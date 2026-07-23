Navarra Cultural Weekend (24-26 julio 2026)

🗓️ Viernes 24 de Julio
🏙️ Pamplona
- Pamplona:
- Fiesta Gastronómica de Santiago (Parque de Antoniutti): Recinto de carpas con pulpo a feira, parrilladas de carne a la brasa, sidra y música tradicional.
- Cultura: Ciclo Zinema Beach al aire libre en Baluarte
- Exposiciones en el Museo Universidad de Navarra (MUN).
- Zolina (Valle de Aranguren): Inicio de fiestas con cohete, chistorrada popular de bienvenida y charangas.
🌲 Montaña y Pirineos
- Elizondo: Inicio de las tradicionales Fiestas de Santiago (del 24 al 28 de julio).
- Olazti / Olazagutía: Fiestas de Santa Ana.
🔴 La Ribera
- Tudela:
- Chupinazo de Santa Ana: A las 12:00 h en la Plaza de los Fueros arranca la semana grande con gaiteros, comparsa de gigantes y fiesta popular.
- Almuerzos y tardeos: Previo al cohete, las peñas y bares sirven las tradicionales magras con tomate, chistorra y pochas. Por la tarde, ambiente y tardeo en las plazas San Jaime y Mercadal.
- Noche: Orquesta Jamaica Show en el Paseo del Queiles.
- San Adrián: Arranque de las Fiestas de las Santas Reliquias (Víspera) con degustación popular de zurracapote y almuerzo de peñas.
🎭 Zona Media
- Olite (Festival de Teatro):
- 19:30 h: Feliz Día en las Antiguas Escuelas Franciscanas.
- 22:00 h: Leonora en el escenario principal de La Cava.
- Pueyo / Puiu: Inicio de sus fiestas patronales.
🗓️ Sábado 25 de Julio (Día de Santiago)
🏙️ Pamplona y Comarca
- Zolina: Día grande con el tradicional concurso de calderetes en la plaza, gigantes y bailes de tarde y noche.
- Pamplona: Continuación de la Fiesta Gastronómica en Antoniutti.
🎭 Zona Media y Tierra Estella
- Estella-Lizarra: Semana Medieval, con mercado de época, torneos y puestos con asados, embutidos artesanos, quesos e hidromiel.
- Larraga: XXIV Día de la Vaca Brava (desde las 08:30 h), con encierros, ambiente callejero y degustación gastronómica local.
- Viana: Jornada central de las Fiestas de Santiago y la Magdalena con degustación popular y ambiente festivo.
🎭 Tierra Estella
- Olite (Festival de Teatro):
- 12:00 h: Encuentro de compañías navarras en el Enozentrum.
- 19:00 h: Espectáculo ¡Qué buen día! en la Plaza Teobaldos.
- 22:00 h: Obra No mires en La Cava.
- Ujué: Concierto de Diabulus in Música (20:00 h) en su conjunto monumental.
🔴 La Ribera
- Tudela:
- Tradición y gastronomía: Procesión de Santiago por el Casco Antiguo (09:30 h), almuerzos en el entorno de la Plaza de Toros y menús festivos con verduras de la Mejana y pochas frescas.
- Tarde y noche: Corrida de rejones y espectáculo nocturno La Máquina del Tiempo en el Queiles.
🗓️ Domingo 26 de Julio (Día de Santa Ana)
🏙️ Pamplona y Comarca
- Pamplona: Cierre de la Fiesta Gastronómica en Antoniutti con raciones y comidas al aire libre.
- Zabaldika (Valle de Egüés): Concierto del ciclo Canta y recita el Camino (20:00 h, Iglesia de San Esteban).
- Zolina: Traca final de fiestas con actividades infantiles y despedida.
🔴 La Ribera
- Tudela (Día Grande):
- Madrugada y mañana: Auroras, dianas y almuerzos tradicionales de pochas y guisos en las peñas.
- Feria de Alimentos Artesanos: Exposición y venta directa de productos navarros (quesos D.O., conservas, miel y repostería) en la Plaza de los Fueros.
- Eventos centrales: Gran Gigantada con comparsas invitadas de toda Navarra, deporte rural y el baile de La Revoltosa al caer la tarde.
🎭 Zona Media
- Olite (Festival de Teatro):
- 19:00 h: Tenet en la Plaza Teobaldos.
- 22:00 h: Declaración de amor para siempre en La Cava.
- Pitillas: Representación callejera de Bipedestrucción (19:00 h, Plaza del Ayuntamiento).