua, coprite con il coperchio e lasciate sobbollire a fuoco basso per circa 20 minuti. A questo punto passate la zuppa al setaccio.

4

Rimettete la zuppa in padella, tagliate a pezzetti la pescatrice, salatela, cuocetela nella zuppa in leggera ebollizione per 6 minuti, aggiungete i pescetti tenuti da parte, spegnete e lasciate riposare 5 minuti prima di servire.

A.Avallone – Il Corriere della Sera, Brodetto di pesce alle spezie