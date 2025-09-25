Fin de semana Navarra, 26-28 de septiembre de 2025

(Onda International) – Los principales eventos artísticos y culturales en Navarra
¡Planazo cultural para Navarra del viernes 26 al domingo 28 de septiembre de 2025! El listado detallado (música, teatro, festivales, cine, arte y patrimonio). Incluyo lugar, hora y entradas cuando aplica.
Viernes 26 de septiembre
- Manuel Carrasco – “T⏀ur salvaje” (concierto)
Navarra Arena (Pamplona) · 21:30 (apertura 20:00) · Entradas desde 41,80 € en Navarra Arena / Baluarte.
- Mamma Mia! El Musical (funciones de tarde y noche)
Baluarte – Sala Principal (Pamplona) · Pases a 16:00 y 20:00 (también 27 y 28).
- Facu Díaz & Miguel Maldonado – “Quieto todo el mundo” (humor en directo)
Teatro Gayarre (Pamplona) · 20:30 (también sábado 27).
- Estaciones Sonoras – Otoño (día 1) (festival)
Cascante (Patio Antiguo Colegio) · Cartel con Zahara, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Veintiuno, Los Flamingos y DJ Virginia Díaz.
- Exposición “Ciclo Internacional de Cine Submarino” (último día)
Biblioteca de Navarra / Filmoteca · Abierta hasta 20:30.
- MAPAMUNDISTAS 2025 – “Noches encendidas” (inaugura programa en Ciudadela)
Pamplona – Ciudadela (Pabellón de Mixtos y Caserna nº6) · del 26/09 al 16/11.
Sábado 27 de septiembre
- ADItech – Ciclo de Cine y Ciencia (sesión 1: “Gattaca”) + coloquio
Civivox Condestable (Pamplona) · 19:00 · Entrada gratuita con inscripción.
- Mamma Mia! El Musical
Baluarte (Pamplona) · Pases 16:00 y 20:00.
- Facu Díaz & Miguel Maldonado – “Quieto todo el mundo”
Teatro Gayarre (Pamplona) · 20:30.
- Estaciones Sonoras – Otoño (día 2)
Cascante · Continúa el festival (conciertos y actividades).
- Planetario – “Foz de Lumbier: observación y paseo nocturno” (actividad externa)
Foz de Lumbier (Navarra) · 20:00 (actividad de astroturismo).
- Civivox Condestable – Cuentacuentos en familia (efeméride Pablo Sarasate)
Sala Museo Pablo Sarasate, Pamplona ·
- Jornadas Europeas de Patrimonio – Actividades por toda Navarra
Archivo Real y General (Pamplona): visitas guiadas 12:00 · Museo Oteiza (Alzuza): puertas abiertas y visitas especiales (11:00–19:00) · Tudela (Claustro de la Catedral): concierto 17:00–19:00.
- MAPAMUNDISTAS 2025 (exposiciones activas en Pamplona, Huarte, Villava y Tudela)
Consulta sedes y horarios en el programa.
Domingo 28 de septiembre
- Mamma Mia! El Musical
Baluarte (Pamplona) · Pases 16:00 y 20:00.
- Jornadas Europeas de Patrimonio – continuación
Museo Oteiza (Alzuza): puertas abiertas y visitas · Más propuestas en distintas localidades.
- MAPAMUNDISTAS 2025
Exposiciones y actividades del ciclo en curso.
