Poema de Angelo Cacciola Donati seleccionado para participar al VIII Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica 2026
Recuerdos
Hay momentos
en los que,
del fardel de los recuerdos
que arrastramos con nosotros
de una vida a otra,
reemergen imágenes
de un pasado
que nunca ha dejado
de vivir en nosotros.
Y vuelven a hablarnos,
a preguntarnos, quizá,
por qué dejamos escapar,
por qué traicionamos,
casi sin saberlo,
llevados por impulsos
todavía ásperos,
nunca del todo domados.
Historias rebeldes,
frágiles y obstinadas,
colgadas del hilo sutil
de los recuerdos.
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