🎉 ¡Navarra on Fire! Agenda Cultural (21-23 Noviembre) 🎭

🎭 Navarra Cultural Weekend (21-23noviembre 2025): cultura on fire
¡Prepárate! Navarra se pone sus mejores galas para un fin de semana épico que va del Pirineo a la Ribera, cargado de música, tradición y teatro. Deja el pijama en el armario y lánzate a la aventura.
📅 Viernes 21 de Noviembre: Dosis Doble de Música y Emociones 🎶
El viernes arranca con fuerza. ¡Tienes que elegir entre el pop masivo y el chill gallego, un dilema de viernes noche!
🎤 Música de Alto Voltaje
- Concierto Estelar de Antonio Orozco: El coach de la voz aterriza con su gira “La Gira de mi Vida” a las 19:00h en el Navarra Arena (Pamplona). ¡Prepárate para desgañitarte!
- Concierto Folk de Carlos Núñez: El maestro gallego de la gaita te espera con su espectáculo “A Irmandade das Estrelas” a las 20:00h en el Teatro Gaztambide (Tudela). ¡Un planazo celta!
- Flamenco Chill con Chambao: Si buscas algo más chill y con sabor a sur, Chambao toca a las 20:00h en la sala Zentral (Pamplona).
- Rap Session: Barras Bravas, en el Bar Garazi (Pamplona) h.20, con Bertsoladies, Mikelote, Lauravels, DJ Txino…
🎭 Teatro y Escena
- ‘MAR, o de cómo sobrevivir a un tsunami’: Una obra teatral intensa en el Centro de Artes Avenida de Cintruénigo (20:00h).
- EmpodeRaras: Teatro de otoño con un toque de humor y empoderamiento en Corella (21:00h).
🎬 Aventura y Causa
- Cine de Montaña: Proyección de “De Etxauri a Perú” en El Bullicio Pamplonés (20:00h).
- Música Solidaria: Concierto de Chuchín Ibáñez en Geltoki (Pamplona) a beneficio de Nuevo Futuro (18:00h).
📅 Sábado 22 de Noviembre: ¡Sube la Energía! 🕺
El día grande para moverse, bailar y disfrutar del arte joven.
🎤 Ritmo Joven
- Nil Moliner – “Lugar Paraíso Tour”: El concierto que te inyectará buen rollo. Toca saltar a las 21:00h en el Navarra Arena (Pamplona).
🎨 Arte y Reflexión
- 25 años de Encuentros: Descubre el talento emergente en la exposición de Jóvenes Artistas en el Civivox Condestable (Pamplona).
- Te de construyo: Una fusión de teatro, música y poesía para abrir la mente en la Casa de Cultura de Zizur Mayor (20:00h).
- Obra ‘Perséfone’: Teatro con conciencia social en Andosilla (Tierra Estella) dentro de la programación por el 25N (18:30h).
📅 Domingo 23 de Noviembre: Tradición, Ruedas y Familia 🐏
El día perfecto para la desconexión rural o un plan tranquilo con los peques.
⛰️ Tradición y Aire Libre
- Ferias de San Andrés y Cesión de Bastones: El Valle de Roncal se viste de fiesta. Disfruta del folclore, el mercado y la tradición en pueblos como Isaba y Belagua. ¡Un planazo para respirar Pirineo!
🏎️ Motores y Pequeños Artistas
- Tandas en el Circuito de Navarra: ¿Te va la velocidad? Puedes asistir a las tandas de coches y motos en Los Arcos (cerca de Estella).
- Teatro Familiar ‘SUM’: Teatro para los más pequeños (3-5 años) en el Teatro Gaztambide de Tudela (11:00h y 12:30h).
- Concierto ‘Basi y sus Amigos’: Música familiar para cerrar el fin de semana en Andosilla (19:00h).
🎭 Clásicos
- Zarzuela “Doña Francisquita”: Cierre lírico del fin de semana de la mano de AGAO en el Teatro Gayarre (Pamplona).
