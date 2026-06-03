El 27º Festival de Teatro de Olite

(Nota de Prensa, 28/05/26) – La consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola, ha presentado este jueves la 27º edición del Festival de Teatro de Olite / Erriberriko Antzerki Jaialdia, que se celebrará entre el 17 de julio y el 2 de agosto. Con una programación multidisciplinar que reunirá teatro, danza, circo, clown, magia música y performance, la cita volverá a convertir Olite en un punto de encuentro para las artes escénicas, con presencia de compañías navarras, estatales e internacionales y una programación que se extenderá también a Tafalla, Beire, Pitillas y San Martín de Unx.

En total, el festival ofrecerá 31 funciones escénicas y musicales, a cargo de 27 compañías y artistas, además de dos residencias creativas, varios talleres de formación y encuentros abiertos al público. La programación mantiene la apuesta por combinar espectáculos en espacios patrimoniales y escénicos con propuestas de calle y actividades de mediación, formación y acompañamiento a la creación.

Durante su intervención, la consejera Esnaola ha valorado el festival como un “lugar de encuentro para todo tipo de públicos, un espacio de creación y diálogo de voces emergentes y trayectorias consolidadas”. En este sentido, ha destacado que el programa que se presenta, al que ha calificado como de “primer nivel”, se basa en producciones que “dialogan tanto con el pasado como con el futuro escénico, en un espacio diseñado para reunir y abrazar las tradiciones más diversas de las artes escénicas con propuestas más arriesgadas, innovadoras y contemporáneas”.

“En definitiva, se trata de un festival que se acerca al público con amplia presencia en territorio y con una apuesta por la calidad, la diversidad en formatos, estilos, personajes, idiomas y espacios”, ha subrayado Esnaola, al tiempo que ha calificado al programa como una “propuesta única” en la Comunidad Foral, que “perdura en el tiempo por el trabajo incansable de distintos equipos y por el respaldo de un público entregado”.

En la presentación del certamen, organizado por el Gobierno de Navarra y Fundación Baluarte, ha estado también presente, además de la consejera; el director del servicio de Acción Cultural del Gobierno de Navarra, Lorenzo García Echegoyen; las directoras artísticas del festival, Ane Pikaza y María Goiricelaya; y los y las representantes de algunas de las compañías participantes.

Como en las últimas ediciones, el Festival de Teatro de Olite refuerza su condición de espacio de convivencia entre disciplinas, generaciones y lenguajes. El programa reúne propuestas que dialogan con la memoria, la identidad, la adolescencia, la precariedad, la imaginación, el cuerpo, la comunidad y las formas contemporáneas de relación con el mundo.

La Cava: doce noches de teatro y danza

El escenario de La Cava acogerá doce espectáculos, todos ellos a las 22:00 horas. La programación se abrirá el viernes 17 de julio con ‘Adolescencia infinita’, de Pont Flotant, una mirada irónica, tierna y musical sobre la adolescencia actual y la propia memoria adolescente.

El sábado 18 llegará ‘Mi madre y el dinero’, de Anacarsis Ramos / Pornotráfico, una pieza de teatro documental construida a partir de la historia laboral y vital de Josefina Orlaineta en Campeche, México. El domingo 19 se representará ‘Las Gratitudes’, adaptación teatral de la novela de Delphine de Vigan, con Gloria Muñoz, Macarena Sanz y Rómulo Assereto.

La segunda semana de festival comenzará en La Cava el jueves 23 con ‘Itzulera’, de Dejabu Konpainia, una road movie escénica en euskera que cruza teatro, cine en directo y poética visual. El viernes 24 será el turno de ‘Leonora’, de Producciones Come y Calla y Teatro del Acantilado, un acercamiento libre al universo de Leonora Carrington, con texto y dirección de Alberto Conejero e interpretación de Natalia Huarte. El sábado 25 se presentará ‘No mires’, de Cultura i Conflicte, un thriller escénico sobre culpa, silencio, compromiso político y memoria familiar. El domingo 26, Teatro de La Abadía llegará con ‘Declaración de amor (para siempre)’, una pieza que convierte al público en destinatario directo de una declaración de agradecimiento.

La recta final de La Cava incluirá ‘SELFI — Ser joven en la sociedad del espectáculo’, de Unavezenlavida, el miércoles 29; ‘Mujeres que cantan tras el balcón’, de la compañía navarra Boga-Boga, el jueves 30; ‘Niebla’, de Pílades Teatro, versión escénica de la novela de Miguel de Unamuno dirigida por Fernanda Orazi, el viernes 31; ‘Sueño’, de Compañía Criolla, el sábado 1 de agosto; y ‘Ultimatum’, de Led Silhouette, el domingo 2 de agosto, una pieza de danza sobre el cuerpo como territorio, frontera y último espacio de resistencia.

Olite como escenario abierto

Además de La Cava, el festival desplegará parte de su programación en la Plaza de los Teobaldos, la Iglesia de los Franciscanos, el Palacio Real, la Casa de Cultura y el Museo del Vino.

