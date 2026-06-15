Poema de Angelo Cacciola Donati seleccionado para participar al VIII Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica 2026

Recuerdos

Hay momentos

en los que,

del fardel de los recuerdos

que arrastramos con nosotros

de una vida a otra,

reemergen imágenes

de un pasado

que nunca ha dejado

de vivir en nosotros.

Y vuelven a hablarnos,

a preguntarnos, quizá,

por qué dejamos escapar,

por qué traicionamos,

casi sin saberlo,

llevados por impulsos

todavía ásperos,

nunca del todo domados.

Historias rebeldes,

frágiles y obstinadas,

colgadas del hilo sutil

de los recuerdos.

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