Onda International: the waves of Arts and Culture
Agenda

Navarra Cultural Weekend del 27 febrero -1marzo 2026

¡Hola Navarra! Aquí llega el Navarra Cultural Weekend del 6 al 8 de marzo de 2026. Una selección clara, bien repartida y con buen humor para que no te quedes en casa diciendo “ya veré”. Teatro, danza, deporte, humor y planes en Pamplona… y en los pueblos, que Navarra es mucho más que la Plaza del Castillo.

VIERNES 6

Pamplona

🎭 Óscar Terol – “¡Ay Dios!”
📍 Baluarte · 20:00
Plan de risas garantizadas. Viernes de desconexión mental y abdominal.

💃 Femkultur – “Siempreviva”
📍 Civivox Iturrama · 19:00
Danza, teatro y música en directo con mirada femenina y energía potente.

🖼 Exposición “Miradas desde Guinea Bissau”
📍 Biblioteca Txantrea · último día
Perfecta para plan cultural tranquilo antes de cenar.

Navarra Arena

🏀 Arena Basket
📍 Navarra Arena · desde las 09:00
Deporte en vivo para los que dicen “yo solo miro” pero gritan más que nadie.

SÁBADO 7

Pamplona

🧘‍♀️ Taller Femkultur – Cuerpo libre y expresivo
📍 Civivox Condestable · 11:00–13:00
Movimiento consciente. Cultura + energía.

💃 Femkultur – “Ercás”
📍 Civivox Iturrama · 19:00
Danza contemporánea con raíz y personalidad.

🎬 CineTag – “12 hombres sin piedad”
📍 Casa de la Juventud · 18:00
Cine clásico que nunca falla.

Tierra Estella

🎤 “Lo de los monólogos”
📍 Estella-Lizarra · Espacio Los Llanos · 20:00
Humor sin anestesia. Ideal para escapada.

Ribera

🛍 Feria del Stock – Tudela
Última oportunidad para el “me lo llevo porque está rebajado”.

DOMINGO 8

Zona Media

🏃‍♀️ Carrera solidaria 8M – Tafalla
📍 12:00
Plan activo y con sentido.

Zona de Sangüesa

🖼 Exposición Ana Pagola
Disponible durante marzo.
Domingo tranquilo con arte local.

Si te aburres… ya no es culpa de Navarra 😉

