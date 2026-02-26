Onda International: the waves of Arts and Culture
Agenda

Navarra Cultural Weekend del 27 febrero -1marzo 2026

📍 Pamplona

  1. Euskadiko Orkestra en BaluarteVie 27 · 19:30 (plan elegante, “me pongo fino aunque vaya con zapatillas debajo del abrigo”).
  2. Teatro “Asesinato en la Mansión Haversham”Vie 27 · 19:00 (entrada gratuita hasta completar aforo).
  3. Celtas Cortos en Navarra ArenaSáb 28 · 21:00 (gira “40 años Contando Cuentos”).
  4. La Pamplonesa (Ciclo Alba) “Sortilegios” – Teatro GayarreDom 1 · 12:00 (plan de domingo “señora/ señor con criterio”).
  5. Dianas matinales con gaiteros y txistularisDom 1 · 09:00 (Casco Antiguo; despertarse con cultura, literalmente).
  6. Mercadillo de Landaben + actuación (Fanfarre Txirdil)Dom 1 · 12:30 (primer domingo de mes).
  7. Baluarte: Great StraitsSáb 28 · 20:30 (plan “rock con clase”).
  8. Baluarte: El Arrebato – “El viaje inesperado”Dom 1 · 19:00 (domingo noche con energía).

🌽 Ribera

  1. Cascante – Estaciones Sonoras (Invierno)
    • Vie 27: Aurora Beltrán (presentación/coloquio)
    • Sáb 28: La Habitación Roja + Nat Simons + Aurora Beltrán + Popiesito (Bodegas Malón de Echaide)
  2. Milagro – Carnaval (gran desfile)Sáb 28 · participantes a las 17:00 (concurso, normas y premios).
  3. Ribaforada – Concierto “La Década Prodigiosa”Sáb 28 · 19:00 (entrada gratuita con invitación).
  4. Ribaforada – “BOBO” (Periferia Teatro)Dom 1 · 18:00 (marionetas con humor y ternura; plan familiar).

🏘️ Zona Media

  1. Tafalla – Carnaval 2026 (27–28 feb y 1 mar)
  • Sáb 28: taller disfraces/maquillaje + desfile infantil + toro de fuego + pasacalles + cena popular
  • Dom 1: rondas de carnaval + animación infantil + actuaciones

