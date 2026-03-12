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Navarra Cultural Weekend del 13 al 15 marzo 2026

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https://youtube.com/shorts/PiPYEXduvNw

¡Hola Navarra! Aquí llega el Navarra Cultural Weekend del 13 al 15 de marzo de 2026. Una selección clara, bien repartida y con buen humor para que no te quedes en casa diciendo “ya veré”. Música, humor, teatro, danza, fiestas de pueblo y algún plan para fingir que este fin de semana vas a hacer algo sofisticado.

Viernes 13

Pamplona

  • Euskadiko Orkestra
    Baluarte · 19:30
    Plan elegante para empezar el fin de semana con cara de persona culta.
  • Femkultur 2026
    Pamplona · festival activo del 4 al 15 de marzo
    Si te apetece un finde con arte, creación contemporánea y mirada femenina, aquí hay material.

Ribera

  • San Raimundo 2026 – Fitero
    Fitero · desde el viernes 13
    Toros, charanga, encierro infantil y orquesta. O sea, tranquilidad no.
  • Jornadas Saludables y de las Verduras 2026
    Ribaforada · marzo en marcha
    La Ribera sigue en modo verdura, pero con bastante más glamour del que parece.

Sábado 14

Pamplona

  • Bajau
    Baluarte · 17:00
    Plan familiar para la tarde, de esos que quedan bien con todo el mundo.
  • Martita de Graná
    Baluarte · 20:00
    Risas garantizadas y probablemente cero paz interior.
  • Femkultur 2026
    Pamplona
    Sigue vivo todo el fin de semana, así que todavía estás a tiempo de hacerte el interesante con criterio.
  • Poetry slam en el Katakrak a las 18:30.    
    Será una tarde-noche mágica con las titanas Bertsoladies como artistas invitadas.

Estella

  • Teatro en euskera: “Elara, bidaia bat izarretara”
    Estella-Lizarra · 14 de marzo
    Tierra Estella se pone sensible y cósmica a la vez.

Ribera

  • San Raimundo 2026 – Fitero
    Fitero · sábado 14
    Corrida, charanga y orquesta “La Principal”. El pueblo, claramente, no piensa dormir.

Domingo 15

Estella

  • “Elara, un viaje a las estrellas”
    Espacio Cultural Los Llanos · 18:00
    Plan bonito, familiar y con un punto de ternura intergaláctica.
  • Concierto Primital Brothers
    Espacio Cultural Los Llanos · 20:00
    Si te apetece cerrar el finde con voces potentes y algo distinto, aquí lo tienes.

Ribera

  • Fiesta del Árbol 2026
    Tudela · Parque del Queiles · domingo 15
    Plan de domingo con aire libre, niños felices y conciencia ecológica sin sufrimiento.
  • Jornadas Saludables y de las Verduras 2026
    Ribaforada · domingo 15
    La Ribera sigue cocinando el fin de semana con bastante dignidad vegetal.

Si te aburres… ya no es culpa de Navarra 😉

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