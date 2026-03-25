Día del Teatro con ‘La Comunidad del Libro’

El próximo viernes 27 de marzo a las 19:00 horas, la Biblioteca de Navarra acogerá el encuentro “La comunidad del libro”, una propuesta del Festival Litercrearte Jaialdia en colaboración con el Servicio de Bibliotecas de Gobierno de Navarra, que pone en diálogo literatura y teatro. En concreto, la propuesta reunirá a las autoras Begoña Pro y Maite Sota y a los dramaturgos Asier Andueza y Ana Maestrojuán, y tiene el objetivo de visibilizar y compartir el proceso creativo que une a la comunidad lectora, a escritoras y a dramaturgos.

Coincidiendo con el Día Mundial del Teatro, el encuentro invita al público a mirar la literatura y las artes escénicas como un proceso vivo, compartido y colectivo, motores de la creación cultural.

Del libro a la puesta en escena

En ‘La comunidad del libro’, las y los ponentes se reunirán en una conversación abierta en la que se abordarán las distintas etapas del viaje creativo: el nacimiento de una novela, la creación de una dramaturgia inspirada en una novela y la puesta en escena.

Tras el encuentro se representarán además las piezas teatrales ‘De los blancos y de los negros’ y ‘Consulta’, inspiradas respectivamente en las novelas ‘La dama blanca de Champaña’ y ‘Locura’. En el proceso de creación de estas piezas participaron los clubes de lectura de algunas bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra. La actividad es de acceso libre hasta completar aforo.

Con esta propuesta, tanto el Servicio de Bibliotecas del Gobierno de Navarra como Producciones Maestras (compañía teatral promotora del Festival Litercrearte Jaialdia) pretenden contribuir al objetivo de tender puentes entre quienes leen, escriben y crean, reconociendo en el proceso el papal de las bibliotecas y de los clubes de lectura como espacios vivos generadores de cultura participativa.

