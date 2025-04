Lampe de table Nessino – Artemide

(Made In Design, 02/04/25) – Une icône du design italien

La lampe Nessino d’Artemide est bien plus qu’un simple luminaire : c’est une pièce iconique du design italien des années 1960, qui traverse les décennies sans perdre de son éclat. Conçue par Giancarlo Mattioli et le collectif Città Nuova, cette lampe est la version compacte de la célèbre Nesso, lauréate du Concours Studio Artemide/Domus en 1965. Avec son esthétique audacieuse et son approche visionnaire, Nessino symbolise l’essor du plastique dans le mobilier et l’éclairage du XXe siècle.



Un design sculptural et organique inspiré de la nature



La silhouette arrondie de la lampe Nessino évoque un champignon stylisé, clin d’œil aux formes organiques prisées dans les années 60 et 70. Son design fluide et aérien confère une présence forte, immédiatement reconnaissable, qui sublime aussi bien un bureau, une table d’appoint ou une console. Son corps et son diffuseur en polycarbonate permettent de jouer avec la lumière et de créer une atmosphère chaleureuse et homogène.



Une lumière diffuse et enveloppante



Pensée pour diffuser une lumière douce et homogène, la Nessino Artemide projette un éclairage chaleureux vers le bas, idéal pour instaurer une ambiance cosy. Grâce à sa structure en polycarbonate, elle offre une diffusion lumineuse subtile qui évite l’éblouissement et sublime les espaces avec élégance. Elle s’intègre aussi bien dans un salon sophistiqué que dans une chambre ou un bureau design.



Nouveaux coloris 2025 : des teintes contemporaines et audacieuses



Pourquoi choisir la lampe Nessino pour votre intérieur ?



Adopter la lampe Nessino d’Artemide, c’est opter pour un chef-d’œuvre du design italien qui conjugue héritage et modernité. Son design intemporel, sa qualité de fabrication, et ses nouvelles déclinaisons chromatiques en font une pièce incontournable pour les amateurs de décoration haut de gamme. Parfaite en lampe d’appoint ou sur un bureau, elle insuffle une touche de sophistication et d’originalité à votre intérieur.



Offrez-vous un classique du design avec la Nessino d’Artemide et illuminez votre espace avec style !



