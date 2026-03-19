Navarra Cultural Weekend del 20 al 22 marzo 2026

¡Hola Navarra! Aquí llega el Navarra Cultural Weekend del 20 al 22 de marzo de 2026. Un finde con musical grande, humor, cultura en euskera, un plan en Barañáin con parada dulce incluida, y bastante movimiento también en la Ribera. O sea: si este fin de semana te aburres, ya empieza a ser una elección personal.
Viernes 20
Pamplona
- El Fantasma de la Ópera
Baluarte · desde el 19 al 22 de marzo
Si quieres empezar el fin de semana a lo grande, aquí tienes musical, drama, y gente saliendo del teatro como si hubiese vivido algo importantísimo.
- Concierto en euskera: “Ahots kordak”, con Eñaut Elorrieta y Alos Quartet
Civivox Pompelo · 20/03/2026
Plan fino, local y con ese punto de “yo no improviso, yo programo cultura”.
- Recital poético – “Profundidad”
Biblioteca Pública de San Francisco · 20/03/2026
Para quien quiera un viernes más tranquilo y menos de “vamos viendo”.
Barañáin
- PANGEA
Auditorio Barañáin · 20 de marzo
Barañáin entra en la agenda con plan escénico serio, de esos que te reconcilian con no ir siempre al centro.
- Parada dulce recomendada: Panadería Taberna
Av. Central, 34, Barañáin
Y ya que estás por allí, apúntate este extraoficial pero importantísimo: sus pasteles tienen muy buena fama y son una manera bastante digna de cerrar el plan.
Ribera
- San Raimundo 2026 – Fitero
Fitero · desde el viernes 20
Toros, charanga, encierro infantil y orquesta. O sea, tranquilidad no.
- XII Jornadas sobre el Montañismo y la Naturaleza – “Himalaya Alpino”, con Mikel Zabalza
Centro Cultural Avenida, Cascante · 20:00
Plan para los que disfrutan viendo montañas inmensas sin necesidad de subirlas.
Sábado 21
Pamplona
- El Fantasma de la Ópera
Baluarte · sigue el 21 de marzo
Segunda oportunidad para sacar tu lado teatral sin necesidad de llevar capa.
Ribera
- San Raimundo 2026 – Fitero
Fitero · sábado 21
Corrida, charanga y orquesta “La Principal”. El pueblo, claramente, no piensa dormir.
- Mes cultural de Cabanillas
Cabanillas · 18:30
Cantacuentos “Mis Alas y Yo”: plan familiar y amable, sin estridencias pero con bastante sentido.
Domingo 22
Pamplona
- El Fantasma de la Ópera
Baluarte · último día del bloque 19–22 de marzo
Domingo perfecto para despedir la semana con musical y una pequeña sobredosis de intensidad escénica.
Tudela
- Semana Santa 2026 – Ruta histórica por la ciudad
Tudela · 11:30
Un plan muy digno para pasear, aprender algo y luego fingir que el vermut también formaba parte del patrimonio.
Estella
- Agenda cultural municipal
Estella-Lizarra
La agenda de Estella sigue activa también este mes, así que conviene tenerla vigilada por si quieres añadir una escapada con aire de Tierra Estella y excusa cultural.
Si te aburres… ya no es culpa de Navarra
Y esta semana, sinceramente, tampoco de Barañáin.