Navarra Cultural Weekend del 1 al 3 mayo 2026

Hola Navarra, aquí llega el Navarra Cultural Weekend del 01 al 03 de mayo

Viernes 1

Pamplona

Sinfonía de los juguetes — Baluarte, Sala Principal, 12:00

Plan perfecto para empezar mayo con cultura y con menos riesgo que improvisar una sobremesa infinita con toda la familia opinando a la vez. Además, está en entradas agotadas, o sea que la gente ha sido más previsora que tú.

Mikel Bermejo — “Eureka” — Baluarte, Sala de Cámara, 19:00

Si quieres cerrar el viernes con humor y sin necesidad de fingir que este puente lo tenías perfectamente organizado desde febrero, aquí tienes una opción muy digna.



Ribera

Fitero: Jornadas Gastronómicas 2026

Siguen el 30 de abril y 1 de mayo. Traducido: si el puente te pilla con hambre, Fitero ya ha pensado en ti con bastante más cariño que tu nevera.

Cortes: Programa Fiestas del Cristo de la Buena Muerte 2026

Del 1 al 3 de mayo. Fin de semana completo para quien quiera pueblo, ambiente y esa clase de agenda donde “salgo un rato” suele acabar siendo una mentira piadosa.

Plan de fondo para el finde

Fiestas de la Verdura de Tudela y Ribera

Siguen hasta el 3 de mayo. A estas alturas ya no es una agenda: es una declaración de amor colectiva a la huerta, y sinceramente se entiende.

Villafranca: Programa Fiestas de la Juventud 2026

Del 30 de abril al 3 de mayo. Porque Navarra entiende perfectamente que un puente sin pueblo, música y cierta pérdida de control no termina de ser puente.

Sábado 2

Pamplona

Festival Internacional de Danza Ucraniana — Baluarte, Sala de Cámara, 19:00

sábado de danza y elegancia. Muy buena opción si te apetece algo bonito, intenso y bastante mejor que quedarte dando vueltas por el centro “a ver qué pasa”.

Pirineo / Navarra Oriental

Burgui: Día de la almadía

El 2 de mayo. Uno de esos planes con identidad, tradición y paisaje que te recuerdan que Navarra también sabe hacer cosas épicas sin necesidad de luces LED ni DJ con gafas blancas.

Ribera

Buñuel: Programa Fiesta Tradicional 2026

Los días 2 y 3 de mayo. Si lo tuyo es más el aire festivo que la contemplación silenciosa de una exposición minimalista, aquí tienes una opción muy seria.

Murchante: Programa IX Festival Internacional ARCADE

Del 30 de abril al 3 de mayo. Nombre con ambición internacional y fin de semana completo para quien quiera cultura con movimiento, escenario y algo más de vida que una siesta mal planteada.

Plan de fondo para el puente

Tudela y Ribera: Fiestas de la Verdura 2026

Siguen vivísimas el sábado. Si no has comido espárrago, alcachofa o algo con denominación emocional de huerta, igual ni has estado del todo en Navarra este fin de semana.

Domingo 3

Tierra Estella

Dicastillo: Feria del espárrago

El 3 de mayo. Plan estupendo si te apetece pueblo bonito, producto local y ambiente de los que no necesitan ni humo, ni pantallas gigantes, ni alguien gritando por un micrófono para funcionar.



Ribera

Cortes: Fiestas del Cristo de la Buena Muerte — último día

Porque a veces el mejor momento de una fiesta es cuando ya hay confianza, cansancio y la gente actúa como si el lunes no existiera.

Buñuel: Fiesta Tradicional 2026 — segundo día

Domingo para rematar con pueblo, tradición y esa clase de ambiente donde siempre hay alguien que sabe exactamente dónde hay que ir y cómo saludar.

Últimos compases de las Fiestas de la Verdura de Tudela y Ribera

También terminan el 3 de mayo, así que el domingo sigue siendo una oportunidad magnífica para cerrar el puente comiendo bastante mejor de lo que lo empezaste.

Resumen rápido

Si quieres un finde bien armado, yo lo vería así: