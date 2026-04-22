Dansa València llena de movimiento la ciudad del Turia

(Luiki Alonso, Cultura Inquieta, 09/04/26) – Uno de los placeres más humanos y mundanos a los que podemos sucumbir es bailar como si nadie nos viera.

También hay mucho placer en ver bailar a los demás, abstraídos en sus propios mundos, porque hay magia en disfrutar de ese arte que se produce cuando el alma conecta con el cuerpo para expresar sentimientos y emociones que la palabra no puede.

Por ello, un año más, el festival Dansa València inundará la ciudad del Turia de danza y nuevos lenguajes del 11 al 19 de abril de 2026.

Este festival de danza y artes del movimiento que se ha convertido en la plataforma de la danza española, celebra su 39ª edición con el objetivo de seguir deleitando a su audiencia, mostrando lo liberador y lo sanador que hay en el acto de bailar y de investigar los límites de la expresión y del arte plasmados a través del cuerpo.

Esta edición nace inspirada en una idea sencilla pero poderosa: el derecho a la belleza. En un mundo atravesado por la saturación y la incertidumbre, se reivindica la importancia de detenernos y abrir un espacio para la experiencia sensible.

Organizado por la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo e impulsado por el Institut Valencià de Cultura, Dansa València se consolida como referente no solo en la Comunitat Valenciana, sino también en el ámbito nacional. Así lo certifica el informe del Observatorio de la Cultura, que lo sitúa entre los siete mejores festivales de toda España.

El festival tiene programadas varias propuestas de todo tipo que se desplegarán, como en otras ocasiones, por varias localizaciones como teatros, museos, plazas y parques de la ciudad. Reunirá a 37 compañías de ocho comunidades autónomas y una producción internacional.

Dentro de este festival conviven muchas maneras de disfrutar de las artes del movimiento, porque la danza sale al encuentro de la ciudadanía para ser un deleite para niños, jóvenes y adultos.

Habrá espectáculos de sala y site specifics tanto en la calle como en plazas o zonas afectadas por la DANA, en salas como la Carme Teatre o Espacio Inestable, en teatros como el Rialto, el Teatre Principal y El Musical, en la Plaza Manises, en el Puerto de Catarroja, en el espacio de creación Algrà, en la Plaza del Mercado, entre otros.

No habrá rincón de Valencia que no se impregne con algunas de las mejores propuestas del momento.

Y además de toda la agenda de espectáculos, podrás también participar en algunas actividades y talleres como espectador y en otras como profesional.

Programadores, compañías, distribuidores, prensa y crítica especializada se dan cita aquí para encontrar colaboraciones, nuevos proyectos y alianzas para hacer crecer el sector.

Dansa València es un ecosistema del movimiento que genera nuevas posibilidades, que acompaña y sostiene la creación local al mismo tiempo que entabla relaciones con un contexto artístico más amplio. Es también una manera de mirar y habitar el mundo con más serenidad y sensibilidad que nos regala, al fin, un momento de ternura.

Luiki Alonso, Cultura Inquieta, 09/04/26 – Dansa València vuelve a llenar de movimiento y arte la ciudad del Turia