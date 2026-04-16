(ArtNexus, 13/02/26) – La exposición “Viva el arte vivo” en el Museo Reina Sofía de Madrid destaca el papel pionero de Alberto Greco en el arte vivo. Traza la carrera breve pero influyente de Greco, marcada por viajes por Sudamérica y Europa, y presenta obras de 1949 a 1965. La práctica de Greco evolucionó desde escritos experimentales y pinturas informalistas hasta acciones innovadoras de arte en vivo, collages y dibujos. Es reconocido como uno de los fundadores del arte vivo, o “vivo-dito”, que usa la propia vida—personas, lugares y eventos—como material artístico. El enfoque de Greco disolvió las fronteras entre el arte y la experiencia cotidiana, mezclando teatralidad, medios de comunicación masivos, cultura callejera y emoción. La retrospectiva muestra cómo la visión impredecible y participativa de Greco convirtió el arte en una parte dinámica de la vida, dejando un legado duradero que fusiona arte y existencia.

Pintor informalista y animador de “exposiciones rodantes” y tómbolas; poeta y escritor; actor ocasional y flâneur; fundador del arte vivo e impulsor de acciones de autopropaganda, Alberto Greco hizo de la exposición pública de su propia vida un espacio de invención estética, cuyos contornos se modulan entre el postureo histriónico, el suceso mediático y el rumor callejero. La exposición Viva el arte vivo da cuenta, de forma retrospectiva, de la corta —aunque intensa— singladura vital y artística de Greco, cuyas acciones fueron inseparables del propio rumbo migrante que emprendió en 1950 desde Buenos Aires.

ArtNexus, 13/02/26 – Alberto Greco. Viva el arte vivo