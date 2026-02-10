Los Bécquer, una saga genial en Sevilla

(Alejandro Luque, MAKMA, 10/02/26) – ‘Los Bécquer, un linaje de artistas’

Comisario: Manuel Piñanes García-Olías

Museo de Bellas Artes de Sevilla

Plaza del Museo 9, Sevilla

Hasta el 15 de marzo de 2026

El más conocido de ellos es, sin duda, Gustavo Adolfo, el poeta que revolucionó la lengua española y prestó versos infalibles para varias generaciones de enamorados. Pero también dieron muestra de su notable talento artístico su padre, José Domínguez Bécquer, iniciador de la saga; su tío, el codiciado pintor costumbrista Joaquín Domínguez Bécquer; y su hermano mayor, Valeriano, uno de los más agudos dibujantes de mediados del siglo XIX.

Una gran exposición los reúne en el Museo de Bellas Artes de Sevilla bajo el rubro ‘Los Bécquer, un linaje de artistas ‘, e invita al visitante, hasta el 15 de marzo, a familiarizarse con ellos a través de más de 150 obras, entre óleos, dibujos, acuarelas y litografías.

Más de una decena de instituciones y colecciones públicas y privadas andaluzas, nacionales y europeas (Musée Bonnat-Helleu de Bayona, Museo Nacional del Prado, Museo San Telmo de San Sebastián, Museo Nacional del Romanticismo, Biblioteca Nacional, Museo Carmen Thyssen de Málaga, entre otros) han prestado obras, que se han sumado a las magníficas piezas que ya custodia la pinacoteca de Sevilla.

