Navarra Cultural Weekend – 22 al 24 de mayo de 2026

Edición rojilla: si Osasuna sufre, Navarra sale

Este fin de semana Navarra viene con una mezcla bastante fina de teatro, fiestas, conciertos, exposiciones y nervios futboleros. O sea: cultura por un lado, emoción por otro, y un gato de Osasuna intentando que nadie pierda la fe antes del sábado por la noche.

🗓️ Viernes 22

Pamplona

FARRA — Teatro Gayarre, 20:00

Buen arranque de finde si te apetece teatro con premio Max y con nombre bastante prometedor para un viernes. Además, dura unos 80 minutos, así que todavía te deja margen para discutir luego dónde cenar.

Paseo por los márgenes del río — PamplonaEsCultura, 17:00

Plan más tranquilo, más de zapatilla cómoda y menos de butaca. Ideal para quien quiera empezar el fin de semana sintiéndose persona equilibrada antes de volver a tomar malas decisiones el sábado.

SENPE en Baluarte

Sí, es un congreso y no exactamente un plan de “salgo con mis amigos”, pero lo menciono por completitud: Baluarte está ocupado hasta el viernes 22 con el congreso SENPE, así que el gran plan público allí llega más bien el domingo.

Tierra Estella

Fiestas de la Virgen del Puy 2026 — Estella-Lizarra

Empiezan el 22 de mayo y duran hasta el 25. Muy buena noticia si te apetece ambiente festivo con identidad local y cero necesidades de inventarte excusas para acercarte a Estella.

🗓️ Sábado 23

Sangüesa

“El traje” — Sangüesa, 19:30

Comedia de Txalo Producciones. Muy buen plan si quieres salir del eje pamplonés y hacer algo con más gracia que deambular por la calle mayor mirando terrazas llenas.

Pamplona

“Mujeres que cantan tras el balcón” — Berrioplano, 19:00

Plan bonito, de esos que suenan a cultura cercana, voz y tarde apañada. Encaja muy bien si quieres algo más suave antes del drama futbolero de la noche.

Osasuna time

Getafe CF vs CA Osasuna — sábado 23, 21:00

Aquí no hace falta mucho adorno: Osasuna llega a la última jornada con la permanencia todavía en juego, así que este sábado media Navarra va a estar con un ojo en el plan y el otro en el marcador. Tu presentador-gato, desde luego, ya está mentalmente en modo sufrimiento noble.

Tierra Estella

Fiestas de la Virgen del Puy

Siguen el sábado, así que Estella vuelve a ser una opción muy seria para quien quiera mezcla de fiesta, ambiente y ese formato clásico de “voy un rato” que luego nunca dura un rato.

🗓️ Domingo 24

Pamplona

Pantxoa eta Peio — Azken bira — Baluarte, 19:30

Domingo de concierto en Baluarte. Buen cierre si te apetece algo con peso musical y una excusa elegante para no despedir el finde en el sofá viendo clips sueltos y diciendo que estás descansando.

Una madre de película — Teatro Gayarre, 19:00

Además, el Gayarre tiene función el domingo y está con las localidades agotadas, que siempre da una alegría rara: por un lado te quedas sin entrada, por otro piensas “bueno, al menos elegí algo que la gente quería”.

Tierra Estella

Fiestas de la Virgen del Puy

Domingo todavía en marcha. Estella se mantiene como una de las zonas más activas del finde, así que aquí hay opción clara para quien quiera salir de Pamplona sin sentir que se ha ido al fin del mundo.

Pamplona

Agenda de exposiciones / civivox / planes tranquilos

PamplonaEsCultura sigue cargada de actividad en estas fechas y es una buena red de seguridad para quien quiera rescatar el domingo con algo más ligero, cultural y menos exigente que fingir entusiasmo social después del partido de Osasuna.

Resumen rápido para vídeo

Si quieres un finde bien armado, yo lo vería así:

Viernes: teatro en el Gayarre o escapada temprana a Estella .

teatro en el o escapada temprana a . Sábado: Sangüesa con El traje y luego modo rojillo total con Getafe–Osasuna .

con El traje y luego modo rojillo total con . Domingo: Baluarte con Pantxoa eta Peio o cierre fino con el Gayarre.

Esta semana Navarra tiene dos preguntas importantes:

qué plan haces y si Osasuna nos deja vivir tranquilos.