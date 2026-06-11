Navarra Cultural Weekend – del 12 al 14 de junio de 2026

Prepárate, porque este finde Navarra viene con música, festivales, pintxos, exposiciones, teatro y bastante meneo. Vamos por zonas, que así da menos pereza elegir.

🗓️ Viernes 12 de junio: ¡Arrancamos el fin de semana con ritmo!

🏰 Pamplona y Cuenca

Música en el río (Villava): Para empezar el finde con calma y buena onda, el Molino de San Andrés en Villava acoge el concierto de Flecha + Chica Tequila a las 18:00h. Planazo de terraza.

Para empezar el finde con calma y buena onda, el Molino de San Andrés en Villava acoge el concierto de a las 18:00h. Planazo de terraza. Nebulossa en la Sala Totem (Villava): Si te quedaste con ganas de bailar tras su paso por Eurovisión, el dúo trae su electropop a las 22:00h con su gira Virtuzorrismo Tour. ¡A cantar a grito pelado!

🍷 La Ribera (Zona Sur)

25ª Fiesta de la Cereza de Milagro: El evento estrella del fin de semana en el sur de Navarra arranca hoy. Para ir abriendo boca y ambientando las calles, a las 20:00h podrás disfrutar del concierto del dúo Pedro y Noelia en el escenario de la calle Dos de Agosto. ¡Id entrenando el estómago para el fin de semana!



🗓️ Sábado 13 de junio: El día de los grandes directos y las risas

🏰 Pamplona y Cuenca

Ludovico Einaudi en el Navarra Arena: Es, sin duda, el plato fuerte musical del fin de semana. El famosísimo pianista italiano llega a Pamplona a las 20:00h dentro de su Gira de Arenas 2026. Si buscas una experiencia instrumental que te ponga los pelos de punta, es aquí.

Es, sin duda, el plato fuerte musical del fin de semana. El famosísimo pianista italiano llega a Pamplona a las 20:00h dentro de su Gira de Arenas 2026. Si buscas una experiencia instrumental que te ponga los pelos de punta, es aquí. “Orgasmos – La Comedia” en Baluarte: Si prefieres combatir el estrés a base de carcajadas, la Sala Cámara acoge este desternillante show a las 20:00h. Una comedia que analiza con mucho humor las diferencias entre hombres y mujeres.

Si prefieres combatir el estrés a base de carcajadas, la Sala Cámara acoge este desternillante show a las 20:00h. Una comedia que analiza con mucho humor las diferencias entre hombres y mujeres. Thrash Solstice Fest (Villava): Para los amantes de los sonidos duros, las guitarras eléctricas potentes y las melenas al viento, la Sala Totem ruge con metal pesado desde las 16:30h.

🏺 Zona Media y Tierra Estella

Ecorrutas Teatralizadas en Abárzuza: Un plan maravilloso que mezcla senderismo, historia y humor. A las 10:30h arranca el recorrido por el impresionante Cañón del río Iranzu guiado por actores que te descubrirán los secretos del monasterio de una forma tronchante. Ideal para ir con amigos o en familia.

🍷 La Ribera (Zona Sur)

Día grande en Milagro: La Fiesta de la Cereza despliega todo su arsenal. Durante el día habrá talleres infantiles de “Divercocina”, degustaciones de pinchos con el Food Truck de Reyno Gourmet, pasacalles de gigantes y, a medianoche, un conciertazo tributo a La Oreja de Van Gogh para bailar hasta que el cuerpo aguante.



🗓️ Domingo 14 de junio: El broche de oro (Vermut, lírica y postres)

🏰 Pamplona y Cuenca

Gala Lírica en Baluarte: Para los paladares culturales más refinados, el aclamado tenor Xabier Anduaga une fuerzas con la Orquesta Sinfónica de Navarra y la soprano navarra Sofía Esparza a las 18:30h. Clausuran la temporada por todo lo alto con un viaje por el bel canto y la zarzuela.

Para los paladares culturales más refinados, el aclamado tenor une fuerzas con la Orquesta Sinfónica de Navarra y la soprano navarra a las 18:30h. Clausuran la temporada por todo lo alto con un viaje por el bel canto y la zarzuela. Festival Actúa en Legarda: Si te mola el plan de vermut al sol con buena música, la terraza-atrio de Legarda acoge a las 12:30h el concierto de Los Malvados. Una banda madrileña que clava las mejores versiones de la historia del pop y del rock.

🏺 Zona Media y Tierra Estella

Segundo pase en el Cañón de Iranzu: Si el sábado se te pegaron las sábanas, tienes una segunda oportunidad a las 10:30h para disfrutar de las divertidas rutas teatralizadas por la naturaleza.

🍷 La Ribera (Zona Sur)

Traca final en Milagro: El domingo es el día cumbre de la feria. Desde las 10:00h abren los mercados de artesanía y alimentación, se celebra el XXIV Concurso de Postres de Cereza y habrá conciertos de jotas, pasacalles con gaiteros y un showcooking para aprender recetas saladas y dulces con cereza. ¡El momento perfecto para llenar el maletero de fruta!

Consejo extra: Si vas a moverte por Milagro o Abárzuza, ve con calzado cómodo y muchas ganas de saborear los productos de la tierra. ¡A disfrutar del fin de semana por toda Navarra! 🎼🍒🎭