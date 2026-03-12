Navarra Cultural Weekend del 13 al 15 marzo 2026

¡Hola Navarra! Aquí llega el Navarra Cultural Weekend del 13 al 15 de marzo de 2026. Una selección clara, bien repartida y con buen humor para que no te quedes en casa diciendo “ya veré”. Música, humor, teatro, danza, fiestas de pueblo y algún plan para fingir que este fin de semana vas a hacer algo sofisticado.
Viernes 13
Pamplona
- Euskadiko Orkestra
Baluarte · 19:30
Plan elegante para empezar el fin de semana con cara de persona culta.
- Femkultur 2026
Pamplona · festival activo del 4 al 15 de marzo
Si te apetece un finde con arte, creación contemporánea y mirada femenina, aquí hay material.
Ribera
- San Raimundo 2026 – Fitero
Fitero · desde el viernes 13
Toros, charanga, encierro infantil y orquesta. O sea, tranquilidad no.
- Jornadas Saludables y de las Verduras 2026
Ribaforada · marzo en marcha
La Ribera sigue en modo verdura, pero con bastante más glamour del que parece.
Sábado 14
Pamplona
- Bajau
Baluarte · 17:00
Plan familiar para la tarde, de esos que quedan bien con todo el mundo.
- Martita de Graná
Baluarte · 20:00
Risas garantizadas y probablemente cero paz interior.
- Femkultur 2026
Pamplona
Sigue vivo todo el fin de semana, así que todavía estás a tiempo de hacerte el interesante con criterio.
- Poetry slam en el Katakrak a las 18:30.
Será una tarde-noche mágica con las titanas Bertsoladies como artistas invitadas.
Estella
- Teatro en euskera: “Elara, bidaia bat izarretara”
Estella-Lizarra · 14 de marzo
Tierra Estella se pone sensible y cósmica a la vez.
Ribera
- San Raimundo 2026 – Fitero
Fitero · sábado 14
Corrida, charanga y orquesta “La Principal”. El pueblo, claramente, no piensa dormir.
Domingo 15
Estella
- “Elara, un viaje a las estrellas”
Espacio Cultural Los Llanos · 18:00
Plan bonito, familiar y con un punto de ternura intergaláctica.
- Concierto Primital Brothers
Espacio Cultural Los Llanos · 20:00
Si te apetece cerrar el finde con voces potentes y algo distinto, aquí lo tienes.
Ribera
- Fiesta del Árbol 2026
Tudela · Parque del Queiles · domingo 15
Plan de domingo con aire libre, niños felices y conciencia ecológica sin sufrimiento.
- Jornadas Saludables y de las Verduras 2026
Ribaforada · domingo 15
La Ribera sigue cocinando el fin de semana con bastante dignidad vegetal.
Si te aburres… ya no es culpa de Navarra 😉