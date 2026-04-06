Tres conciertos en la Capilla del Museo de Navarra

(Nota de Prensa, 02/04/26) – La capilla del Museo de Navarra acogerá un año más una nueva edición del programa ‘Abril en la Capilla’, que este año se compone de tres conciertos de música clásica que se celebrarán entre el 4 y el 14 de abril, todos ellos a las 19:30 horas. La entrada a será gratuita hasta completar el aforo, previa recogida de invitaciones en el propio Museo el mismo día de cada actuación, desde las 18:00 horas.

En concreto, el programa arrancará el sábado 4 de abril, con el espectáculo ‘¡Oh, que brillar!’, un recorrido por la música escrita en España durante el periodo barroco. Acutará como soprano Eugenia Boix, que estará acompañada de la agrupación Pérgamo Ensemble, compuesta por Guillermo Turina al violonchelo y Eva del Campo al clavecín. Entre los autores que se interpretarán durante la actuación, se encuentran algunos conocidos como José de Torres o Gioacomo Facco, pero figuran también otros nombres olvidados por el paso del tiempo, como José de Lallana o Joaquín García.

El sábado 11 de abril la soprano Amaia Huarte y el pianista Juan Urdániz propondrán un viaje por diferentes autores y estéticas, a través del género canción de concierto. La primera parte del espectáculo recorre desde el Romanticismo alemán decimonónico hasta el impresionismo francés de finales del siglo XIX, y la segunda parte introducirá al público asistente en la primera mitad del siglo XX, con la estática del nuevo nacionalismo que bebe de las fuentes del folclore combinándolas con las nuevas técnicas compositivas.

Finalmente, el martes 14 de abril, se ofrecerá un concierto a cargo de Trío Argos, grupo formado por los flautistas Roberto Casado y Ana Sarobe y la arpista Alicia Griffiths. Su propuesta combina un alto nivel técnico con una especial atención al repertorio contemporáneo y a la creación actual.

Eugenia Boix y Pérgamo Ensemble

Boix recibió en 2007 el primer premio en las Becas Monserrat Caballé – Bernabé Martí, y fue además semifinalista en 2012 del prestigioso concurso Operalia, en Pekín. Ha participado asimismo en más de una veintena de grabaciones con prestigiosos sellos discográficos, y ha sido dirigida por algunas de las mejores batutas de la actualidad.

Por su parte, Pérgamo Ensemble comenzó a ofrecer sus primeros conciertos en el año 2016, y han realizado desde entonces varias actuaciones en España y en Europa. Fueron galardonados con el premio Sello FestCásica 2025, y con el Gran Premio del Jurado del VIII Concurso de Música Antigua de Gijón en 2019.

Se trata de agrupación versátil que ofrece propuestas que abarcan desde los programas puramente instrumentales hasta proyectos con solistas nacionales e internacionales de reconocido prestigio. Además, en su catálogo interpretativo se pueden encontrar propuestas que aúnan la recuperación del patrimonio nacional y europeo injustamente olvidado por el paso de los siglos con algunos de los autores más laureados de los siglos XVII y XVIII.

Amia Huarte y Juan Urdániz

Huarte, natural de Pamplona / Iruña, es licenciada en Filología y Grado en Música, Especialidad Canto por el Conservatorio Superior de Música de Navarra. Actualmente, es profesora de canto y compagina su labor docente con recitales líricos desde 2006.

Por otro lado, Juan Urdániz es pianista y profesor de repertorio y de piano en el Conservatorio Profesional de Música de Málaga. Doctor musicólogo y director musical y escénico, ha dirigido además las óperas ‘Hansel y Gretel’ de Humperdinck, ‘Quien porfía mucho alcanza’ de García, ‘Marc’Antonio e Cleopatra’ de Hasse, ‘Le Cinesi’ de Gluck, ‘La ninfa e il pastore’ de Vivaldi, y ‘Amor prigioniero’ de Sertrori. Tiene una extensa trayectoria en recitales a solo y formando parte de diferentes conjuntos.

Trío Argos

Los integrantes de Trío Argos se han formado en conservatorios superiores de referencia en España, Francia y el Reino Unido, obteniendo máximas distinciones en interpretación y música de cámara, así como títulos de posgrado en prestigiosas instituciones europeas. Han ampliado estudios con reconocidos solistas y maestros, lo que ha consolidado un enfoque interpretativo versátil y riguroso.

Como solistas y músicos de cámara, han ofrecido conciertos en diversos países de Europa, África, América y Oceanía, participando en festivales y ciclos de prestigio y colaborando con importantes orquestas y ensembles. Varios de sus miembros han sido premiados en concursos nacionales e internacionales y han estrenado obras que compositores actuales les han dedicado, enriqueciendo así el repertorio para flauta y arpa.

El Trío Argos compagina su actividad concertística con una intensa labor pedagógica en conservatorios superiores y escuelas de música, así como en clases magistrales y proyectos educativos. Esta doble vertiente artística y docente se refleja en programas cuidados, que combinan obras clásicas, música actual y colaboraciones con otras disciplinas, ofreciendo al público una experiencia cercana, variada y comprometida con la difusión de la música de cámara.