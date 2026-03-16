(Alberto Greco, ArtNexus, 05/02/2026) – Museo Reina Sofía . 11 de febrero al 8 de junio de 2026.

La exposición “Alberto Greco: Viva el arte vivo”, inaugurada en el Museo Reina Sofía de Madrid, se centra en el concepto radical de arte vivo de Alberto Greco (Buenos Aires, 1931-Barcelona, 1965). Documenta su corta pero intensa carrera artística. La vida y la obra de Greco estuvieron marcadas por acciones inseparables de su trayectoria migratoria. Esta le llevó desde Buenos Aires hasta la Puna de Atacama y Humahuaca, y luego a París, Río de Janeiro, São Paulo, Génova, Roma, Madrid, Piedralaves, Nueva York, Ibiza y Barcelona. La exposición reúne obras de 1949 a 1965, trazando su evolución desde sus primeros escritos y pinturas informalistas –en las que traspasó los límites de la materia– hasta sus influyentes acciones de arte vivo y objetos vivos, seguidas de los dibujos de Madrid, los collages de “autopromoción” y, finalmente, la novela Besos brujos, creada poco antes de su muerte.

Alberto Greco fue una figura clave de la vanguardia experimental. Su carrera siguió un camino poco convencional, marcado más por los desvíos y la imprevisibilidad que por un programa estético fijo. Como pintor informalista, organizador de tómbolas y “exposiciones itinerantes”, y ocasionalmente poeta y actor, también actuó como un flâneur queer y fundador del arte en vivo. A través de estos roles, Greco transformó su vida pública en un espacio para la innovación estética, equilibrando la teatralidad, el espectáculo mediático y la cultura callejera.

Aprovechando su reputación, en marzo de 1962, Greco fundó el arte en vivo en París, utilizando la naturaleza efímera de la vida como material artístico. Bajo el concepto de arte vivo, más tarde denominado vivo-dito, firmó personas, mercados y baños; declaró Buenos Aires y Piedralaves obras de arte; y escribió “Viva el arte vivo” con tiza en las calles y paredes de Roma. En su Manifiesto dito dell´arte vivo, que publicó en Génova, abogó por el compromiso con los elementos vivos de la realidad: el movimiento, el tiempo, las personas, las conversaciones, los olores, los rumores, los lugares y las situaciones. Por ejemplo, en Madrid organizó un “momento vivo-dito” que terminó con la quema de un lienzo pintado colectivamente. También creó “incorporaciones de personajes a la tela”, trazando las siluetas de modelos reales sobre grandes lienzos. Greco había llegado a Madrid en 1963 y, salvo breves periodos, permaneció en España hasta su muerte, dos años más tarde.

El arte en vivo de Greco también incluía dibujos y collages. Estas obras mezclaban la cultura popular con referencias a los medios de comunicación y tonos emocionales. A menudo aparecían elementos como el infantilismo, el sentimentalismo y el camp. Muchas de ellas incluían escritos para captar la intensidad corporal, las experiencias cotidianas y el movimiento del artista por la ciudad. Así, la vida callejera, las fiestas, los objetos encontrados, los acontecimientos religiosos, los montajes pop y las notas personales se entremezclaban en su arte, creando una expresión en capas de su entorno y sus emociones.

Para Greco, el arte en vivo estableció su legado como un arte del futuro. Lo concebía no como un programa estructurado, sino como una aventura impredecible en la que el arte y la vida, con todos sus movimientos, transformaciones, interrupciones y excesos, estaban destinados a fusionarse por completo. Este es el tema central de la retrospectiva.

Alberto Greco, ArtNexus, 05/02/2026 – Alberto Greco: Viva el arte vivo

