Navarra Cultural Weekend – 29 al 31 de mayo de 2026

Este fin de semana Navarra viene con una mezcla bastante educada de Brahms, San Fermín en musical, corales, ciencia cuántica, jotas, gigantes y Zopilotes. O sea, lo normal aquí: un territorio donde puedes empezar el viernes con un réquiem y acabar el sábado con un grupo llamado Zopilotes Txirriaos sin sentir contradicción interna.

🗓️ Viernes 29

Pamplona

“Cuento de San Fermín. El musical de la fiesta” — Teatro Gayarre, 20:00

Pamplona ya empieza a ensayar emocionalmente San Fermín con bastante antelación. Buen plan si te apetece musical, fiesta y una primera dosis de pañuelo rojo sin necesidad de correr delante de nadie.

“Réquiem Alemán”, de Brahms — Baluarte, 19:30

Si quieres arrancar el finde en versión solemne, seria y con la espalda un poco más recta de lo habitual, aquí tienes una muy buena opción.

ARNASA — Civivox San Jorge, 19:30

Plan para quien quiera algo más contemporáneo y menos de gran recinto: teatro, danza y música en formato de los que luego te dejan diciendo “estuvo muy bien, la verdad” con una convicción poco frecuente.

Tierra Estella

Exposición “Erdigunean-En el centro”

Sigue abierta hasta el 1 de junio, así que entra perfecta para una escapada tranquila y con excusa cultural. Muy bien si te apetece Estella sin necesidad de que todo venga con escenario y focos.

Exposición: Miquel Cazaña — Casa de Cultura Fray Diego

También sigue abierta hasta el 1 de junio. Plan discreto, muy digno y perfecto para quien quiera sumar arte sin complicarse la vida.

Sangüesa

Aquí no te voy a vender una superagenda de fin de semana si no la veo clara, pero sí hay una cosa de fondo importante: Sangüesa mantiene activa su agenda cultural de mayo y además siguen abiertos los concursos de fiestas patronales 2026, que no son el plan más sexy del finde, pero demuestran que el pueblo está vivo y organizándose desde ya.

🗓️ Sábado 30

Pamplona

Luli Pampín — “El libro musical” — Baluarte, 17:00

Sábado familiar en versión resolutiva. Si hay txikis en casa, este tipo de plan te salva la tarde y además te permite fingir que todo estaba planificado desde hace semanas.

Concierto Música Militar 2026 — Baluarte, 20:00

Pamplona se pone marcial, pero con elegancia. Muy buen plan si te apetece algo distinto, sonoro y más serio que la improvisación típica de las ocho menos diez.

Abentura kuantikoa (EUS) — Civivox San Jorge, 18:00

Teatro y ciencia con el Inspector Qubit, un gato en una caja y física cuántica explicada con humor. Sinceramente, solo por esa premisa ya merece mención. Además, encaja muy bien con el espíritu Civivox: cultura de proximidad con ideas bastante menos aburridas de lo que uno teme al leer “ciencia”.

Ribera

Valtierra: Fin de Semana de la Música 2026

El sábado aquí se viene completito: Escuelas de Gaita y Tambor y Comparsa de Gigantes a las 12:30, concierto coral a las 19:30 y Los Zopilotes Txirriaos a las 23:30 en el Valtierra Arena. Traducido: puedes empezar el día bastante institucional y acabarlo bastante menos recogido.

Villafranca: 31330 Art Festival

Y esto sí merece entrar: el 31330 Art Festival vuelve el 30 y 31 de mayo con murales, talleres de collage, cianotipia, cuajada, foley para cine, visitas guiadas a murales, música, foodtrucks y hasta cine mudo con música en vivo. Así que la Ribera no solo va de corales y jotas: también va de arte urbano con bastante desparpajo.

Estella

XXVII Ciclo Coral de Primavera — Estella-Lizarra

Sigue en marcha entre el 16 de mayo y el 27 de junio, en la iglesia de San Juan, con conciertos a las 20:45 y entrada libre. Esto sí es un buen “evento menor” para meter: elegante, local y además gratuito, que siempre embellece mucho una agenda.

🗓️ Domingo 31

Pamplona y Cuenca

“Cuento de San Fermín. El musical de la fiesta” — Teatro Gayarre, 19:00

Segunda oportunidad para quien el viernes se despistó, cenó demasiado o decidió posponer sus decisiones culturales. Muy buen plan para cerrar mayo ya en clave festiva pero todavía con modales.

La vida perdurable — Civivox San Jorge, 19:30

Comedia y además con Alfredo Sanzol rondando por el fondo. Muy buen cierre de domingo si quieres algo inteligente, teatral y más digno que dejarte caer por inercia hasta el lunes.

Ribera

Valtierra: Fin de Semana de la Música 2026

El domingo remata con concierto de jotas a las 13:00 en Plaza de los Fueros y Sinfonía Navarra a las 19:30 en la Iglesia de Santa María, este último además a beneficio de ANELA. O sea, Valtierra ha decidido que si hace fin de semana musical, lo hace de verdad y hasta el final.

Villafranca: 31330 Art Festival

Sigue el domingo con el bloque de arte urbano, actividades culturales, visitas guiadas y música. Buen plan si te apetece una Ribera menos de banda y más de mural, taller y ambiente de festival bien pensado

Tierra Estella

Exposiciones en Estella-Lizarra

Domingo también válido para entrar en modo más tranquilo: “Erdigunean-En el centro”, Miquel Cazaña y el paraguas elegante del Ciclo Coral de Primavera siguen haciendo que Estella tenga más vida cultural de la que parece a simple vista.

Sangüesa

No te voy a jurar una cita estrella porque no la tengo bien atada para este domingo, pero Sangüesa mantiene agenda cultural viva y eso ya justifica tenerla en radar, aunque este finde no venga con gran titular de escenario y focos.

Resumen rápido para gente con prisa

Si quieres un finde bien armado, yo lo vería así:

Viernes: Brahms en Baluarte, musical sanferminero en el Gayarre o ARNASA en Civivox para los que prefieren algo más de proximidad.

en Baluarte, en el Gayarre o en Civivox para los que prefieren algo más de proximidad. Sábado: Luli Pampín si vas en modo familiar, Abentura kuantikoa si quieres ciencia con gato incluido, o Valtierra / Villafranca si te tira más la Ribera activa.

si vas en modo familiar, si quieres ciencia con gato incluido, o si te tira más la Ribera activa. Domingo: La vida perdurable en Civivox, Gayarre con San Fermín en musical o cierre musical en Valtierra.

Navarra, una vez más, mezclando réquiems, musicales sanfermineros, física cuántica, jotas, corales y arte urbano como si eso fuera una combinación perfectamente normal. Y aquí, la verdad, lo es.