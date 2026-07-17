¿Utopía? Persistencias culturales y economía

El autor, Angelo Cacciola Donati, presenta brevemente su libro.

“La teoría económica contemporánea a menudo se ha alejado de la compleja realidad humana, relegando al individuo a roles rígidos y poco adecuados. Esta doctrina ha reducido a las personas a simples actores económicos, dejando de lado la profundidad de sus experiencias, deseos y necesidades reales.

Mi libro busca ofrecer una crítica penetrante y constructiva de la teoría del libre mercado, desvelando sus principales carencias y desafiando sus dogmas. A través de un enfoque fenomenológico, nos centramos en la acción humana real, intentando entender a los individuos en su totalidad, más allá de sus simples funciones económicas.

Realizamos un viaje intelectual que comienza con el sistema de acción de Talcott Parsons, explorando sus influencias y limitaciones. Esta exploración nos lleva hacia una comprensión más profunda del ser humano en la historia, mostrando que la lógica del libre mercado es solo un breve capítulo en la larga narración de la humanidad. Explorando diferentes culturas económicas alrededor del mundo, demostramos que existen soluciones alternativas y humanísticas mucho más allá de los confines de la economía de mercado.

Mis investigaciones en el País Vasco, como parte de mi doctorado suizo (PhD.) destacan cómo la cultura tradicional puede influir y modelar profundamente el comportamiento económico de una comunidad para enfrentar los desafíos socioeconómicos.

El libro propone un camino de acción delineado en tres verbos esenciales: revitalizar, reintegrar y acompañar. Estos representan las piedras angulares para redescubrir y valorar las prácticas económicas tradicionales.

En esta etapa crucial de nuestra historia, donde la alienación está en aumento, mi trabajo ofrece una visión fresca y esperanzadora. Invita a una profunda reflexión sobre la cultura y su práctica”.

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