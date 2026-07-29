Fernando Sánchez Castillo. La Perla Peregrina

(ArtNexus, julio 2026) – El Museo Reina Sofía presenta la exposición “La Perla Peregrina” de Fernando Sánchez Castillo hasta el 8 de marzo de 2027. El artista propone que el arte desafía las narrativas del Estado, interviniendo en la representación del poder. Su enfoque escultural desmantela los símbolos tradicionales, revelando la fragilidad de los relatos que sostienen la autoridad. A través de monumentos e imágenes, cuestiona la estabilidad de la historia, demostrando su naturaleza conflictiva y su relevancia contemporánea. El artista transforma elementos históricos con nuevos significados. Estas aproximaciones desafían la normalidad y reflejan la naturaleza construida de la autoridad. La perla, resultado de una intrusión, simboliza cómo la violencia fundacional crea capas de relatos que permiten avanzar ante el trauma, similar a la labor artística que transforma experiencias dolorosas en formas únicas y significativas.
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