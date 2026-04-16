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Ambito Cultural, El Cortes Inglés – Pamplona: 16-30 abril 2026

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Resumen de las actividades culturales correspondientes a la segunda quincena de abril 2026

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