Navarra Cultural Weekend del 27 febrero -1marzo 2026

📍 Pamplona
- Euskadiko Orkestra en Baluarte — Vie 27 · 19:30 (plan elegante, “me pongo fino aunque vaya con zapatillas debajo del abrigo”).
- Teatro “Asesinato en la Mansión Haversham” — Vie 27 · 19:00 (entrada gratuita hasta completar aforo).
- Celtas Cortos en Navarra Arena — Sáb 28 · 21:00 (gira “40 años Contando Cuentos”).
- La Pamplonesa (Ciclo Alba) “Sortilegios” – Teatro Gayarre — Dom 1 · 12:00 (plan de domingo “señora/ señor con criterio”).
- Dianas matinales con gaiteros y txistularis — Dom 1 · 09:00 (Casco Antiguo; despertarse con cultura, literalmente).
- Mercadillo de Landaben + actuación (Fanfarre Txirdil) — Dom 1 · 12:30 (primer domingo de mes).
- Baluarte: Great Straits — Sáb 28 · 20:30 (plan “rock con clase”).
- Baluarte: El Arrebato – “El viaje inesperado” — Dom 1 · 19:00 (domingo noche con energía).
🌽 Ribera
- Cascante – Estaciones Sonoras (Invierno)
- Vie 27: Aurora Beltrán (presentación/coloquio)
- Sáb 28: La Habitación Roja + Nat Simons + Aurora Beltrán + Popiesito (Bodegas Malón de Echaide)
- Milagro – Carnaval (gran desfile) — Sáb 28 · participantes a las 17:00 (concurso, normas y premios).
- Ribaforada – Concierto “La Década Prodigiosa” — Sáb 28 · 19:00 (entrada gratuita con invitación).
- Ribaforada – “BOBO” (Periferia Teatro) — Dom 1 · 18:00 (marionetas con humor y ternura; plan familiar).
🏘️ Zona Media
- Tafalla – Carnaval 2026 (27–28 feb y 1 mar)
- Sáb 28: taller disfraces/maquillaje + desfile infantil + toro de fuego + pasacalles + cena popular
- Dom 1: rondas de carnaval + animación infantil + actuaciones