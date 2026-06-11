Navarra Cultural Weekend – del 12 al 14 de junio de 2026

Prepárate, porque este finde Navarra viene con música, festivales, pintxos, exposiciones, teatro y bastante meneo. Vamos por zonas, que así da menos pereza elegir.
🗓️ Viernes 12 de junio: ¡Arrancamos el fin de semana con ritmo!
🏰 Pamplona y Cuenca
- Música en el río (Villava): Para empezar el finde con calma y buena onda, el Molino de San Andrés en Villava acoge el concierto de Flecha + Chica Tequila a las 18:00h. Planazo de terraza.
- Nebulossa en la Sala Totem (Villava): Si te quedaste con ganas de bailar tras su paso por Eurovisión, el dúo trae su electropop a las 22:00h con su gira Virtuzorrismo Tour. ¡A cantar a grito pelado!
🍷 La Ribera (Zona Sur)
- 25ª Fiesta de la Cereza de Milagro: El evento estrella del fin de semana en el sur de Navarra arranca hoy. Para ir abriendo boca y ambientando las calles, a las 20:00h podrás disfrutar del concierto del dúo Pedro y Noelia en el escenario de la calle Dos de Agosto. ¡Id entrenando el estómago para el fin de semana!
🗓️ Sábado 13 de junio: El día de los grandes directos y las risas
🏰 Pamplona y Cuenca
- Ludovico Einaudi en el Navarra Arena: Es, sin duda, el plato fuerte musical del fin de semana. El famosísimo pianista italiano llega a Pamplona a las 20:00h dentro de su Gira de Arenas 2026. Si buscas una experiencia instrumental que te ponga los pelos de punta, es aquí.
- “Orgasmos – La Comedia” en Baluarte: Si prefieres combatir el estrés a base de carcajadas, la Sala Cámara acoge este desternillante show a las 20:00h. Una comedia que analiza con mucho humor las diferencias entre hombres y mujeres.
- Thrash Solstice Fest (Villava): Para los amantes de los sonidos duros, las guitarras eléctricas potentes y las melenas al viento, la Sala Totem ruge con metal pesado desde las 16:30h.
🏺 Zona Media y Tierra Estella
- Ecorrutas Teatralizadas en Abárzuza: Un plan maravilloso que mezcla senderismo, historia y humor. A las 10:30h arranca el recorrido por el impresionante Cañón del río Iranzu guiado por actores que te descubrirán los secretos del monasterio de una forma tronchante. Ideal para ir con amigos o en familia.
🍷 La Ribera (Zona Sur)
- Día grande en Milagro: La Fiesta de la Cereza despliega todo su arsenal. Durante el día habrá talleres infantiles de “Divercocina”, degustaciones de pinchos con el Food Truck de Reyno Gourmet, pasacalles de gigantes y, a medianoche, un conciertazo tributo a La Oreja de Van Gogh para bailar hasta que el cuerpo aguante.
🗓️ Domingo 14 de junio: El broche de oro (Vermut, lírica y postres)
🏰 Pamplona y Cuenca
- Gala Lírica en Baluarte: Para los paladares culturales más refinados, el aclamado tenor Xabier Anduaga une fuerzas con la Orquesta Sinfónica de Navarra y la soprano navarra Sofía Esparza a las 18:30h. Clausuran la temporada por todo lo alto con un viaje por el bel canto y la zarzuela.
- Festival Actúa en Legarda: Si te mola el plan de vermut al sol con buena música, la terraza-atrio de Legarda acoge a las 12:30h el concierto de Los Malvados. Una banda madrileña que clava las mejores versiones de la historia del pop y del rock.
🏺 Zona Media y Tierra Estella
- Segundo pase en el Cañón de Iranzu: Si el sábado se te pegaron las sábanas, tienes una segunda oportunidad a las 10:30h para disfrutar de las divertidas rutas teatralizadas por la naturaleza.
🍷 La Ribera (Zona Sur)
- Traca final en Milagro: El domingo es el día cumbre de la feria. Desde las 10:00h abren los mercados de artesanía y alimentación, se celebra el XXIV Concurso de Postres de Cereza y habrá conciertos de jotas, pasacalles con gaiteros y un showcooking para aprender recetas saladas y dulces con cereza. ¡El momento perfecto para llenar el maletero de fruta!
Consejo extra: Si vas a moverte por Milagro o Abárzuza, ve con calzado cómodo y muchas ganas de saborear los productos de la tierra. ¡A disfrutar del fin de semana por toda Navarra! 🎼🍒🎭