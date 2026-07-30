Navarra Cultural Weekend (31 julio – 2 agosto 2026)

¡Hola! Esta vez sí: despierta, café en mano y con Navarra bastante entretenida 😄

Navarra Cultural Weekend

Del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto de 2026 El cambio de mes llega fuerte: comienzan las fiestas de Estella-Lizarra, el Festival de Teatro de Olite se despide hasta el año que viene y la Ciudadela de Pamplona se llena de diseño, arte y propuestas independientes. Vamos por días y zonas, como manda la tradición.

Viernes 31 de julio





Pamplona y Comarca

Ame & Art

Ciudadela de Pamplona · Del viernes 31 al domingo 2

La Sala de Armas se transforma durante todo el fin de semana en un pequeño universo de moda, diseño de autor y artes plásticas. También habrá música en directo y espacio gastronómico, porque contemplar arte con el estómago protestando nunca ha sido una gran estrategia.

Cine al aire libre: Oink, Oink

Plaza Maravillas Lamberto, Lezkairu · 22:00

Película de animación neerlandesa, proyectada en euskera y subtitulada en castellano. Es gratuita y está recomendada a partir de siete años. Un plan familiar y tranquilo para despedir julio sin necesidad de montar una expedición.



Norte y Sakana-Larraun

Aché pa’ti

Herriko Plaza, Lekunberri · 19:00

Concierto con raíces de latin jazz en la plaza del pueblo. Buen comienzo para un fin de semana en el que Lekunberri irá acumulando planes hasta parecer que agosto llevaba meses esperando en la puerta.

Estella

Comienzan las fiestas de Estella-Lizarra

Estella-Lizarra · Desde las 12:00

A mediodía se lanza el cohete desde el Ayuntamiento y comienza oficialmente el célebre Viernes de Gigantes. Después llegarán el Baile de la Era, los gigantes y cabezudos, las vísperas en la basílica del Puy y la tradicional Bajadica.

Por la tarde y la noche habrá animación infantil, Diskonnet, The Trikiteens, la orquesta Kripton, torico de fuego y la Bajadica del Che. Es decir, Estella empieza las fiestas sin calentamiento previo y con intención de no dejar silenciosa ni una plaza.

El Drogas en concierto

Ruinas de San Pedro, Viana · 20:00

Concierto de El Drogas en un escenario monumental. Rock navarro, piedras antiguas y una puesta de sol que probablemente hará buena parte del trabajo escenográfico.





Zona Media

Festival de Teatro de Olite: Niebla

La Cava, Olite · 22:00

La recta final del Festival de Teatro de Olite llega con Niebla, una representación de cien minutos en uno de los espacios más especiales del certamen.

Olaia Inziarte

Palacio Real de Olite · 20:30

La cantante y compositora navarra actúa en el patio de entrada del Palacio Real. Un lugar de esos que permiten presumir de concierto incluso antes de que empiece la primera canción.

Mute

Frontón Antiguo de Beire · 19:00

La compañía Orain Bi presenta este espectáculo dentro de la extensión territorial del Festival de Teatro de Olite. Dura cincuenta minutos y lleva el festival más allá de las murallas olitenses.

Sábado 1 de agosto





Pamplona y Comarca

Ame & Art continúa en la Ciudadela

Sala de Armas

Segundo día para recorrer puestos de diseño independiente, moda, ilustración y arte, con música y zona gastronómica en el mismo recinto. Es el típico plan en el que uno entra “solo para mirar” y sale defendiendo que aquella pieza artesanal era absolutamente necesaria.

Visita guiada: Por la cuenca del Ebro

Civivox Condestable · 12:00

Visita a la exposición conmemorativa del centenario de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que recorre cien años de historia de la gestión del agua. Cultura, memoria y una oportunidad de recordar que los ríos hacen bastante más que aparecer en los mapas escolares.

