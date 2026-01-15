🎭 Navarra Cultural Weekend – 16-8 enero 2026

Edición “enero es largo, pero los planes ayudan”

Enero avanza, el frío se instala sin pedir permiso y Navarra responde como sabe:

🧣 bufanda bien puesta

☕ café caliente en mano

🎶 y una agenda cultural que da gusto.







Si este fin de semana no sales…

no es por falta de planes: es porque el sofá también aprieta.

¡Aupa ahí! Prepárate, porque del 16 al 18 de enero Navarra se pone más interesante que un calderete recién hecho. Eso sí, búscate el abrigo más gordo que tengas porque el “fresquito” del norte no perdona.

Aquí tienes tu agenda cultural para que no te quedes en casa mirando el radiador:

🗓️ Viernes 16: El Calentamiento (literalmente)

Para empezar el fin de semana con energía, tienes opciones para todos los gustos:

Pamplona (Auditorio Baluarte – 20:00h): Si eres fan de los clásicos, no te pierdas a The Other Side , un tributo a Pink Floyd que te hará sentir en el lado oscuro de la luna (pero con calefacción).

Si eres fan de los clásicos, no te pierdas a , un tributo a Pink Floyd que te hará sentir en el lado oscuro de la luna (pero con calefacción). Pamplona (Teatro Gayarre – 19:00h): Si prefieres el drama intenso, llega la obra “Un tranvía llamado deseo” . Ideal para recordar que, comparado con los protagonistas, tu vida es bastante relajada.

Si prefieres el drama intenso, llega la obra . Ideal para recordar que, comparado con los protagonistas, tu vida es bastante relajada. Buñuel (Fiestas de San Antón): A las 21:30h encienden la primera hoguera y hay toro de fuego. Planazo si lo que quieres es quemar las penas (y quizás un poco las suelas de los zapatos).

A las 21:30h encienden la y hay toro de fuego. Planazo si lo que quieres es quemar las penas (y quizás un poco las suelas de los zapatos). Viana (Casa de Cultura – 20:00h): Si estás por la zona, el Mago Albert presenta “Glow”. Magia para que desaparezca el estrés de la semana.

🗓️ Sábado 17: San Antón y el “Último Vals”

El sábado es el día grande. San Antón es el patrón de los animales, así que verás más perros y gatos en misa que en un parque.

Tudela (Plaza de los Fueros – 10:00h a 14:00h): La tradicional Bendición de Animales y las “vuelticas” a la Santa Cruz. Si tienes un periquito o un hámster, es su momento de gloria. Además, sortean un lote de productos del cerdo (ironías del destino, pobre San Antón).

La tradicional y las “vuelticas” a la Santa Cruz. Si tienes un periquito o un hámster, es su momento de gloria. Además, sortean un lote de productos del cerdo (ironías del destino, pobre San Antón). Pamplona (Baluarte – 20:00h): ¡Ojo aquí! Miguel Ríos llega con su gira “El último vals”. Es una leyenda viva, así que ve a verlo antes de que decida que ya ha rockeado suficiente (aunque todos sabemos que el rock nunca muere).

¡Ojo aquí! llega con su gira “El último vals”. Es una leyenda viva, así que ve a verlo antes de que decida que ya ha rockeado suficiente (aunque todos sabemos que el rock nunca muere). Pamplona (Teatro Gayarre – 20:00h): Si el cuerpo te pide ritmo tropical para olvidar el cierzo, el Septeto Santiaguero pondrá a bailar hasta a las estatuas.

Si el cuerpo te pide ritmo tropical para olvidar el cierzo, el pondrá a bailar hasta a las estatuas. Cadreita y Buñuel: Siguen de fiestas con migas populares, procesiones y orquestas. Básicamente: comer, beber y bailar. El triángulo de la felicidad navarra.

🗓️ Domingo 18: Clase, Ballet y Vermut

Para cerrar el finde con elegancia antes de volver a la cruda realidad del lunes:

Pamplona (Teatro Gayarre – 12:00h): La mítica banda La Pamplonesa presenta “Spartacus”. Es el plan perfecto de domingo: música épica y luego un vermut por lo viejo.

La mítica banda presenta “Spartacus”. Es el plan perfecto de domingo: música épica y luego un vermut por lo viejo. Pamplona (Baluarte – 18:00h): Para los más románticos, el Théâtre Classique interpreta “El Lago de los Cisnes” . Mucho más estético que ver a los patos del parque de la Taconera.

Para los más románticos, el interpreta . Mucho más estético que ver a los patos del parque de la Taconera. Mutilva (Casa de Cultura – 16:30h y 18:00h): El mentalista Toni Bright te dejará con la boca abierta. Intentará leerte la mente, así que procura no estar pensando en lo que tienes que comprar mañana en el súper.

El mentalista te dejará con la boca abierta. Intentará leerte la mente, así que procura no estar pensando en lo que tienes que comprar mañana en el súper. Sangüesa (17:30h): Si vas con peques, tienen “El reino del hielo” (Frozen). Prepárate para cantar “Let it go” (¡Súeltalo!) hasta que se te hiele la garganta.

Un consejo de amigo: Si vas a las hogueras de la Ribera, no te pongas tu chaqueta favorita, ¡que el olor a humo y chistorra es el perfume oficial del invierno navarro!

