Estructuras Cósmicas por Agustín Mosca

(90+10, 24/04/26) – En la última edición de la Milan Design Week, Agustín Mosca desplegó Estructuras Cósmicas, una colección de luminarias que investiga los vínculos entre naturaleza y cosmos.

Desde el circuito de Isola, uno de los polos más experimentales de la escena milanesa, Agustín Mosca llevó a Europa una propuesta que desborda los límites disciplinares del diseño. Estructuras Cósmicas – Topografía de lo desconocido es una colección de luminarias y un ensayo material sobre las estructuras invisibles que sostienen la vida y el universo.

El punto de partida del proyecto es tan intuitivo como profundo: la observación de formas que se repiten en distintas escalas, desde raíces y micelio hasta redes neuronales y filamentos cósmicos. Esa “repetición”, se convierte en hipótesis y motor creativo. Mosca traduce esa intuición en piezas tejidas a mano mediante técnicas de anudado con fibras naturales, donde el proceso adquiere un rol central.

Así, el diseñador trabaja desde una lógica orgánica: deja que el material se tense, se ramifique y encuentre su propio recorrido. En ese gesto, la autoría se vuelve compartida entre la mano y la materia. El error, la deriva y la acumulación se vuelven condiciones necesarias para que emerjan formas que parecen crecer más que ser diseñadas.

Al atravesar las estructuras tejidas, la luz proyecta sombras y pone en evidencia capas que de otro modo permanecerían ocultas. Mosca plantea así una analogía directa con el universo: del mismo modo en que la luz permite comprender la arquitectura de la materia en el cosmos, aquí hace visible la energía contenida en el tejido.

La serie se compone de tres piezas: Origo, Radian y Void, que funcionan como momentos de un mismo continuo. Origo, una lámpara de mesa, remite al nacimiento estelar: un nodo donde la materia se condensa y la luz emerge. De suspensión, Radian propone una imagen de tránsito y expansión, donde la luz fluye como radiación. Void, en cambio, aborda el colapso gravitacional, con una esfera oscura que evoca el límite de un horizonte de eventos.

Materialmente, la colección se construye con fibra de junco y madera de cachimbo, reforzando el vínculo entre lo natural y lo conceptual. Mosca recupera técnicas ancestrales como el tejido de nudos y las inscribe en una narrativa contemporánea, que dialoga con la ciencia y la cosmología.

90+10, 24/04/26 – Estructuras Cósmicas por Agustín Mosca