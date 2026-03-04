Entre El Bosco, David Lynch y la IA

(Sofía Guardiola, Ars Magazine, 27/02/26) – Si pensamos en El Bosco, nos vienen a la cabeza personajes híbridos, situaciones inverosímiles y grotescas, sátira moral a base de humor negro y universos fantásticos con ciertos tintes oníricos, tanto de sueño como de pesadilla.

Se trata de uno de los autores cuya obra es más reconocible, no solo por sus trazos y formas, sino también por el imaginario que puebla sus composiciones, capaz de escandalizar a algunos y enamorar a otros; como a Felipe II –quien le escogió como su artista predilecto–, o a multitud de creadores de todas las épocas.

Ya en vida, el flamenco cautivó e inspiró a otros creadores de su generación, como puede verse en las dos obras atribuidas a un seguidor suyo que forman parte de A la manera del Bosco, la nueva exposición que la Fundación Juan March presenta en su sede madrileña (realizada en colaboración con la Colección SOLO).

Seguidor de Hieronymus Bosch. “La muerte del justo [El cielo]”. Entre finales del siglo XV y mediados del XVI. Óleo sobre tabla. 35,5 x 21,2 cm. Colección particular.

Seguidor de Hieronymus Bosch “La muerte del réprobo [El infierno].” Entre finales del siglo XV y mediados del XVI. Óleo sobre tabla. 34,7 x 21,7 cm. Colección particular.

Estas dos piezas del siglo XVI interactúan con otras actuales, donde los ecos del Bosco se perciben también con claridad. David Lynch, por ejemplo, tomó de él sus escenas surrealistas, mientras que el colectivo SMACK llena sus obras en movimiento de criaturas extrañas, a caballo entre lo humano y lo animal, como ya hizo el autor de El Jardín de las delicias.

El recorrido por la muestra –que puede visitarse hasta el 26 de abril– parte de las mencionadas tablas flamencas pertenecientes a un seguidor del Bosco. Son versiones de un tríptico atribuido al maestro, hoy desaparecido, que representan el cielo y el infierno. Durante un tiempo se pensó que eran autógrafas del artista nacido en ‘s-Hertogenbosch, pero estudios posteriores revelaron la mano de un seguidor que, sin embargo, muestra con fidelidad el retorcido y grotesco mundo del pintor.

Además, se trata de un ejemplo perfecto de cómo reflejaba la moral en sus piezas, pues representa el camino agradable hacia el Paraíso en una de las tablas, mientras que en la otra inmortaliza los creativos sufrimientos y castigos que podríamos encontrar en el Infierno. Justo igual que en su famoso tríptico del Museo del Prado.

Es precisamente esta visión la que ha inspirado a algunos de los artistas actuales que forman parte de la muestra, como Amandine Urruty, que participa con su Egg Triptych. En ella toma la tipología del tríptico para mostrar su propia visión del cielo, el infierno y la tierra, pero actualizándola con referencias pop y otros elementos culturales contemporáneos.

También Mario Klingemann se inspira en los trípticos bosquianos –concretamente en El Jardín de las Delicias– para componer su trabajo, aunque en este caso se centra menos en los temas y más en la capacidad del flamenco para crear mundos extraños. De él se exhibe The Garden of Ephemeral Details, donde el alemán ha programado una IA para que analice y transforme en tiempo real las tablas originales, argumentando que su proceso creativo era similar al que utilizan ahora este tipo de tecnologías generadoras de imágenes.

La exposición presenta, igualmente, esculturas, vídeos, pinturas, fotografías, dibujos y animaciones digitales que se ponen al servicio de los universos del pintor, cuya presencia ya se dejó sentir con fuerza en movimientos artísticos contemporáneos. El mejor ejemplo de ello fue, por supuesto, el surrealismo, hasta el punto de que su fundador –André Breton– le nombró precursor.

De este modo, recorriendo la huella que El Bosco ha ido dejando a lo largo de la historia del arte y que ahora nos guía por esta muestra, se hace evidente el carácter visionario de su obra. Un legado capaz de seguir alimentando a los creadores como fuente inagotable de imaginación, humor oscuro y criaturas imposibles.

