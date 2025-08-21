(Nota de Prensa, Agosto 2025) – La 56ª Semana de Música Antigua de Estella (SMADE) se celebrará del 6 al 13 de septiembre y promete transformar la ciudad generando un punto de encuentro para la música, el baile y la poesía. Bajo el lema “Travesías”, esta edición ofrecerá dieciocho espectáculos que buscan fusionar el rico patrimonio musical con nuevas perspectivas creativas.

El programa ha sido presentado en la Sala Principal de Baluarte por Rebeca Esnaola, consejera de Cultura, Deporte y Turismo, y Raquel Andueza, directora artística del certamen, junto a Marisol Martínez Caspe, jefa de la Sección de Programas Artísticos y Difusión del departamento de Cultura del Gobierno de Navarra.

El festival, impulsado por la Dirección General de Cultura – Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra y la Fundación Baluarte, en colaboración con el Ayuntamiento de Estella-Lizarra, conmemora este año el sexcentésimo aniversario de la muerte de Carlos III el Noble. En este marco se ha diseñado el taller-concierto participativo “Estella canta”, que invita a la ciudadanía a unirse en una celebración musical.

La consejera Esnaola ha destacado el doble impacto de la SMADE: «no solo impulsa la música antigua, sino que contribuye significativamente al desarrollo cultural y turístico de Estella». Asimismo, ha subrayado el compromiso del Gobierno de Navarra con la evolución del programa, afirmando que «apoyar propuestas como SMADE es apostar por una cultura diversa, de calidad y accesible, que conecta la mejor música antigua europea y proyecta a Navarra como un referente cultural en el ámbito estatal e internacional». Por su parte, la directora artística, Raquel Andueza, ha resaltado la filosofía del festival, que busca «un equilibrio entre grandes nombres del panorama de la música antigua y nuevas miradas que aportan frescura y compromiso artístico, aspirando a que cada concierto sea una experiencia única y transformadora para el público, un oasis de belleza».

Programación Musical: un recorrido por espacios emblemáticos

La 56ª SMADE se inaugurará el 6 de septiembre con las intervenciones del programa SMADE a pie de calle, llevando ese fin de semana la música antigua a diversos puntos de Estella-Lizarra y la cercana localidad de Lorca. Agrupaciones como Ensemble La Danserye (6 y 7 de septiembre) y los Campaneros de la Catedral de Pamplona serán protagonistas en estas actividades urbanas.

Los conciertos principales tendrán lugar en la iglesia de San Miguel (6, 8, 10 y 12 de septiembre), el convento de Santa Clara (7, 9, 11 y 13 de septiembre), la iglesia de Lorca (7 de septiembre) y la iglesia de Abárzuza (13 de septiembre). La programación incluye actuaciones de reconocidos artistas y formaciones, entre ellos: Al Ayre Español (6 de septiembre en la Iglesia de San Miguel), Isabel Villanueva (7 de septiembre en la Iglesia de Lorca), Ensemble Phoenix Munich (7 de septiembre en el Convento de Santa Clara), Estella Canta y Les Troveurs (8 de septiembre en el Convento de Santa Clara), Euskal Barrokensemble (9 de septiembre en el Convento de Santa Clara), Sara Águeda y Pepe Viyuela (10 de septiembre en el Convento de Santa Clara), Revocal Ensemble Kosovo (12 de septiembre en el Convento de Santa Clara), Sara Águeda y Melania Olcina (13 de septiembre en la iglesia de Abárzuza) y Marco Beasley & Franco Pavan (13 de septiembre en el Convento de Santa Clara).

Este año, el concepto Artista en Residencia se consolida con la presencia de la arpista Sara Águeda, que ofrecerá dos conciertos y actuará en las actividades sociales.

Compromiso social y fomento del talento joven

La SMADE reafirma su vocación inclusiva a través de programas específicos:

El programa SMADE a pie de calle se extiende a Lorca (7 de septiembre) y Abárzuza (13 de septiembre), ofreciendo acceso gratuito a diversas propuestas, incluida la Ruta Emakumeen Memoria, recorrido que visitará los oficios antiguos de las mujeres de la zona.

SMADE Social llevará la música a centros de atención como la Residencia Santo Domingo (10 de septiembre) y ANFAS Estella (12 de septiembre), con actuaciones de la artista en residencia Sara Águeda junto al actor Pepe Viyuela y a la bailarina Melania Olcina. El acceso a estas actividades está restringido a los usuarios de las entidades colaboradoras.

Finalmente, #GeneraciónSMADE continúa apostando por el talento joven. Habrá muestras los días 8 y 9 de septiembre en la Casa de Cultura Fray Diego (acceso libre hasta completar aforo), culminando con el concierto final el 11 de septiembre en el convento de Santa Clara.

Información sobre abonos y entradas

Las entradas para la 56ª Semana de Música Antigua de Estella podrán adquirirse a partir del 25 de junio. Estarán disponibles a través de las páginas web de Fundación Baluarte y de la SMADE, así como de forma presencial en las taquillas de Baluarte, el Centro Comercial La Morea (Cordovilla) y, desde una hora antes del inicio, en las sedes de los conciertos.

Los abonos para los conciertos de Estella-Lizarra (Iglesia de San Miguel y Convento de Santa Clara) tendrán un precio de 90 euros (45 euros con carné joven). La entrada individual para los conciertos en Estella-Lizarra (San Miguel y Santa Clara) y en las iglesias de Abárzuza y Lorca será de 14 euros (7 euros con carné joven).

La 56ª Semana de Música Antigua de Estella se presenta, una vez más, como una celebración del patrimonio musical y cultural, consolidándose como un referente que acerca la música histórica a toda la sociedad navarra y nacional.



