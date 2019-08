(A.Freda – Il Corriere della sera, 12/07/19) – Questo è il piatto che mi fa tornare nella mia amatissima Costiera Amalfitana non appena ne ho voglia: sono le linguine al limone. Facili, anzi facilissime, hanno bisogno di un solo accorgimento che però è molto importante: quando le preparate usate assolutamente limoni non trattati perché ci servirà la buccia. E proprio perché la ricetta è semplice e il gusto complessivo è delicato, per la riuscita del piatto la qualità degli ingredienti è davvero tutto. L’ideale, per ottenere un profumo più intenso, è utilizzare i limoni di Sorrento o di Amalfi, dalla polpa succosa e moderatamente acida, e una buona qualità di pasta in grado di trattenere alla perfezione la cremosità del sugo. Vediamo allora, passaggio dopo passaggio, come preparare questo primo in cui il limone è protagonista, un primo profumatissimo ed estivo (ha collaborato Martina Barbero).

INGREDIENTI

320 grammi di linguine

40 grammi di burro

1 limone non trattato

1 succo di limone

olio extravergine d’oliva

timo o prezzemolo

sale e pepe bianco

PREPARAZIONE

1

Lavate bene un limone e grattugiatene la scorza, evitando però con attenzione di grattugiare anche la parte bianca, il suo gusto amarognolo potrebbe rovinerebbe il sapore finale del nostro piatto. Poi spremete il succo del limone. In un tegame dai bordi alti, aggiungete dell’olio, del burro e solo alla fine la scorza di limone e fate amalgamare il tutto a fuoco molto dolce.

2

Unite a questo punto anche il succo di limone dopo averlo filtrato, così da evitare che i semini finiscano nel condimento, che potrebbe risultare così amarognolo. A questo punto lessate le linguine in abbondante acqua bollente e salata, poi scolatele al dente e saltatele nella padella con il condimento, aggiungendo un cucchiaio di acqua di cottura della pasta per ammorbidire il sugo, se ritenete sia necessario, e mescolando il tutto per amalgamare bene.

3

A fine cottura aggiungete qualche fogliolina di timo oppure, se preferite, un po’ di prezzemolo, per colorare ma anche per dare una nota di sapore. Servite gli spaghetti ben caldi, con una spolverata di pepe bianco e delle scorzette di limone che avrete tenuto da parte per decorare. Come vedete, del limone si usa davvero tutto. Vi accorgerete di quanto questo piatto sia profumato: un invito a tavola anche solo attraverso l’olfatto. Buon appetito!

