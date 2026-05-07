Navarra Cultural Weekend del 8 al 10 mayo 2026

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Hola Navarra, aquí llega el Navarra Cultural Weekend del 8 al 10 de mayo

Viernes 8

Pamplona y comarca

Pamplona: visita guiada “El Segundo Ensanche y las Casas Baratas”

A las 11:00, dentro de PamplonaEsCultura. Muy buen plan si te apetece ciudad, paseo y aprender cosas sin pagar una entrada que luego finges amortizar con intensidad.

Pamplona: concierto de ANARI — Civivox Pompelo, 20:00

Dentro del programa Kantu eta Hitza. Lo mejor aquí es que la entrada es gratuita, así que puedes quedar de persona cultural sin que tu cuenta corriente tenga que hacer teatro.

Pamplona: cine europeo “Green Border” — Civivox San Jorge, 19:30

También con entrada libre hasta completar aforo. Buen plan de viernes para quien quiera algo más serio, más europeo y bastante menos ruidoso que improvisar terraceo sin plan.

Ribera

Cortes: Concierto de primavera 2026

El viernes 8. Plan de pueblo, música y ambiente local del bueno, de ese que no necesita postureo para funcionar.

Cascante: Estaciones Sonoras — programación de primavera

El festival entra en su bloque de 8 y 9 de mayo, así que el finde empieza con música, gastronomía y ese punto de evento que parece mucho más grande de lo que la gente de ciudad esperaba. Aquí puede haber actividades de distintos precios, así que conviene mirar bien cada propuesta.

Sábado 9

Pamplona y comarca

Pamplona: “La selva” — Civivox Mendillorri, 10:30

Artes escénicas para primera infancia, pensado para bebés y familias. Ideal si quieres plan cultural amable y con bastante menos caos que un parque infantil a media mañana.

Pamplona: “Cuentos con vibrato” — Civivox Condestable

Actividad gratuita y con entrada libre hasta completar aforo. Buen plan familiar si quieres niños entretenidos y adultos sintiéndose responsables sin sufrir demasiado.

Pamplona: taller de juegos de mesa en familia — Civivox Jus la Rocha, 17:30

También gratuito, con inscripción previa. Muy bien para quien quiera un sábado de mesa, risas y cultura sin necesidad de salir disparado a gastar dinero por inercia.

Pamplona: Navarra Queer Chorus — Músicas de domingo, aviso para el domingo

Te lo dejo ya en radar, porque el domingo a las 12:00 hay concierto con entrada libre en Condestable y merece la pena tenerlo fichado desde el sábado, cuando aún crees que el domingo lo vas a organizar bien.

Sangüesa / Zona Media Oriental

Sangüesa: Día Internacional de la Danza — El Prau, 12:00

El sábado 9, con duración de 75 minutos. Muy buena opción si quieres salir un poco del eje Pamplona-Ribera y hacer algo bonito, cultural y bastante más elegante que pasear sin rumbo mirando escaparates cerrados.

Tierra Estella

Estella-Lizarra: Exposición “Carlismo frente a Franquismo”

Sigue abierta hasta el 3 de mayo… perdón, esa ya no entra en este finde; así que mejor no te la vendo como gran plan milagroso. Para este fin de semana, Estella no parece especialmente cargada en la agenda pública que he localizado.

Ribera

Cascante: Estaciones Sonoras — bloque de primavera

Sigue el sábado 9. Es probablemente una de las citas más vistosas del finde en la Ribera, aunque no todo será necesariamente gratis. Aun así, por ambiente y programación, merece estar en el radar.

Tudela: prepara el Rally Fotográfico del domingo

No es todavía el evento fuerte, pero si te interesa, el domingo 10 se celebra el XXVIII Rally Fotográfico Ciudad de Tudela, así que el sábado te lo puedes ir creyendo y salir con cámara, móvil y cierta vocación de artista urbano.

Domingo 10

Pamplona y comarca

Pamplona: Navarra Queer Chorus — Civivox Condestable, 12:00

Dentro de Músicas de domingo, con entrada libre hasta completar aforo. Domingo perfecto para empezar con música, patio bonito y sensación de vida cultural bastante mejor montada que tu desayuno.

Ribera

Tudela: XXVIII Rally Fotográfico Ciudad de Tudela

El domingo 10. Muy buen plan para quienes quieren hacer algo distinto, caminar Tudela con otro ojo y convencer a los demás de que “salir a hacer fotos” es una forma muy seria de organizarse el fin de semana.

Tierra Estella / Navarra Media Occidental

Sin gran dominador, pero con opciones de escapada tranquila

Para este domingo, si lo tuyo no es tanto un evento puntual como salir, comer fuera y dejar que el pueblo haga el resto, aquí tocaría tirar más de escapada de zona que de gran cita cerrada. Esta semana el peso más claro de agenda pública cae más en Pamplona, Sangüesa y Ribera que en Tierra Estella.

Resumen rápido, priorizando gratis o barato

Si quieres jugar seguro y sin dejarte mucho dinero, yo me quedaría con esto:

Viernes: visita guiada del Ensanche o concierto de ANARI en Pamplona.

visita guiada del Ensanche o concierto de en Pamplona. Sábado: Cuentos con vibrato , taller familiar en Civivox o Día de la Danza en Sangüesa .

, taller familiar en Civivox o . Domingo: Navarra Queer Chorus en Pamplona o Rally Fotográfico de Tudela.

Si quieres, ahora te saco el guion de 120 segundos ya estructurado por días y zonas, listo para vídeo.