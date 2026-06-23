Exposición sobre el romance navarro

(Nota de prensa, 19/06/26) – La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola Bermejo, ha inaugurado hoy viernes, 19 de junio, la exposición ‘Romanz. En lengoage de Navarra’, que estará abierta al público hasta el 13 de diciembre. La muestra ha sido comisariada por Fermín Miranda García, catedrático de Historia Medieval de la Universidad Autónoma de Madrid, coordinada por Roberto Ciganda y ha contado con la colaboración de Cristina Tabernero Sala, catedrática de Lengua Española de la Universidad de Navarra.

La exposición pone de relieve la importancia del romance navarro, una lengua hablada en Navarra durante la Edad Media, derivada del latín, desde sus primeras manifestaciones escritas conocidas hasta convertirse en el idioma “oficial” de la monarquía navarra y de la administración en todos sus ámbitos, territoriales, judiciales y fiscales. En un escenario multilingüe, compartido con el vasco en parte del territorio, el occitano de los burgos o el hebreo y el árabe de las aljamas, destaca el impulso que tuvo el romance navarro en ámbitos como el notariado y los municipios y que fue compartido por todos los grupos sociales, desde la nobleza hasta el campesinado.

“Esta es una oportunidad excepcional para poner de relieve la trascendencia del romance navarro, una lengua derivada del latín que se convirtió en el idioma ‘oficial’ de nuestra monarquía y de la administración medieval en todos sus ámbitos: territoriales, judiciales y fiscales”, ha destacado Esnaola. Una muestra, ha dicho, que “ofrece una mirada rigurosa y profundamente renovada sobre las características sociolingüísticas de esta lengua, su expansión y su posterior evolución” hacia el castellano. “Y lo hace desvelando ante el público una circunstancia de nuestra sociedad medieval que es, todavía hoy, absolutamente desconocida para la mayoría de la ciudadanía”, ha puntualizado la consejera.

Además, la exposición profundiza en las características sociolingüísticas de esta lengua, en su raigambre latina, su expansión en el territorio, su uso dominante en la escritura y su evolución en el habla de los navarros y las navarras hasta vincularse con el castellano a finales de la Edad Media y comienzos de la Moderna e incluso en la pervivencia de vocablos y giros en nuestra habla cotidiana.

En la muestra se exhiben documentos singulares del reino de Navarra de los siglos XI al XIV, escritos en esta lengua, y que permiten trazar su recorrido histórico, social y lingüístico y, al mismo tiempo, dar a conocer una circunstancia de la sociedad medieval navarra absolutamente desconocida en la actualidad.

El romance navarro

La exposición se abre con una recopilación de textos medievales que proclaman la relevancia que tuvo esta lengua ya en su tiempo, cuyos contemporáneos denominaron ‘lengoage de Navarra’, ‘ydiomate Navarre’, ‘ydiomate Navarre terre’ (‘idioma de la tierra de Navarra’) o, directamente, ‘romanz’ o romance.

A continuación, el discurso expositivo se divide en tres bloques. En el primero de ellos, titulado ‘En tiempos de turbación’, se analizan los primeros compases de una lengua que comenzaba a diferenciarse del latín clásico, un latín evolucionado que en otros territorios dio lugar al catalán, al aragonés, al castellano o al leonés y que en Navarra derivó en el navarro. Precisamente las primeras glosas romances fueron escritas en esta lengua en los márgenes de los códices de monasterios e iglesias del sur del reino (San Millán de la Cogolla con las ‘glosas emilianenses’ y San Martín de Albelda), del este (San Salvador del Leire), o del centro (catedral de Pamplona / Iruña). El momento clave de este proceso de afianzamiento del navarro como lengua del reino se produjo en el momento en que el romance sustituyó al latín en la cancillería real, en el primer cuarto del siglo XIII.

El segundo bloque, titulado ‘El idioma, ¿de quién?’, se centra en las personas hablantes y demuestra cómo el uso del navarro se hizo habitual en todos los ámbitos de la sociedad. Fue a finales del siglo XII cuando la nobleza navarra del valle del Ebro comenzó a emplear en sus escritos la misma lengua que hablaban en su vida diaria, convirtiéndola en seña de su identidad. Este proceso fue emulado por la propia monarquía navarra, que lo extendió a todo su aparato administrativo y llegó a contagiar a las instituciones eclesiásticas, relegando el uso del latín a textos muy determinados. Es entonces cuando se constata la irradiación del romance por toda Navarra, incluso en las villas burguesas en las que el occitano estaba fuertemente asentado, o en las poblaciones campesinas de cualquier punto del reino cuando tuvieron la necesidad de dejar por escrito sus decisiones y comunicaciones.

El tercer bloque, titulado ‘El idioma, ¿para qué?’, identifica los usos que tuvo el romance y que cubrieron todas las necesidades comunicativas de la sociedad navarra medieval. El citado como ‘idioma de la tierra navarra’ se extendió a todos los ámbitos de la administración, de la cultura y de las gestiones privadas y se utilizó prácticamente para todo: para contabilizar –en apeos de rentas, censos, cuentas, alistamientos, fuegos–, para narrar –en textos históricos, poemas–, para rezar –en catequismos y sermonarios–, para legar y donar –en testamentos y disposiciones–, para compilar sus documentos anteriores trasladándolos en romance –en becerros, cartularios, registros–, para jurar, pactar y negociar –entre la corona y el reino en el juramento regio que los reyes y reinas de Navarra pronunciaban en navarro–.