La Plaza de los Teobaldos acogerá el viernes 17 ‘Bhat-Flop’, de Et D’Ailleurs, una propuesta de circo clown llegada de Francia que también podrá verse en Pitillas y San Martín de Unx. En ese mismo espacio se presentarán ‘Gota’, de Txema Muñoz, pieza de magia nouvelle y clown contemporáneo; ‘¡Qué buen día!’, de Maite Guevara; ‘Tenet’, de Eunoia Kolektiva, un espectáculo de gran formato con ocho acróbatas y un músico; y ‘Refugi’, de Cia. Manolo Alcántara.

La Iglesia de los Franciscanos será sede de varias propuestas de pequeño y mediano formato, entre ellas ‘Nuur’, de La Banda Teatro Circo; ‘Feliz Día’, de la compañía argentina Sutottos; ‘Yo bailo’, proyecto dirigido por Damián Malvacio con personas mayores; y ‘El enterrador’, de Pepe Zapata / Teatro de Dos, una obra sobre memoria histórica inspirada en figuras anónimas de la Guerra Civil y la posguerra.

El Palacio Real acogerá dos citas musicales y performativas: el concierto de Olaia Inziarte, una de las voces más singulares de la escena musical en euskera, y ‘Bahía Botánica’, de Hugo Torres, una performance sonora concebida como diálogo entre música y plantas vivas.

El festival se extiende a Tafalla, Pitillas, Beire y San Martín de Unx

El Festival de Teatro de Olite mantiene su presencia territorial en otros municipios de la Zona Media. Tafalla acogerá en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea ‘Camping Las Reinas / Las Reinas Kanpina’, de La Cuerda Teatro + Ttipia Kultura, una comedia negra sobre ocio, poder y pertenencia, y ‘El por qué de los perdidos’, del creador navarro Akira Yoshida.

Pitillas recibirá ‘Bath-Flop’, de Et D’Ailleurs, y ‘Bipedestrucción’, de Disiden.Cía, una pieza de danza contemporánea juvenil y familiar con conciencia LGTBIAQ+. Esta última también podrá verse en Beire, donde además se presentará ‘Mute’, de Orain Bi. San Martín de Unx acogerá igualmente ‘Bath-Flop’ y ‘Mute’, reforzando el carácter itinerante de la programación.

Dos residencias: ‘Amortzia’ y ‘Gatomaquia’

El festival volverá a acompañar procesos de creación a través de sus residencias artísticas. La residencia emergente será para Edurne Pena y La Majica con ‘Amortzia’, un proyecto en proceso que mezcla autoficción, memoria familiar, lenguaje de internet y preguntas sobre la intimidad, la exposición y las relaciones entre generaciones. La muestra podrá verse el lunes 27 de julio en Beire y el martes 28 en Olite.

Las Nenas Theatre desarrollarán la residencia profesional con ‘Gatomaquia’. El proyecto tendrá apertura pública el miércoles 29 de julio en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea y el jueves 30 en Olite.

Talleres y encuentros

La programación formativa incluirá el taller de gestión de Nines Carrascal, centrado en la distribución y comercialización de proyectos escénicos; el taller de dramaturgia ‘Encender la mecha’, impartido por Jordi Casanovas; el taller juvenil ‘Selfie’; un taller de creación con Fernanda Orazi; y un taller juvenil con Oier Zuñiga y Maialen Diez, que culminará con una muestra.

El programa se completará con encuentros abiertos al público en la Oficina de Turismo / Museo del Vino de Olite. Entre ellos figuran los encuentros con Pont Flotant; con el equipo de ‘Mi madre y el dinero’ y Natalia Huarte; un encuentro vinculado a los cursos; y una conversación con Galder Pérez, de EiTB. En estas citas se servirá un aperitivo por cortesía de Reyno Gourmet y Vinos D.O. Navarra.

Entradas, abonos y accesibilidad

La venta de entradas comenzará mañana, viernes 29 de mayo. Las localidades podrán adquirirse online en www.festivalteatroolite.es y www.fundacionbaluarte.com, así como en las taquillas de Baluarte, Centro Comercial La Morea, Enozentrum en Olite y Centro Cultural Tafalla Kulturgunea.

Las entradas para los espectáculos de La Cava tendrán un precio general de 20 euros y de 12 euros con carné joven. El abono completo para las doce funciones de La Cava costará 210 euros, 96 euros con carné joven. También se ofrecerá un abono de tres funciones a elegir por 55 euros, 28 euros con carné joven.

Las funciones ‘Camping Las Reinas’, de La Cuerda Teatro + Ttipia Kultura, y ‘El por qué de los perdidos’, de Akira Yoshida, tendrán precios especiales de 8 y 6 euros, respectivamente, y podrán adquirirse en la taquilla del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea y online.

Los espectáculos programados en el Palacio Real y la Iglesia y convento de Los Franciscanos serán de entrada libre hasta completar aforo, previa retirada de invitaciones en la taquilla de Enozentrum. Esta modalidad incluye ‘Nuur’, ‘Feliz Día’, ‘Yo bailo’, ‘El enterrador’, el concierto de Olaia Inziarte y ‘Bahía Botánica’.

El festival reservará ocho localidades por función en La Cava para personas con movilidad reducida. Además, las obras ‘Leonora’, ‘No mires’ y ‘Las Gratitudes’ serán accesibles para personas con discapacidad visual y auditiva, con subtitulado adaptado, audiodescripción, bucle magnético individual y sonido amplificado con auriculares.

El programa completo puede consultarse en el siguiente enlace.