(Onda International) – Navarra Cultural Weekend

Navarra Cultural Weekend (7–9 noviembre 2025): cultura, ritmo y buen humor

El otoño sigue fuerte, las bufandas ya salieron a pasear, y Navarra… no se detiene.

Del 7 al 9 de noviembre, los escenarios, pueblos y bares se llenan de música, teatro, visitas y pintxos.

¿Plan de sofá? Cancelado.

Aquí llega la guía definitiva para vivir el fin de semana con arte (y un poco de descaro).

🕺 Viernes 7 de noviembre – Empezamos con ritmo y risas

🎤 Gorka Urbizu en concierto – Baluarte (Pamplona), 21:00.

El ex-Berri Txarrak vuelve a casa. Canciones potentes, público entregado y más energía que un espresso doble.

🎭 MIÑAN – Teatro de Ansoáin, 19:30.

Teatro navarro del bueno, con humor y reflexión a partes iguales. Perfecto para quien busca cultura sin ponerse corbata.

🎬 Cortos + coloquio – Civivox Condestable (Pamplona), 19:00.

Cine corto, ideas largas. Conversaciones que pasan de “¿qué quiso decir?” a “yo lo entendí así”.

🎸 Gora Gora Fest 2025 – Erratzu, 17:00.

Actividades gratuitas en euskera, música y alegría rural. Lo más lejos del postureo urbano.

🎭 Sábado 8 de noviembre – El teatro se multiplica (y el cuerpo pide fiesta)

🎭 WAR BABY – Tafalla Kulturgunea, 19:00.

Drama, sarcasmo y ritmo. Teatro-off con mensaje.

🎺 Sonidos de Cuba – Auditorio del Carmen (Sangüesa), 19:30.

Una dosis de calor caribeño con trompetas, percusión y sabor. Si no bailas, revisa el pulso.

🎭 UNA MERA CURIOSIDAD – Corella, 21:00.

Teatro contemporáneo con humor sutil. Perfecto para cerrar el sábado sin remordimientos.

🎭 La Montaña – Los Arcos, 18:00.

En la Casa de Cultura Carmen Thyssen-Bornemisza: formato pequeño, emociones grandes.

🎉 Fiestas patronales – Aurtitz (Valle de Baztán), desde las 10:00.

Dianas, música, comida y buen humor. Puro espíritu navarro, sin filtros.

Para los que prefieren ruido al silencio y riffs a los discursos.

Para los que prefieren ruido al silencio y riffs a los discursos.

🎼 Domingo 9 de noviembre – Cultura para cerrar (pero con estilo)

🎶 Dido y Eneas – Ópera barroca en Baluarte (Pamplona), 18:30.

Purcell, emoción y un toque de tragedia amorosa. Ideal para cerrar el finde con clase.

🏛️ Visitas teatralizadas al Palacio de Navarra – Pamplona, 12:00 y 18:00.

Historia contada con humor, ideal para quienes siempre quisieron entrar y no sabían cómo.

🎨 Exposiciones en Tudela – Museo Muñoz Sola.

Pintura francesa, arte clásico y tranquilidad: el mejor plan para domingo con resaca cultural.

🧭 En resumen:

Este fin de semana Navarra se pone las pilas culturales:

Rock y cine para los viernes inquietos,

teatro y fiestas rurales para los sábados valientes,

y ópera, historia y museos para los domingos civilizados.

🎟️ Cultura, humor y ritmo.

Porque en Navarra, aburrirse… es un acto de desobediencia.

