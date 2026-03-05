Navarra Cultural Weekend del 27 febrero -1marzo 2026

¡Hola Navarra! Aquí llega el Navarra Cultural Weekend del 6 al 8 de marzo de 2026. Una selección clara, bien repartida y con buen humor para que no te quedes en casa diciendo “ya veré”. Teatro, danza, deporte, humor y planes en Pamplona… y en los pueblos, que Navarra es mucho más que la Plaza del Castillo.

VIERNES 6

Pamplona

🎭 Óscar Terol – “¡Ay Dios!”

📍 Baluarte · 20:00

Plan de risas garantizadas. Viernes de desconexión mental y abdominal.

💃 Femkultur – “Siempreviva”

📍 Civivox Iturrama · 19:00

Danza, teatro y música en directo con mirada femenina y energía potente.

🖼 Exposición “Miradas desde Guinea Bissau”

📍 Biblioteca Txantrea · último día

Perfecta para plan cultural tranquilo antes de cenar.

Navarra Arena

🏀 Arena Basket

📍 Navarra Arena · desde las 09:00

Deporte en vivo para los que dicen “yo solo miro” pero gritan más que nadie.

SÁBADO 7

Pamplona

🧘‍♀️ Taller Femkultur – Cuerpo libre y expresivo

📍 Civivox Condestable · 11:00–13:00

Movimiento consciente. Cultura + energía.

💃 Femkultur – “Ercás”

📍 Civivox Iturrama · 19:00

Danza contemporánea con raíz y personalidad.

🎬 CineTag – “12 hombres sin piedad”

📍 Casa de la Juventud · 18:00

Cine clásico que nunca falla.

Tierra Estella

🎤 “Lo de los monólogos”

📍 Estella-Lizarra · Espacio Los Llanos · 20:00

Humor sin anestesia. Ideal para escapada.

Ribera

🛍 Feria del Stock – Tudela

Última oportunidad para el “me lo llevo porque está rebajado”.

DOMINGO 8

Zona Media

🏃‍♀️ Carrera solidaria 8M – Tafalla

📍 12:00

Plan activo y con sentido.

Zona de Sangüesa

🖼 Exposición Ana Pagola

Disponible durante marzo.

Domingo tranquilo con arte local.

Si te aburres… ya no es culpa de Navarra 😉