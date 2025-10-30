🎃 Navarra Cultural Weekend – Halloween Edition (31 oct – 2 nov 2025)

(Onda International) – Navarra Cultural Weekend – Halloween Edition

Atención, mortales: se acerca el fin de semana más oscuro, divertido y teatral del año. Navarra se pone su mejor disfraz —una mezcla entre vampiro con boina y calabaza gourmet— para recibir tres días de música, teatro, cine y pintxos tan buenos que asustan.

🕸️ Viernes 31: “Noche de brujas… y butacas calientes”

Arrancamos con The Rocky Horror Show en Baluarte (20:30). Sí, ese musical de culto donde los corsés brillan más que las linternas y el público canta como si la vida dependiera de ello.

Si lo tuyo es más de cerveza que de corsé, pásate por Zentral Pamplona, donde el concierto Rock the Dead Night hará temblar hasta las tumbas con riffs endemoniados y maquillaje de ultratumba.

Y si te da más miedo la resaca que los muertos, respira: en Tudela te espera el Pasacalles de las Ánimas (19:30), teatro callejero con humo, faroles y algún alma perdida (probablemente buscando el bar).

Los más peques tienen cita en Civivox Iturrama con Cuentos para morir de risa (18:00). Historias macabras y moralejas tiernas para los valientes de menos de 12 años.

🕯️ Sábado 1: “Día de vivos disfrazados y muertos con ritmo”

Navarra se convierte en plató de película:

🎬 En Estella, el Festival de Cortos Cine del Más Allá proyecta historias de fantasmas y zombis elegantes desde las 16:00.

🏰 En Olite, las visitas nocturnas al castillo (20:00) mezclan historia, misterio y alguna selfie con caballero medieval fantasma incluido.

🎺 En Tafalla, la Banda Municipal presenta Requiem & Rock (19:30): mezcla improbable, resultado espectacular.

🧟‍♀️ Y en Pamplona, cientos de zombis salen a pasear por el Zombie Walk Navarra 2025 (18:00, Plaza del Castillo). Algunos van tan bien maquillados que confunden a los vivos.

☕ Domingo 2: “Cultura con resaca y jazz de ultratumba”

El domingo llega suave, pero con estilo.

📜 En Sangüesa, el Cementerio Poético (12:00) convierte los versos en flores y las lágrimas en arte. No olvides pañuelo ni gafas de sol, por si acaso.

🎷 En Pamplona, el Café Noir (19:00) mezcla relatos criminales con jazz en vivo: un ambiente tan elegante que te hará desear haber sido detective.

🦆 Y durante todo el finde… la Ruta del Pintxo Maldito. 25 bares compiten por el título de pintxo más oscuro: nombres como Cementerio de foie, La viuda alegre o Txistorra del inframundo. No sabemos si ganarás, pero comer, seguro.

🧛 En resumen

Del 31 de octubre al 2 de noviembre, Navarra no duerme (los vivos tampoco).

Tres días de cultura, humor, misterio y gastronomía con denominación de origen infernal.

Así que ya sabes: ponte el disfraz, carga el móvil y ven a vivir un Halloween con más arte que susto.

