(ArtNexus, 20/03/26) – Gina Arizpe presenta “Lo que no se ve” en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC), curada por José Jiménez. A lo largo de su carrera artística, que abarca desde los años noventa hasta hoy, Gina Arizpe, con un enfoque multimedia, aborda el papel y la situación de las mujeres en un entorno acelerado y convulso, donde enfrentan sometimiento, ocultamiento e incluso violencia extrema, lo cual se evidencia en el aumento de feminicidios. «Lo que no se ve” resume su obra a través de 13 piezas, creadas entre 2013 y años posteriores. En el video, se presenta la obra “Cuestión de Tiempo”, una instalación que surge de una investigación sobre los feminicidios en Ciudad Juárez y su posterior expansión como problemática global.

La artista utiliza materiales simbólicos, como el algodón, y acciones colectivas de mujeres para reflexionar sobre la invisibilización de las víctimas a lo largo del tiempo. También describe otras piezas que visualizan datos sobre violencia contra las mujeres en México mediante coordenadas, colores y soportes, como espejos, involucrando al espectador de forma directa. La obra enfatiza que la violencia de género no es un fenómeno aislado, sino que se extiende y, muchas veces, ocurre en espacios íntimos. Finalmente, se incluyen fotografías que combinan la observación y la presencia corporal de la artista para hacer visibles estas problemáticas.

ArtNexus, 20/03/26 – Gina Arizpe presents «Lo que no se ve»