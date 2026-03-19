Navarra Cultural Weekend del 20 al 22 marzo 2026

¡Hola Navarra! Aquí llega el Navarra Cultural Weekend del 20 al 22 de marzo de 2026. Un finde con musical grande, humor, cultura en euskera, un plan en Barañáin con parada dulce incluida, y bastante movimiento también en la Ribera. O sea: si este fin de semana te aburres, ya empieza a ser una elección personal.

Viernes 20

Pamplona

El Fantasma de la Ópera

Baluarte · desde el 19 al 22 de marzo

Si quieres empezar el fin de semana a lo grande, aquí tienes musical, drama, y gente saliendo del teatro como si hubiese vivido algo importantísimo.

Baluarte · desde el 19 al 22 de marzo Si quieres empezar el fin de semana a lo grande, aquí tienes musical, drama, y gente saliendo del teatro como si hubiese vivido algo importantísimo. Concierto en euskera: “Ahots kordak”, con Eñaut Elorrieta y Alos Quartet

Civivox Pompelo · 20/03/2026

Plan fino, local y con ese punto de “yo no improviso, yo programo cultura”.

Civivox Pompelo · 20/03/2026 Plan fino, local y con ese punto de “yo no improviso, yo programo cultura”. Recital poético – “Profundidad”

Biblioteca Pública de San Francisco · 20/03/2026

Para quien quiera un viernes más tranquilo y menos de “vamos viendo”.

Barañáin

PANGEA

Auditorio Barañáin · 20 de marzo

Barañáin entra en la agenda con plan escénico serio, de esos que te reconcilian con no ir siempre al centro.

Auditorio Barañáin · 20 de marzo Barañáin entra en la agenda con plan escénico serio, de esos que te reconcilian con no ir siempre al centro. Parada dulce recomendada: Panadería Taberna

Av. Central, 34, Barañáin

Y ya que estás por allí, apúntate este extraoficial pero importantísimo: sus pasteles tienen muy buena fama y son una manera bastante digna de cerrar el plan.

Ribera

San Raimundo 2026 – Fitero

Fitero · desde el viernes 20

Toros, charanga, encierro infantil y orquesta. O sea, tranquilidad no.

Fitero · desde el viernes 20 Toros, charanga, encierro infantil y orquesta. O sea, tranquilidad no. XII Jornadas sobre el Montañismo y la Naturaleza – “Himalaya Alpino”, con Mikel Zabalza

Centro Cultural Avenida, Cascante · 20:00

Plan para los que disfrutan viendo montañas inmensas sin necesidad de subirlas.

Sábado 21

Pamplona

El Fantasma de la Ópera

Baluarte · sigue el 21 de marzo

Segunda oportunidad para sacar tu lado teatral sin necesidad de llevar capa.

Ribera

San Raimundo 2026 – Fitero

Fitero · sábado 21

Corrida, charanga y orquesta “La Principal”. El pueblo, claramente, no piensa dormir.

Fitero · sábado 21 Corrida, charanga y orquesta “La Principal”. El pueblo, claramente, no piensa dormir. Mes cultural de Cabanillas

Cabanillas · 18:30

Cantacuentos “Mis Alas y Yo”: plan familiar y amable, sin estridencias pero con bastante sentido.

Domingo 22

Pamplona

El Fantasma de la Ópera

Baluarte · último día del bloque 19–22 de marzo

Domingo perfecto para despedir la semana con musical y una pequeña sobredosis de intensidad escénica.

Tudela

Semana Santa 2026 – Ruta histórica por la ciudad

Tudela · 11:30

Un plan muy digno para pasear, aprender algo y luego fingir que el vermut también formaba parte del patrimonio.

Estella

Agenda cultural municipal

Estella-Lizarra

La agenda de Estella sigue activa también este mes, así que conviene tenerla vigilada por si quieres añadir una escapada con aire de Tierra Estella y excusa cultural.

Si te aburres… ya no es culpa de Navarra

Y esta semana, sinceramente, tampoco de Barañáin.