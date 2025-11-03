

(Nota de Prensa, 30/10/25) – La consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola, ha inaugurado la exposición ‘Memoria artística de los Encuentros / Topaketen Memoria artistikoa’ que se podrá visitar hasta el 29 de noviembre en Baluarte. Una muestra que reúne los seis proyectos seleccionados en la convocatoria de 2024 de los ‘Encuentros de Pamplona / Iruñeko Topaketak’, y en la que artistas reflejan experiencias y reflexiones a partir de su asistencia a la última edición de la bienal internacional de arte, cultura y pensamiento.

En la rueda de prensa que ha tenido lugar en el espacio expositivo han tomado la consejera Esnaola y Berta Ares, Subdirectora de los ‘Encuentros de Pamplona / Iruñeko Topaketak’, además de los y las artistas seleccionados y seleccionadas Leire Ipas, María Castellanos Vicente, Elisa Arteta, Marina Lameiro y Tania Hernández Velasco, Germán Úcar (de Protocolectivo) y Dick Rekalde.

En la inauguración la consejera Esnaola ha subrayado que “hoy, presentamos, el trabajo y creaciones artísticas que transmiten las reflexiones, las experiencias de artistas y colectivos que vivieron la última bienal de los Encuentros 24; días frenéticos en los que la cultura, el pensamiento y el arte tomó nuevamente nuestra comunidad para removernos a través de diálogos, conferencias, perfomances e instalaciones que superaron estos muros y trascendieron a las calles”.

Además, la consejera ha señalado que “estas propuestas constituyen la continuidad viva del espíritu de los Encuentros, que buscan generar espacios de resonancia entre pensamiento y creación, entre la experiencia compartida y el arte contemporáneo”, añadió la Consejera de Cultura, Deporte y Turismo.

Por su parte, Berta Ares se refirió a que los ‘Encuentros de Pamplona / Iruñeko Topaketak’ buscan generar formas de memoria que transmitan el espíritu y aroma de “un proyecto presencial y con vocación artesana” en el que vivir “la calidez y la intensidad del momento”. Y que, “el equipo que conformamos la organización deseamos dejar para el futuro, ya sea próximo o lejano, el rastro de una memoria creativa y artesana” con obras artísticas de nueva creación surgidas “al hilo de las actividades e itinerarios de cada edición”.

Las obras que forman parte de la ‘Memoria artística de los Encuentros / Topaketen Memoria artistikoa’ se mueven desde la videoinstalación ‘Ceniza/Píxel’ de Leire Ipas, que disuelve los contornos para buscar salidas a la tensión humana entre nombrar y delimitar las cosas y la urgencia por pensar colectivamente, hasta ‘Ecosistema Biónico. Parentescos ente plantas, máquinas y humanas’ de María Castellanos Vicente, una pieza en la que explora cómo las plantas aprenden en relación con robots dotados de inteligencia artificial y humanas.

Por su parte, ‘Transiciones desde lo sensible’ de Elisa Arteta propone un recorrido visual y sonoro que se abre al mundo sutil de la percepción como proceso encarnado, sensorial y espiritual; ‘Todo lo que tiene nombre es / Izena duen guztia da’ de Marina Lameiro y Tania Hernández Velasco convoca a las diosas Coatlicue y Mari en formato de 16 mm a través de una ofrenda cinematográfica, mientras que ‘Plantar una voz’ de Protocolectivo y Patxi Alda es una instalación sonora y visual que nos invita a habitar el lugar del espejo, del eco y que desafía las categorías de presencia y ausencia; y ‘Heterotopías’ de Dick Rekalde desarrolla una intervención que busca provocar el encuentro e inesperado con el espectador.

La exposición podrá visitarse en la Sala de la Muralla de Baluarte del 30 de octubre al 29 de noviembre, con entrada libre, de jueves a domingo, de 11:30 a 13:30 y de 18:00 a 20:30 horas.

Intervenciones en las obras abiertas al público

A partir de la exposición ‘Memoria Artística de los Encuentros / Topaketen Memoria Artistikoa’, las y los artistas llevarán a cabo diversas acciones abiertas al público que prolongan y activan sus propuestas más allá del espacio expositivo. La entrada es libre hasta completar aforo.

El 31 de octubre, María Castellanos Vicente presentará su proyecto Ecosistema biónico. Parentescos entre plantas, máquinas y humanas en un encuentro con la artista; Marina Lameiro y Tania Hernández ofrecerán la proyección y coloquio ‘Todo lo que tiene nombre es / Izena duen guztia da: hacer del cine ofrenda y pedimento’.

El 7 de noviembre, Leire Ipas realizará la proyección de ‘Ceniza/Pixel’ en la Plaza Baluarte, seguida de un encuentro, y Dick Recalde continuará su reflexión con ‘Silencio’, una charla con el artista. El 14 de noviembre, Protocolectivo y Patxi Alda propondrán un coloquio y activación sonora con visuales de la instalación.

El 20 de noviembre, Elisa Arteta presentará la coreografía ‘Transiciones desde lo sensible’, que interviene su obra desde lo corporal; y el 22 de noviembre, Protocolectivo y Patxi Alda cerrarán el programa con Resonancias en el espejo, un concierto junto a GUARDA (Joel Rico Rada) y Hermann Gäns, de síntesis intervenida en la pieza.

Memoria Artística de los Encuentros

La ‘Memoria Artística de los Encuentros/ Topaketen Memoria Artistikoa’ es una convocatoria creada en el marco de la bienal internacional de cultura, arte y pensamiento ‘Encuentros de Pamplona / Iruñeko Topaketak’, promovida por el Gobierno de Navarra y organizada por Fundación Baluarte con el apoyo de Fundación la Caixa. Su objetivo es ofrecer a artistas la posibilidad de crear nuevas obras basadas en las ideas desarrolladas durante los diálogos, conferencias y actividades de la bienal.

Así mismo facilita que artistas se sumerjan y conecten con el espíritu y la atmósfera que se genera los días de celebración de los Encuentros, mezclados entre el público, pensadoras y pensadores, creadoras y creadores de nivel internacional.

Tras la edición 2024 de los Encuentros, celebrada entre el 3 y el 13 de octubre de 2024, se presentaron a esta convocatoria 48 propuestas artísticas. Entre ellas, se seleccionaron seis proyectos que recibieron financiación para su creación y producción, y que ahora se presentan en esta exposición.

Estos trabajos constituyen una continuidad viva del espíritu de los Encuentros, que buscan generar espacios de resonancia entre pensamiento y creación, entre la experiencia compartida y el arte contemporáneo.

Con esta exposición, los ‘Encuentros de Pamplona / Iruñeko Topaketak’ reafirman su vocación de acompañar procesos creativos que nacen de la escucha, el diálogo y la reflexión crítica, impulsando la relación entre arte, filosofía y sociedad.

Esta convocatoria y la exposición cuenta con la colaboración de Fundación la Caixa y el apoyo del Ayuntamiento de Pamplona y de NICDO.