El romance navarro tuvo variados usos escritos. Se utilizó para contabilizar (en apeos, cuentas, alistamientos, fuegos, etc.), para narrar (en textos históricos y poemas), para rezar (en catequismos y sermonarios), para legar y donar (en testamentos y disposiciones), para compilar (en becerros, cartularios y registros) y para jurar, pactar y negociar (en el juramento regio).

Documentos de archivo



Con objeto de documentar estos procesos y usos, la exposición exhibe 52 documentos datados entre los siglos XI y XV custodiados en distintos archivos, navarros y españoles. De todos ellos, 36 proceden del Archivo Real y General de Navarra, una selección muy exhaustiva de los más de 60.000 documentos en idioma navarro de los siglos medievales que conserva. El resto proceden de distintas instituciones: tres del Archivo Histórico Nacional, uno de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, cinco del Archivo y Biblioteca de la Catedral de Pamplona, uno del Archivo de la Real Colegiata de Roncesvalles, dos de los Archivos Eclesiásticos de Tudela, uno del Archivo Municipal de Tudela, dos del Archivo Municipal de Olite y uno del Archivo Municipal de Genevilla.

De todos ellos hay piezas verdaderamente singulares. Entre ellas destaca el ‘Libro de las generaciones y linajes de los reyes’, conocido como ‘Liber Regum’, considerada la primera crónica escrita en romance en España y que precisamente está redactado en romance navarro, o el denominado ‘Cantar de Roncesvalles’, que interpreta en lengua navarra el gran poema épico de temática carolingia, una reliquia de la poesía épica medieval cuya inspiración última se encuentra en la propia Chanson de Roland del siglo XII.

No falta el Fuero General de Navarra, el códice jurídico por excelencia del reino, que se expone en la versión del ejemplar de la Cámara de Comptos, del siglo XIV, así como el fuero de Laguardia o la concesión del fuero de San Cernin de Pamplona a la villa de Lanz, el primer protocolo notarial conservado en Navarra de Martín Garcés don Costal, notario de Tudela, y el registro de Comptos del reino de Navarra de 1280, uno de los primeros volúmenes de esta serie documental única en su género. También tienen cabida los grandes cartularios de la monarquía navarra, como el cartulario de Teobaldo II, el Cartulario Magno de Carlos III y piezas eclesiásticas como el cartulario de Fitero del siglo XIII, el ‘Libro Rubro’ de Iranzu de 1257 o el Catecismo del obispo Barbazán, y textos cronísticos y narrativos como la Crónica de los Reyes de Navarra del Príncipe de Viana del siglo XV y la ‘Complaynna que de sí face Navarra’ o lamento de Navarra escrito en plena banderización del reino entre agramonteses y beaumonteses.

Las disposiciones de la monarquía navarra están representadas con el acta de prohijamiento entre Sancho VII el Fuerte y Jaime I el Conquistador de 1231, el acta de juramento de los fueros de Teobaldo II en la catedral de Pamplona, o la de Felipe II el Largo, celebrada en París. Juramentos de fidelidad de nobles navarros a la Corona, el acuerdo de las juntas de infanzones de 1299 o el acuerdo de las buenas villas de Puente la Reina de 1328 reclamando la sucesión del trono a Juana II y Felipe III de Evreux, así como el acta de la proclamación real de estos en la catedral de Pamplona en 1329. Y de ese mismo año, el acta de las Cortes de Olite de 1329 sobre la sucesión a la corona, de la que se prepararon originales tanto en lenguaje francés como en lenguaje navarro para facilitar la comprensión de los nuevos soberanos.

También están representados otros documentos que testimonian la pluralidad de la sociedad navarra medieval, como sentencias y acuerdos municipales, ordenanzas de gremios como los burulleros (tejedores de paños) de Tudela, donaciones y testamentos como el de una vecina de Tudela, e incluso una carta de amor. El Códice Emilianense, custodiado en la Real Academia de la Historia, se expone a través de un facsímil con las anotaciones marginales e interlineadas, las famosas ‘glosas emilianenes’ escritas en romance y vascuence.

Actividades

La exposición ‘Romanz. En lengoage de Navarra’ puede visitarse en la cripta protogótica del Archivo Real y General de Navarra todos los días de la semana de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, incluidos fines de semana y festivos. Estará abierta hasta el 13 de diciembre de 2026.

Se han programado visitas guiadas gratuitas a la exposición todos los sábados por la mañana, previa reserva en el teléfono 848 42 46 67.

En breve se publicará el catálogo expositivo, realizado por los comisarios, con el contenido completo de los textos y documentos de la muestra.

Durante el otoño tendrán lugar más actividades, tanto talleres didácticos dirigidos al público infantil y familiar, como un ciclo de conferencias con participación de los comisarios, que se anunciará oportunamente.