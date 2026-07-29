Masajes Mentales by Bertsoladies

Masajes mentales es mucho más que una canción: es una sacudida de conciencia envuelta en energía, ironía y sensibilidad. Bertsoladies consiguen unir lo íntimo y lo colectivo, pasando de las dudas y los tropiezos personales a una mirada valiente sobre el mundo que nos rodea. La mezcla de español e italiano aporta personalidad y frescura, mientras el mensaje invita a detenerse, respirar, cambiar de perspectiva y no permanecer impasibles. En tiempos de ruido y discursos vacíos, se agradece escuchar un rap que reivindica «la rebeldía de la empatía» y nos recuerda que la alegría también puede ser un arma. Auténtico, necesario y lleno de vida. ¡Enhorabuena!