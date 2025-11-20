🎉 ¡Navarra on Fire! Agenda Cultural (21-23 Noviembre) 🎭

(Onda International) – Navarra Cultural Weekend



🎭 Navarra Cultural Weekend (21-23noviembre 2025): cultura on fire

¡Prepárate! Navarra se pone sus mejores galas para un fin de semana épico que va del Pirineo a la Ribera, cargado de música, tradición y teatro. Deja el pijama en el armario y lánzate a la aventura.

📅 Viernes 21 de Noviembre: Dosis Doble de Música y Emociones 🎶

El viernes arranca con fuerza. ¡Tienes que elegir entre el pop masivo y el chill gallego, un dilema de viernes noche!

🎤 Música de Alto Voltaje

Concierto Estelar de Antonio Orozco : El coach de la voz aterriza con su gira “La Gira de mi Vida” a las 19:00h en el Navarra Arena (Pamplona). ¡Prepárate para desgañitarte!

: El coach de la voz aterriza con su gira “La Gira de mi Vida” a las 19:00h en el Navarra Arena (Pamplona). ¡Prepárate para desgañitarte! Concierto Folk de Carlos Núñez : El maestro gallego de la gaita te espera con su espectáculo “A Irmandade das Estrelas” a las 20:00h en el Teatro Gaztambide (Tudela). ¡Un planazo celta!

: El maestro gallego de la gaita te espera con su espectáculo “A Irmandade das Estrelas” a las 20:00h en el Teatro Gaztambide (Tudela). ¡Un planazo celta! Flamenco Chill con Chambao : Si buscas algo más chill y con sabor a sur, Chambao toca a las 20:00h en la sala Zentral (Pamplona).

: Si buscas algo más chill y con sabor a sur, Chambao toca a las 20:00h en la sala Zentral (Pamplona). Rap Session: Barras Bravas, en el Bar Garazi (Pamplona) h.20, con Bertsoladies, Mikelote, Lauravels, DJ Txino…

🎭 Teatro y Escena

‘MAR, o de cómo sobrevivir a un tsunami’ : Una obra teatral intensa en el Centro de Artes Avenida de Cintruénigo (20:00h).

: Una obra teatral intensa en el Centro de Artes Avenida de Cintruénigo (20:00h). EmpodeRaras: Teatro de otoño con un toque de humor y empoderamiento en Corella (21:00h).

🎬 Aventura y Causa

Cine de Montaña : Proyección de “De Etxauri a Perú” en El Bullicio Pamplonés (20:00h).

: Proyección de “De Etxauri a Perú” en El Bullicio Pamplonés (20:00h). Música Solidaria: Concierto de Chuchín Ibáñez en Geltoki (Pamplona) a beneficio de Nuevo Futuro (18:00h).

📅 Sábado 22 de Noviembre: ¡Sube la Energía! 🕺

El día grande para moverse, bailar y disfrutar del arte joven.

🎤 Ritmo Joven

Nil Moliner – “Lugar Paraíso Tour”: El concierto que te inyectará buen rollo. Toca saltar a las 21:00h en el Navarra Arena (Pamplona).

🎨 Arte y Reflexión

25 años de Encuentros : Descubre el talento emergente en la exposición de Jóvenes Artistas en el Civivox Condestable (Pamplona).

: Descubre el talento emergente en la exposición de Jóvenes Artistas en el Civivox Condestable (Pamplona). Te de construyo : Una fusión de teatro, música y poesía para abrir la mente en la Casa de Cultura de Zizur Mayor (20:00h).

: Una fusión de teatro, música y poesía para abrir la mente en la Casa de Cultura de Zizur Mayor (20:00h). Obra ‘Perséfone’: Teatro con conciencia social en Andosilla (Tierra Estella) dentro de la programación por el 25N (18:30h).

📅 Domingo 23 de Noviembre: Tradición, Ruedas y Familia 🐏

El día perfecto para la desconexión rural o un plan tranquilo con los peques.

⛰️ Tradición y Aire Libre

Ferias de San Andrés y Cesión de Bastones: El Valle de Roncal se viste de fiesta. Disfruta del folclore, el mercado y la tradición en pueblos como Isaba y Belagua. ¡Un planazo para respirar Pirineo!

🏎️ Motores y Pequeños Artistas

Tandas en el Circuito de Navarra : ¿Te va la velocidad? Puedes asistir a las tandas de coches y motos en Los Arcos (cerca de Estella).

: ¿Te va la velocidad? Puedes asistir a las tandas de coches y motos en Los Arcos (cerca de Estella). Teatro Familiar ‘SUM’ : Teatro para los más pequeños (3-5 años) en el Teatro Gaztambide de Tudela (11:00h y 12:30h).

: Teatro para los más pequeños (3-5 años) en el Teatro Gaztambide de Tudela (11:00h y 12:30h). Concierto ‘Basi y sus Amigos’: Música familiar para cerrar el fin de semana en Andosilla (19:00h).

🎭 Clásicos

Zarzuela “Doña Francisquita”: Cierre lírico del fin de semana de la mano de AGAO en el Teatro Gayarre (Pamplona).

Más allá de la voz – Nuevo curso de Voz y Canto Online

La voz no es solo sonido, sino comunicación, identidad y presencia. Este curso representa la ocasión perfecta

para aprender a cuidarla y expresarse con plenitud a cualquier edad. www.voicefusions.com

666 99 47 36 Myriam Elorza

Onda International – Solo Arte