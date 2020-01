(Il Corriere della sera, 10/01/20) – La dieta del «anti-colesterolo» è un programma alimentare studiato dalla dottoressa Anna Villarini per il decimo numero di Cook. In cosa consiste? Una settimana di ricette per abbassare il più i livelli di colesterolo nel sangue. Foto di Laura Spinelli, ricette e food styling di Alessandra Avallone, styling di Stefania Aledi

INGREDIENTI

280 g di cous cous integrale

2 bustine di zafferano

1 kg di cozze pulite

1 spicchio di aglio

1 cucchiaino di semi di finocchio

2 rametti di timo

300 g di radicchio trevigiano

q.b. di olio extravergine di oliva

q.b. di sale marino integrale e q.b. di pepe

PREPARAZIONE

1

Sciacquate le cozze, mettetele in una casseruola con lo spicchio di aglio sfogliato tagliato in due, metà dei semi di finocchio e un cucchiaio di acqua. Ponete sul fuoco, coprite e fate aprire le cozze a fuoco vivo, scuotendo la pentola. Appena si aprono toglietele dal fuoco, sgusciatele e filtrate l’acqua che avranno emesso in cottura.

2

Aggiungete al liquido delle cozze 3 dl di acqua tiepida in cui avete sciolto lo zafferano e una presa di sale. Mettete il cous cous in una ciotola bassa, versate sopra il liquido, coprite e lasciate gonfiare 30 minuti.

3

Sgranate quindi il cous cous: prima con la forchetta, quindi con i palmi delle mani.

4

Lavate il radicchio, tagliatelo a striscioline. Mettetelo in una casseruola con un cucchiaio di olio, il timo e il resto dei semi di finocchio, fate insaporire a fuoco vivace alcuni minuti, salate, aggiungete il cous cous e cuocete altri 3-4 minuti mescolando. Togliete dal fuoco, incorporate le cozze, regolate di sale, condite con 2 cucchiai di olio crudo e pepe, servite subito.

Il Corriere della sera, Cous cous alle cozze