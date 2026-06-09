Aurora Beltrán, Premio Príncipe de Viana 2026

(Nota de prensa, 22/05/26) – La consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola, ha informado este viernes en rueda de prensa de que el Consejo Navarro de la Cultura y de las Artes ha propuesto a la cantante navarra Aurora Beltrán, para el Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2026, por su defensa de una concepción de la música “como forma de expresión personal y colectiva” a través de una trayectoria profesional “que no renuncia a la autenticidad y la conexión emocional con el público”. Asimismo, Esnaola ha adelantado también que el galardón a la Promoción del Talento Artístico, dirigido a menores de 30 años y que celebra su séptima edición, ha sido otorgado a María Cristina Moreno.

El jurado del premio Príncipe de Viana, compuesto por las personas que forman parte del Consejo Navarro de la Cultura y de las Artes, se ha reunido este viernes en el Palacio de Navarra para decidir la candidatura ganadora de la 37ª edición de este galardón, que tiene como objetivo el reconocimiento de la tarea llevada a cabo por personas o instituciones relevantes, que tengan especial vinculación con Navarra, en cualquiera de los ámbitos de la cultura, ya sea mediante el ejercicio de la creación, el estudio o la investigación o bien mediante su promoción y fomento.

El nombre de las personas propuestas a ambos premios se ha dado a conocer en una rueda de prensa en la que la consejera ha estado acompañada también por el director general de Cultura-Institución Príncipe de Viana, Ignacio Apezteguía, y por Iñigo Pérez, impulsor de la candidatura ganadora del Príncipe de Viana y miembro del Consejo Navarro de la Cultura y de las Artes.

La consejera Esnaola ha destacado durante su intervención que Aurora Beltrán es “una de las voces más representativas del rock español”, que, “desde los inicios de su carrera musical en los años 80, su voz y su música ha resonado con fuerza no sólo en Navarra, sino a nivel nacional e internacional, bien en solitario, bien formando parte de grupos tan reconocidos como Belladona o Tahúres Zurdos”.

El premio cuenta con una dotación económica de 20.000 euros, y la entrega a la cantante tendrá lugar el próximo 13 de junio en la Casa de Cultura de Los Arcos, ya que, en 2026, se cumplen 850 años desde que Sancho el Sabio concedió fueros a la villa de Los Arcos en 1176. Por su parte, el galardón a la Promoción del Talento Artístico tiene una dotación máxima de 10.000 euros para la puesta en marcha de un proyecto artístico por parte de la persona ganadora, y el acto de entrega se celebrará el 3 de junio en el edificio INAP, sede del Departamento de Cultura, Deporte y Turismo.

Aurora Beltrán

Aurora Beltrán Gila (1964, Pamplona), creció en Potasas (Beriáin). Desde niña estuvo marcada por una enfermedad que la obligaba a permanecer muchas horas sentada, circunstancia que influyó decisivamente en su vocación musical: para hacerle más llevadero ese tiempo, su padre le regaló una guitarra, con la que comenzaría a desarrollar su interés por la música. A los trece años compuso su primera canción, ‘Muerte ven’, que formaría parte más tarde de su trayectoria discográfica.

Inició su carrera musical en los años 80, como guitarrista del grupo Belladona, con el que grabó el álbum ‘Las mujeres y los negros primero’. En 1987 fundó junto con su hermano Lolo y otros músicos el grupo Tahúres Zurdos, con el que realizó conciertos por Navarra y el norte de España y con quien grabaría su primer disco con el sello Oihuka.

Tras la disolución del grupo, Beltrán estrenó su primer disco en solitario, ‘Clases de Baile’, en 2008, obra en la que contó con la colaboración de aristas destacados como Enrique Bunbury, Loquillo y Carmen París. También en 2008 participó en la gira ‘Otra noche sin dormir’, junto a aristas como Rosendo y Barricada, recorriendo importantes escenarios de España, y colaboró en un disco benéfico en defensa de los animales.

En 2009 llevó su música a Estados Unidos, con una gira que incluyó ciudades como Nueva York, Boston o Filadelfia. En 2011, por su parte, grabó en directo el álbum ‘Museo Púrpura’, que recoge tanto canciones de su etapa en solitario como de su trayectoria con Tahúres Zurdos, además de incluir el tema inédito ‘Invicta’, compuesto desde la experiencia personal marcada por una enfermedad renal crónica diagnosticada en 2005.

En reconocimiento a su carrera, en 2012 recibió el Premio Global de la Música Aragonesa, y también un homenaje en la Gala de la Música Navarra.

María Cristina Moreno, premio de Promoción del Talento Artístico

María Cristina Moreno Vitas (Tudela, 2000), es historiadora del arte e ilustradora especializada en cómic de autor y autoedición. Su trabajo utiliza el dibujo y la narración gráfica para abordar temas como la precariedad juvenil, la identidad, la salud mental y los procesos creativos. Ha publicado obras como ‘La Sociedad de las Ratas’ y ‘Vida Galleta’, ambas realizadas con la técnica de la risografía y con un enfoque experimental y humorístico. ‘Vida Galleta’ recibió el premio Bandeja de Entrada de La Casa Encendida y el premio Voxel School de Fanzimad, destacando el jurado su capacidad para tratar temas sociales con ironía y cercanía.

Su trayectoria combina la autoedición, el cómic y la participación en exposiciones y festivales de arte joven en Madrid y Navarra. Ha participado en proyectos colectivos como Sub25, La Semana Mágica y diversas exposiciones vinculadas a la reflexión social y la salud mental. También presentó su primera exposición individual en Tudela, ‘Conexiones inconexas’, centrada en la hiperconectividad y las relaciones digitales contemporáneas.

En los últimos años ha desarrollado una línea artística más experimental, explorando nuevas formas de relato visual íntimo y conceptual dentro del cómic contemporáneo. El proyecto al que irá destinado el premio es ‘Caparazón de Cristal, una novela gráfica inspirada en el mito de Apolo y Marsias, donde reflexiona sobre los conflictos creativos, la naturaleza del arte y su relación con la construcción de la identidad.

El jurado del premio de Promoción del Talento Artístico ha destacado a la hora de elegir a Moreno la creación de una voz gráfica propia dentro del ámbito del cómic contemporáneo y la ilustración, desarrollando un lenguaje visual reconocible y coherente tanto en lo estético como en lo narrativo. Asimismo, también ha valorado la capacidad de abordar problemáticas plenamente actuales, especialmente las vinculadas a la precariedad juvenil y el acceso a la vivienda, conectando con inquietudes compartidas por toda una generación desde el humor y la sensibilidad crítica.

Otra de las razones para seleccionar la propuesta de la arista ha sido la coherencia estilística y temática de una trayectoria que, desde la autoedición y el cómic de autor, mantiene una investigación constante sobre identidad, creación contemporánea y experiencias generacionales. También se han destacado otros aspectos, como la originalidad y madurez de sus propuestas narrativas y visuales, incorporando formatos y técnicas de vanguardia, o la apuesta de la galardonada por lenguajes artísticos contemporáneos en el ámbito de la ilustración y la narrativa gráfica, situándose dentro de una nueva generación de creadoras que amplían los límites tradicionales del cómic.