Navarra Cultural Weekend (7–9 noviembre 2025): cultura, ritmo y buen humor
El otoño sigue fuerte, las bufandas ya salieron a pasear, y Navarra… no se detiene.
Del 7 al 9 de noviembre, los escenarios, pueblos y bares se llenan de música, teatro, visitas y pintxos.
¿Plan de sofá? Cancelado.
Aquí llega la guía definitiva para vivir el fin de semana con arte (y un poco de descaro).
🕺 Viernes 7 de noviembre – Empezamos con ritmo y risas
- 🎤 Gorka Urbizu en concierto – Baluarte (Pamplona), 21:00.
El ex-Berri Txarrak vuelve a casa. Canciones potentes, público entregado y más energía que un espresso doble.
- 🎭 MIÑAN – Teatro de Ansoáin, 19:30.
Teatro navarro del bueno, con humor y reflexión a partes iguales. Perfecto para quien busca cultura sin ponerse corbata.
- 🎬 Cortos + coloquio – Civivox Condestable (Pamplona), 19:00.
Cine corto, ideas largas. Conversaciones que pasan de “¿qué quiso decir?” a “yo lo entendí así”.
- 🎸 Gora Gora Fest 2025 – Erratzu, 17:00.
Actividades gratuitas en euskera, música y alegría rural. Lo más lejos del postureo urbano.
🎭 Sábado 8 de noviembre – El teatro se multiplica (y el cuerpo pide fiesta)
- 🎭 WAR BABY – Tafalla Kulturgunea, 19:00.
Drama, sarcasmo y ritmo. Teatro-off con mensaje.
- 🎺 Sonidos de Cuba – Auditorio del Carmen (Sangüesa), 19:30.
Una dosis de calor caribeño con trompetas, percusión y sabor. Si no bailas, revisa el pulso.
- 🎭 UNA MERA CURIOSIDAD – Corella, 21:00.
Teatro contemporáneo con humor sutil. Perfecto para cerrar el sábado sin remordimientos.
- 🎭 La Montaña – Los Arcos, 18:00.
En la Casa de Cultura Carmen Thyssen-Bornemisza: formato pequeño, emociones grandes.
- 🎉 Fiestas patronales – Aurtitz (Valle de Baztán), desde las 10:00.
Dianas, música, comida y buen humor. Puro espíritu navarro, sin filtros.
- 🤘 Festilence – Concierto metal/rock – Bohemian (Pamplona), 20:00.
Para los que prefieren ruido al silencio y riffs a los discursos.
🎼 Domingo 9 de noviembre – Cultura para cerrar (pero con estilo)
- 🎶 Dido y Eneas – Ópera barroca en Baluarte (Pamplona), 18:30.
Purcell, emoción y un toque de tragedia amorosa. Ideal para cerrar el finde con clase.
- 🏛️ Visitas teatralizadas al Palacio de Navarra – Pamplona, 12:00 y 18:00.
Historia contada con humor, ideal para quienes siempre quisieron entrar y no sabían cómo.
🎨 Exposiciones en Tudela – Museo Muñoz Sola.
Pintura francesa, arte clásico y tranquilidad: el mejor plan para domingo con resaca cultural.
🧭 En resumen:
Este fin de semana Navarra se pone las pilas culturales:
- Rock y cine para los viernes inquietos,
- teatro y fiestas rurales para los sábados valientes,
- y ópera, historia y museos para los domingos civilizados.
🎟️ Cultura, humor y ritmo.
Porque en Navarra, aburrirse… es un acto de desobediencia.
