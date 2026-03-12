Navarra Cultural Weekend del 13 al 15 marzo 2026

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¡Hola Navarra! Aquí llega el Navarra Cultural Weekend del 13 al 15 de marzo de 2026. Una selección clara, bien repartida y con buen humor para que no te quedes en casa diciendo “ya veré”. Música, humor, teatro, danza, fiestas de pueblo y algún plan para fingir que este fin de semana vas a hacer algo sofisticado.

Viernes 13

Pamplona

Euskadiko Orkestra

Baluarte · 19:30

Plan elegante para empezar el fin de semana con cara de persona culta.

Baluarte · 19:30 Plan elegante para empezar el fin de semana con cara de persona culta. Femkultur 2026

Pamplona · festival activo del 4 al 15 de marzo

Si te apetece un finde con arte, creación contemporánea y mirada femenina, aquí hay material.

Ribera

San Raimundo 2026 – Fitero

Fitero · desde el viernes 13

Toros, charanga, encierro infantil y orquesta. O sea, tranquilidad no.

Fitero · desde el viernes 13 Toros, charanga, encierro infantil y orquesta. O sea, tranquilidad no. Jornadas Saludables y de las Verduras 2026

Ribaforada · marzo en marcha

La Ribera sigue en modo verdura, pero con bastante más glamour del que parece.

Sábado 14

Pamplona

Bajau

Baluarte · 17:00

Plan familiar para la tarde, de esos que quedan bien con todo el mundo.

Baluarte · 17:00 Plan familiar para la tarde, de esos que quedan bien con todo el mundo. Martita de Graná

Baluarte · 20:00

Risas garantizadas y probablemente cero paz interior.

Baluarte · 20:00 Risas garantizadas y probablemente cero paz interior. Femkultur 2026

Pamplona

Sigue vivo todo el fin de semana, así que todavía estás a tiempo de hacerte el interesante con criterio.

Pamplona Sigue vivo todo el fin de semana, así que todavía estás a tiempo de hacerte el interesante con criterio. Poetry slam en el Katakrak a las 18:30.

Será una tarde-noche mágica con las titanas Bertsoladies como artistas invitadas.

Estella

Teatro en euskera: “Elara, bidaia bat izarretara”

Estella-Lizarra · 14 de marzo

Tierra Estella se pone sensible y cósmica a la vez.

Ribera

San Raimundo 2026 – Fitero

Fitero · sábado 14

Corrida, charanga y orquesta “La Principal”. El pueblo, claramente, no piensa dormir.

Domingo 15

Estella

“Elara, un viaje a las estrellas”

Espacio Cultural Los Llanos · 18:00

Plan bonito, familiar y con un punto de ternura intergaláctica.

Espacio Cultural Los Llanos · 18:00 Plan bonito, familiar y con un punto de ternura intergaláctica. Concierto Primital Brothers

Espacio Cultural Los Llanos · 20:00

Si te apetece cerrar el finde con voces potentes y algo distinto, aquí lo tienes.

Ribera

Fiesta del Árbol 2026

Tudela · Parque del Queiles · domingo 15

Plan de domingo con aire libre, niños felices y conciencia ecológica sin sufrimiento.

Tudela · Parque del Queiles · domingo 15 Plan de domingo con aire libre, niños felices y conciencia ecológica sin sufrimiento. Jornadas Saludables y de las Verduras 2026

Ribaforada · domingo 15

La Ribera sigue cocinando el fin de semana con bastante dignidad vegetal.

Si te aburres… ya no es culpa de Navarra 😉