(Nota de Prensa, 02/02/26) – El Festival Litercrearte Jaialdia, de la compañía Producciones Maestras en colaboración con el Servicio de Bibliotecas de Gobierno de Navarra, amplía en su IV edición el número y variedad de acciones reforzando su presencia en todo el territorio navarro. En concreto, las actuaciones llegarán a todo el territorio navarro a través de 65 acciones culturales e incorpora dos nuevas líneas de trabajo centradas en compartir y crear con el público general. El festival comienza el 3 de febrero a las 19:00 horas con la propuesta teatral Vivir es peligroso en la Biblioteca de Navarra.

Además, se incorpora una nueva acción, ‘BUScarte’, que llevará el festival a una de las rutas del servicio de Bibliobus de Tierra Estella y además se pone en marcha un taller de iniciación a la dramaturgia, con dos localidades y fechas. Por otro lado, se da continuidad tanto a la propuesta teatral adulta, que recorrerá 25 bibliotecas y espacios culturales, como a los talleres de creación literaria para txikis, que llegarán a 22 bibliotecas navarras.

Estreno el 3 de febrero de la propuesta teatral Vivir es peligroso

Cada edición del Festival y su propuesta teatral parten de cuatro novelas leídas en los clubes de lectura de la Red de Bibliotecas de Navarra. A partir de estas obras, cuatro dramaturgos y dramaturgas navarras, en un trabajo de creación compartido con los clubes de lectura, crean textos dramáticos originales que dan lugar a una puesta en escena única de pequeño formato y acompañada de un encuentro posterior con el público. Han sido trce los encuentros entre los clubes de lectura y los y las dramaturgas desde septiembre, en el proceso creativo de las dramaturgias.

En esta IV edición las novelas seleccionadas han sido: Fortuna de Hernán Díaz; Locura de Maite Sota Virto; Nada es verdad de Verónica Raimo y La conjura de los necios de John Kennedy Toole. Los dramaturgos y dramaturgas de esta edición son Adriana Salvo, Patxi Irurzun, Iordan Rodorov y Ana Maestrojuán.

La propuesta teatral producto de este trabajo y que lleva por nombre Vivir es peligroso se estrenará en la Biblioteca de Navarra (sala de proyecciones) el 3 de febrero a las 19:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

La obra recoge cuatro experiencias vitales que nos sitúan en espacios, en tiempos extraños y, a la vez, totalmente reconocibles. Porque la vida es extraña, a veces resulta maravillosa, a veces, cruel. Esta vida, la vida que se nos escurre ante los ojos, se transforma y se expande, se esconde o se hace mínima, pero no deja de ser nuestra vida. La obra está dirigida por Ana Maestrojuán y protagonizada por Izaskun Lasarte y Ángel García Moneo.

A partir de su estreno, iniciará una gira por bibliotecas y espacios escénicos navarros que se prolongará hasta finales de mayo, cuya programación puede consultarse en la web del festival.

BUScarte: el festival viaja por primera vez de la mano del bibliobús

Una de las novedades de esta edición es la puesta en marcha de ‘BUScarte’, una colaboración con el servicio de bibliobús de Tierra Estella, que permite llevar la experiencia Litercrearte a nuevas localidades y acercarla a las personas usuarias de este servicio.

A través de BUScarte, el público de la ruta de Yerri podrá leer una de las novelas seleccionadas, disponible para préstamo en el propio bibliobús desde enero hasta mayo. Esta experiencia culminará en mayo con la representación teatral y un encuentro con el equipo artístico en un espacio de una localidad de la ruta.

IniciArte: talleres de dramaturgia para público adulto

El festival refuerza su dimensión creativa con IniciArte, un taller de iniciación a la dramaturgia. En esta edición se celebrarán dos sesiones: el 16 de febrero a las 17:00 horas en la Biblioteca de Navarra y el 7 de mayo de 2026 a las 17:00 horas en la Biblioteca de Tudela.

Los talleres tomarán como punto de partida la novela La muy catastrófica visita al zoo, de Joël Dicker, y están dirigidos a todas aquellas personas interesadas en iniciarse en la dramaturgia. No son necesarios conocimientos previos, sólo haber leído la novela de Dicker, que estará a disposición de los interesados las semanas anteriores en esas bibliotecas. Para participar es necesaria la inscripción previa en la biblioteca correspondiente.

Litercrearte Txiki: creación literaria para la infancia

La IV edición vuelve a apostar por Litercrearte Txiki, la línea dirigida a niños y niñas de entre 8 y 12 años. Entre enero y mayo de 2026, más de veinte bibliotecas acogerán los talleres de creación literaria en castellano y en euskera, en modalidad infantil o intergeneracional, reforzando la creatividad y la imaginación de los y las txikis, que crearán su propio cuento partiendo de cuentos, narraciones y juegos. Los talleres son gratuitos y requieren inscripción previa en la biblioteca donde se realizan. Tiene una duración de 90 minutos.