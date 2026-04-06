Exposición ‘Representaciones. Imágenes e ideas del carlismo’

(Nota de Prensa, 26/03/26) – El director general de Cultura – Institución Príncipe de Viana, Ignacio Apezteguía, ha inaugurado este jueves la nueva exposición temporal del Museo del Carlismo, ‘Representaciones. Imágenes e ideas del carlismo’. Esta exhibición, comisariada Iñaki Urricelqui, técnico del Museo, estará abierta al público hasta el 13 de septiembre de 2026.

En el acto de apertura se ha destacado este nuevo proyecto expositivo del museo estellés, que reflexiona sobre el proceso de construcción de la imagen y representación del carlismo, con especial atención a sus protagonistas, tanto en el plano individual como colectivo, y los elementos visuales que le atribuyen significación en consonancia con la ideología del movimiento. La exposición, desde un enfoque crítico, constata la capacidad de adaptación y de revisión del movimiento como factor clave que explica su continuidad y pervivencia durante dos siglos.

La exposición

La exposición se articula en dos bloques. En el primero se analiza la construcción de la imagen del carlismo, particularmente desde la década de 1820, como movimiento partidario del infante Carlos María Isidro de Borbón como alternativa al trono de España, cuando ya se plantea el dilema entre la opción “fernandista” y “carlista”. La exposición explica, desde las imágenes e ideas, la evolución del pretendiente carlista de infante de España y pretendiente al trono hasta su consideración como líder político a través, principalmente, de las figuras de Carlos María Isidro de Borbón, Carlos de Borbón y Austria-Este y Carlos Hugo de Borbón-Parma.

Junto a ellos, se dedica atención a varias figuras femeninas cuyo papel resultó clave en la representación del carlismo, y que se revelan como esenciales en la configuración, custodia y transmisión del ideal, destacando las hermanas María Francisca y María Teresa de Braganza, Beatriz de Austria-Este, Margarita de Borbón-Parma, María de las Nieves de Braganza, Irene de Holanda o las princesas Borbón-Parma, en especial María Teresa. Junto a estas figuras relevantes del movimiento, la exposición analiza la representación masculina, femenina e infantil en el carlismo desde el tópico y la apariencia, así como desde la actividad colectiva en los círculos, el requeté, las asociaciones juveniles de margaritas y pelayos.

El segundo de los bloques se centra en los atributos empleados en la representación del carlismo, procedentes de la cultura visual de cada época y que el carlismo empleó y adaptó hasta, en ocasiones, hacerlos exclusivos a su causa. Ideas, lemas, imágenes, devociones, música y símbolos interpelan a quien visita la exposición a elaborar su propia opinión sobre la representación del movimiento, sobre su evolución y pluralidad de interpretaciones. ¿Sabrías identificar la bandera carlista?, ¿sabrías decir qué estas escuchando?, o ¿por qué identificamos a estos personajes como carlistas? son algunas de las preguntas con las que el comisario interroga al público, en una exposición en la que se revisan conceptos e ideas en torno al movimiento.

El montaje expositivo combina bienes culturales de diversa naturaleza como pinturas, grabados, dibujos, carteles, fotografías, vidrieras, banderas, uniformes, medallas y objetos diversos que son expresión de la representación del carlismo.

Procedencia de los materiales

Junto a bienes culturales de la colección del Museo del Carlismo, la exposición cuenta con préstamos institucionales y particulares de singular valor e interés histórico y artístico, entre los que se encuentran el retrato de Fernando VII, con uniforme de capitán general, de Vicente López, del Museo Nacional del Prado; ‘Conspirador carlista leyendo La Esperanza’, de Valeriano Domínguez Bécquer, del Museo Nacional del Romanticismo; ‘Gudari’, de Francis Bartolozzi, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía; la ‘Bandera sencilla del Regimiento de Línea de Infantería de Soria’, del Museo del Ejército; ‘Campo carlista’, de la colección de Íñigo Pérez de Rada; o ‘Escena de la batalla de Ayete’, atribuido a Genaro Pérez Villaamil, del Museo Carlista de Madrid.

Completan la exposición otros bienes cedidos por estas y otras colecciones particulares, así como de instituciones como el Archivo y Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Museo de Historia de Madrid, el Centro de la Memoria Histórica de Salamanca, el Archivo Municipal de Manises, el Museo de Navarra, el Palacio de Navarra, el Museo Etnológico de Navarra Julio Caro Baroja, el Archivo de los Condes de Orgaz, o el Museo San Telmo y el Museo Zumalakarregi, instituciones de las que proceden respectivamente, entre otras piezas, las boinas de Nicolás Ollo y la de Antonio Dorregaray.

Horario de visitas y actividades

La exposición, con acceso gratuito, está disponible para su visita en los horarios habituales del Museo: de martes a sábado, de 10:00 a 14:00 horas, y de 16:00 a 19:00 horas. El Museo del Carlismo organiza visitas guiadas a la exposición permanente, siendo las primeras el sábado 11 de abril, a las 17:00 horas (castellano) y el domingo 12 de abril, a las 12:00 horas (euskera). El calendario de visitas es accesible en la página web del museo (https://museodelcarlismo.navarra.es/es/)

Como complemento a la exposición, el Museo del Carlismo ha organizado una jornada con especialistas para el sábado 23 de mayo, que se anunciará próximamente. Asimismo, se está preparando el catálogo de la exposición, con textos del comisario.

