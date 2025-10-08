(Speak-hopper.com, 07/10/2025) – Guido Gozzano (Torino 1883 – 1916) condivideva con il Futurismo i problemi dell’arte nel XX secolo. Gozzano si avvicina al Crepuscolarismo, di cui fu uno dei principali esponenti in Italia. Questo movimento è caratterizzato da un atteggiamento ironico e sarcastico nei confronti dell’epoca e del decadentismo.
Le Golose di Guido Gozzano
571 Views
