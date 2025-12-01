Débora Delmar sobre la gentrificación y la arquitectura

(Arte al Día, Noviembre 2025) – Liberty & Security (Libertad y seguridad) es la exposición en Jumex de Débora Delmar (México 1986) en donde se profundiza sobre los efectos de la globalización en la vida cotidiana, a partir de una crítica sobre la privatización y a la homogeneización del espacio público. La artista investiga los impactos físicos y simbólicos de la arquitectura presentes en la gentrificación, el consumismo y la vigilancia en el entorno urbano.

En una serie de obras nuevas, Delmar reflexiona sobre cómo la galería, el museo y el vecindario están atados al consumo y la identidad, al igual que las formas en que sus fronteras definen la clase mediante el acceso y el control. Con el uso de rejas, dispositivos de seguridad y rótulos comerciales en sus ensamblajes, cada elemento se convierte en un significante de las ideologías de homogeneización, internacionalización y globalización que están impregnadas en lo cotidiano.

La práctica de Débora Delmar se centra en la circulación de objetos, imágenes y personas dentro de los ámbitos de la globalización, la inmigración y la propiedad a través de las barreras físicas y simbólicas que los ordenan. Sus instalaciones a menudo se refieren a los no-lugares que parecen utilitarios y a su vez son instrumentales para promover la uniformidad por medio del uso de la estética minimalista.

Actualmente, es becaria de Stanley Picker Gallery en la Kingston University en Londres, donde prepara una exposición individual para 2025. Recibió la Beca Fundación Jumex para Estudios en el Extranjero (2016-2018) y la Beca Jóvenes Creadores, FONCA CONACULTA (2012-2013). Su trabajo ha sido incluido en la Bienal Femsa, Michoacán (2020-2021); la Bienal de Berlín (2016) y la Bienal de las Américas (2015). Sus exposiciones individuales incluyen, Castles, LLANO, Ciudad de México (2023); Liberty, GALLLERIA PÌU, Bolonia (2022); [ ], Interface Gallery, Oakland (2020), entre otras.