Mercado de Antaño

Lekunberri · Sábado y domingo

Lekunberri viaja simbólicamente al pasado con su Mercado de Antaño. Artesanía, ambientación histórica y actividades familiares ocupan la localidad durante todo el fin de semana. Un viaje temporal bastante cómodo: no exige máquina, portal ni explicaciones científicas.



Estella

Fiestas de Estella-Lizarra

Desde primera hora

El sábado comienza con dianas, encierrillo, caldico popular y encierro. A las 11:00 se celebra la misa solemne en la basílica del Puy, seguida de la Bajadica del Puy de las chicas. También habrá propuestas infantiles y el concurso de irrintzis.

Por la noche llegan el torico de fuego, la Orquesta Mondragón a las 23:15, Kai Nakai, DJ Apesteguía y La Poptelera. Una programación que plantea serias dificultades para quienes habían pensado retirarse pronto.





Zona Media

Festival de Teatro de Olite: Bahía Botánica

Palacio Real de Olite · 20:30

Hugo Torres presenta Bahía Botánica en el Palacio Real. Una cita escénica en uno de los enclaves más reconocibles de Navarra.

Festival de Teatro de Olite: Sueño

La Cava · 22:00

Cuatro intérpretes se reúnen en un bosque para ensayar una obra, pero el bosque está habitado por seres mágicos con sus propios planes. Shakespeare, deseos y alguna complicación forestal: ingredientes bastante fiables para una noche de teatro.

Mute

Frontón de San Martín de Unx · 19:00

El espectáculo de Orain Bi continúa su recorrido, esta vez en San Martín de Unx.

Norte y Sakana-Larraun

Domingo 2 de agosto





Pamplona y Comarca

Última jornada de Ame & Art

Ciudadela de Pamplona

Última oportunidad para recorrer la muestra de diseño y arte independiente en la Sala de Armas. Conviene acudir antes de que el clásico “ya iremos mañana” se convierta en “¿cómo que terminó ayer?”.

Festival Actúa: Four Korners

Legarda · 12:30

Concierto de Four Korners dentro del Festival Actúa. Una propuesta musical de mediodía para quienes consideran que el domingo merece algo más que sofá y negociación con el despertador del lunes.

Norte y Pirineo

Visita guiada a la Real Fábrica de Municiones de Eugi

Eugi · Domingo

Recorrido por los restos de la antigua fábrica del siglo XVIII, situada en el bosque de Quinto Real. Patrimonio industrial, naturaleza y una historia sorprendente: en aquel complejo llegaron a vivir alrededor de quinientas personas y hubo escuela, médico e iglesia.

Mercado de Antaño

Lekunberri

Segunda y última jornada del mercado, ideal para pasear entre artesanía y ambientación histórica antes de despedir el fin de semana.

Estella

Día grande de las fiestas de Estella-Lizarra

El domingo comienza con dianas, encierro y suelta de vaquillas. A las 11:00 habrá Jauzi Festa en la plaza de los Fueros y misa solemne en San Pedro de la Rúa. A mediodía sale la magna procesión, seguida de la tradicional Pañuelada.

La tarde incluye pelota profesional, actividades infantiles y conciertos. Por la noche actuarán Gabezin y Jamaica Show, habrá torico de fuego y fuegos artificiales a las 22:45. En Estella, el domingo no baja el ritmo: simplemente cambia de plaza.



Zona Media

Final del Festival de Teatro de Olite

El festival concluye el domingo 2 de agosto después de más de dos semanas de teatro, danza, circo, música y performance repartidos entre Olite y distintas localidades de la Zona Media. Las propuestas finales incluyen Ultimátum y Refugi.

El resumen rápido

Para ambiente festivo: Estella-Lizarra.

Para teatro y patrimonio: Olite y su entorno.

Para diseño, arte y paseo urbano: Ame & Art en la Ciudadela.

Para una escapada familiar: Mercado de Antaño en Lekunberri.

Y para rock con escenario de lujo: El Drogas en Viana.

Un fin de semana bastante completo: empieza en julio, termina en agosto y, entre medias, Navarra parece decidida a no dejar tiempo para aburrirse.