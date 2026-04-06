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Semana Santa 2026

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En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios. Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad.


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