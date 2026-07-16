Navarra Cultural Weekend (17-19 julio 2026)

¡Hola! Prepárate, porque el fin de semana del 17 al 19 de julio viene cargado de planes increíbles por todo el mapa navarro. Para que no te pierdas nada y puedas elegir bien la ruta, aquí tienes los eventos organizados por días y zonas de forma muy clara. ¡Toma nota y a disfrutar!

📅 Viernes, 17 de Julio

🧙‍♀️ Tierra Estella: Hechizos y delicias locales

Bargota (XX Semana de la Brujería) : El pueblo se transforma por completo para rememorar la vida del brujo Johanes. A las 20:00 h arranca el pregón acompañado de una sabrosa degustación de migas y sopa de ajo en la Plaza del Brujo. Poco después, a las 21:00 h, no te pierdas el pasacalles dramático y el akelarre. Para cerrar la noche, a la 1:00 h se celebra la “Sorgin Gaua” con brebajes mágicos, concierto de Gora Herria y DJ.

: El pueblo se transforma por completo para rememorar la vida del brujo Johanes. A las 20:00 h arranca el pregón acompañado de una sabrosa degustación de migas y sopa de ajo en la Plaza del Brujo. Poco después, a las 21:00 h, no te pierdas el pasacalles dramático y el akelarre. Para cerrar la noche, a la 1:00 h se celebra la “Sorgin Gaua” con brebajes mágicos, concierto de Gora Herria y DJ. Mendavia (XXII Feria de las 11 Denominaciones de Origen y Calidad): Este municipio rinde homenaje a su espectacular patrimonio gastronómico de once sellos de calidad. El viernes calienta motores con el tradicional “Torico de Fuego” a las 22:00 h en la zona de La Carrera.

🎪 Cuenca de Pamplona: Risas bajo la carpa

Pamplona (Gran Circo Holiday): El circo sigue ofreciendo su magia en la ciudad en el contexto del verano navarro. Un plan estupendo para disfrutar con los más pequeños de la casa.

📅 Sábado, 18 de Julio

🎸 Cuenca de Pamplona: Rock legendario y espectáculo

Pamplona (Navarra Arena) : ¡A sacudir la melena! Los tejanos ZZ Top llegan a Pamplona con su gira The Big One Tour acompañados de los australianos Wolfmother como banda invitada. El conciertazo de puro hard rock arranca a las 21:30 h.

: ¡A sacudir la melena! Los tejanos llegan a Pamplona con su gira The Big One Tour acompañados de los australianos como banda invitada. El conciertazo de puro hard rock arranca a las 21:30 h. Pamplona (Gran Circo Holiday): Si prefieres malabares y acrobacias familiares, la carpa del circo sigue con sus pases abiertos.

🍷 Tierra Estella: Entre copas, brujas y “Baila Fest”

Mendavia (Feria de las 11 Denominaciones) : Por la mañana (11:30 h) hay visitas guiadas y catas en Bodegas Mainegra y en conservas J. Vela bajo reserva previa. A las 20:00 h arranca el festival Mendavia Baila Fest con conciertos en la Plaza de Los Fueros, degustaciones de pinchos por los bares y un toro de fuego a las 22:00 h.

: Por la mañana (11:30 h) hay visitas guiadas y catas en Bodegas Mainegra y en conservas J. Vela bajo reserva previa. A las 20:00 h arranca el festival Mendavia Baila Fest con conciertos en la Plaza de Los Fueros, degustaciones de pinchos por los bares y un toro de fuego a las 22:00 h. Bargota (Semana de la Brujería): A partir de las 18:00 h se abren rincones de época, se narran leyendas y se realiza un akelarre, para cerrar con una gran cena medieval y el espectáculo del grupo Grimorium.

🍐 La Ribera: ¡Lluvia de peras!

Ablitas (Fiestas de la Patrona): Arrancan sus fiestas patronales a lo grande con el cohete anunciador a las 12:00 h. El día continúa con un “tardeo” con DJs y verbena a cargo de la Orquesta Pasarela. Sin embargo, el plato fuerte es a la 01:00 h de la madrugada con el tradicional e imperdible lanzamiento de peras desde el balcón del ayuntamiento, amenizado con vino con melocotón gratis.

📅 Domingo, 19 de Julio

🌾 Zona Norte: El corazón de la hermandad en Baztan

Elizondo (Baztandarren Biltzarra 2026): Es el día de la gran fiesta de hermandad de los 15 pueblos del Valle de Baztan. Desde la mañana, no te puedes perder el desfile de las vistosas carrozas elaboradas por los vecinos, la feria de artesanía en la calle Pedro Axular, las danzas tradicionales (mutildantzas), la comida popular y las actuaciones musicales. ¡Un imprescindible total para conocer la cultura local de cerca!

🥖 Tierra Estella: Mercados medievales y aperitivos de altura

Bargota (Semana de la Brujería) : De 11:00 a 15:00 h se organiza el fantástico Mercado de la Brujería . Podrás comprar artesanías, ver una exposición sobre inventos y torturas de la Edad Media, disfrutar de espectáculos de calle con el grupo Grimorium o participar en un taller de jabones.

: De 11:00 a 15:00 h se organiza el fantástico . Podrás comprar artesanías, ver una exposición sobre inventos y torturas de la Edad Media, disfrutar de espectáculos de calle con el grupo Grimorium o participar en un taller de jabones. Mendavia (Feria de las 11 Denominaciones): De 11:00 a 14:30 h se abre el mercado de la feria con su pregón a las 12:00 h y música de la banda Nueva Alegría. Luego, disfruta del vermut por los bares, las jotas y el encierro de la tarde a las 18:30 h.

🎺 La Ribera: Sabores y mariachis

Ablitas: Siguen las fiestas patronales con hinchables por la mañana para los más pequeños. A las 11:30 h, relájate con una degustación de vinos de las Bodegas Pago de Cirsus con aperitivo de queso. Por la tarde, a las 20:00 h, cierra el fin de semana por todo lo alto con el concierto de Mariachi Imperial Real de Jalisco en la Plaza de los Fueros.



¿Qué te parece este menú de planes? Tenemos de todo: desde guitarras eléctricas rugiendo hasta brujas haciendo pócimas, desfiles tradicionales en Baztan y lluvia de peras en la Ribera. ¿Por cuál vas a empezar a organizar tu ruta? 😉