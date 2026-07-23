Navarra Cultural Weekend (24-26 julio 2026)

🗓️ Viernes 24 de Julio



🏙️ Pamplona

Pamplona: Fiesta Gastronómica de Santiago (Parque de Antoniutti): Recinto de carpas con pulpo a feira, parrilladas de carne a la brasa, sidra y música tradicional. Cultura: Ciclo Zinema Beach al aire libre en Baluarte Exposiciones en el Museo Universidad de Navarra (MUN).

Zolina (Valle de Aranguren): Inicio de fiestas con cohete, chistorrada popular de bienvenida y charangas.

🌲 Montaña y Pirineos

Elizondo: Inicio de las tradicionales Fiestas de Santiago (del 24 al 28 de julio).

Inicio de las tradicionales Fiestas de Santiago (del 24 al 28 de julio). Olazti / Olazagutía: Fiestas de Santa Ana.

🔴 La Ribera

Tudela: Chupinazo de Santa Ana: A las 12:00 h en la Plaza de los Fueros arranca la semana grande con gaiteros, comparsa de gigantes y fiesta popular. Almuerzos y tardeos: Previo al cohete, las peñas y bares sirven las tradicionales magras con tomate, chistorra y pochas. Por la tarde, ambiente y tardeo en las plazas San Jaime y Mercadal. Noche: Orquesta Jamaica Show en el Paseo del Queiles.

San Adrián: Arranque de las Fiestas de las Santas Reliquias (Víspera) con degustación popular de zurracapote y almuerzo de peñas.





🎭 Zona Media

Olite (Festival de Teatro): 19:30 h: Feliz Día en las Antiguas Escuelas Franciscanas. 22:00 h: Leonora en el escenario principal de La Cava.

Pueyo / Puiu: Inicio de sus fiestas patronales.

🗓️ Sábado 25 de Julio (Día de Santiago)



🏙️ Pamplona y Comarca

Zolina: Día grande con el tradicional concurso de calderetes en la plaza, gigantes y bailes de tarde y noche.

Día grande con el tradicional concurso de calderetes en la plaza, gigantes y bailes de tarde y noche. Pamplona: Continuación de la Fiesta Gastronómica en Antoniutti.

🎭 Zona Media y Tierra Estella

Estella-Lizarra: Semana Medieval , con mercado de época, torneos y puestos con asados, embutidos artesanos, quesos e hidromiel.

, con mercado de época, torneos y puestos con asados, embutidos artesanos, quesos e hidromiel. Larraga: XXIV Día de la Vaca Brava (desde las 08:30 h), con encierros, ambiente callejero y degustación gastronómica local.

(desde las 08:30 h), con encierros, ambiente callejero y degustación gastronómica local. Viana: Jornada central de las Fiestas de Santiago y la Magdalena con degustación popular y ambiente festivo.





🎭 Tierra Estella

Olite (Festival de Teatro): 12:00 h: Encuentro de compañías navarras en el Enozentrum. 19:00 h: Espectáculo ¡Qué buen día! en la Plaza Teobaldos. 22:00 h: Obra No mires en La Cava.

Ujué: Concierto de Diabulus in Música (20:00 h) en su conjunto monumental.





🔴 La Ribera

Tudela: Tradición y gastronomía: Procesión de Santiago por el Casco Antiguo (09:30 h), almuerzos en el entorno de la Plaza de Toros y menús festivos con verduras de la Mejana y pochas frescas. Tarde y noche: Corrida de rejones y espectáculo nocturno La Máquina del Tiempo en el Queiles.





🗓️ Domingo 26 de Julio (Día de Santa Ana)



🏙️ Pamplona y Comarca

Pamplona: Cierre de la Fiesta Gastronómica en Antoniutti con raciones y comidas al aire libre.

Cierre de la Fiesta Gastronómica en Antoniutti con raciones y comidas al aire libre. Zabaldika (Valle de Egüés): Concierto del ciclo Canta y recita el Camino (20:00 h, Iglesia de San Esteban).

Concierto del ciclo Canta y recita el Camino (20:00 h, Iglesia de San Esteban). Zolina: Traca final de fiestas con actividades infantiles y despedida.

🔴 La Ribera

Tudela (Día Grande): Madrugada y mañana: Auroras, dianas y almuerzos tradicionales de pochas y guisos en las peñas. Feria de Alimentos Artesanos: Exposición y venta directa de productos navarros (quesos D.O., conservas, miel y repostería) en la Plaza de los Fueros. Eventos centrales: Gran Gigantada con comparsas invitadas de toda Navarra, deporte rural y el baile de La Revoltosa al caer la tarde.



🎭 Zona Media