Fin de semana Navarra, 26-28 de septiembre de 2025

(Onda International) – Los principales eventos artísticos y culturales en Navarra

¡Planazo cultural para Navarra del viernes 26 al domingo 28 de septiembre de 2025! El listado detallado (música, teatro, festivales, cine, arte y patrimonio). Incluyo lugar, hora y entradas cuando aplica.

Viernes 26 de septiembre

Manuel Carrasco – “T ⏀ ur salvaje” (concierto)

Navarra Arena (Pamplona) · 21:30 (apertura 20:00) · Entradas desde 41,80 € en Navarra Arena / Baluarte.

Mamma Mia! El Musical (funciones de tarde y noche)

Baluarte – Sala Principal (Pamplona) · Pases a 16:00 y 20:00 (también 27 y 28).

Facu Díaz & Miguel Maldonado – "Quieto todo el mundo" (humor en directo)

Teatro Gayarre (Pamplona) · 20:30 (también sábado 27).

Estaciones Sonoras – Otoño (día 1) (festival)

Cascante (Patio Antiguo Colegio) · Cartel con Zahara , Derby Motoreta’s Burrito Kachimba , Veintiuno , Los Flamingos y DJ Virginia Díaz .

Exposición "Ciclo Internacional de Cine Submarino" (último día)

Biblioteca de Navarra / Filmoteca · Abierta hasta 20:30 .

MAPAMUNDISTAS 2025 – "Noches encendidas" (inaugura programa en Ciudadela)

Pamplona – Ciudadela (Pabellón de Mixtos y Caserna nº6) · del 26/09 al 16/11.

Sábado 27 de septiembre

ADItech – Ciclo de Cine y Ciencia (sesión 1: “Gattaca”) + coloquio

Civivox Condestable (Pamplona) · 19:00 · Entrada gratuita con inscripción .

Mamma Mia! El Musical

Baluarte (Pamplona) · Pases 16:00 y 20:00 .

Facu Díaz & Miguel Maldonado – "Quieto todo el mundo"

Teatro Gayarre (Pamplona) · 20:30 .

Estaciones Sonoras – Otoño (día 2)

Cascante · Continúa el festival (conciertos y actividades).

Planetario – "Foz de Lumbier: observación y paseo nocturno" (actividad externa)

Foz de Lumbier (Navarra) · 20:00 (actividad de astroturismo).

Civivox Condestable – Cuentacuentos en familia (efeméride Pablo Sarasate)

Sala Museo Pablo Sarasate, Pamplona ·

· Jornadas Europeas de Patrimonio – Actividades por toda Navarra

Archivo Real y General (Pamplona) : visitas guiadas 12:00 · Museo Oteiza (Alzuza) : puertas abiertas y visitas especiales ( 11:00–19:00 ) · Tudela (Claustro de la Catedral) : concierto 17:00–19:00 .

MAPAMUNDISTAS 2025 (exposiciones activas en Pamplona, Huarte, Villava y Tudela)

Consulta sedes y horarios en el programa.

Domingo 28 de septiembre

Mamma Mia! El Musical

Baluarte (Pamplona) · Pases 16:00 y 20:00 .

Jornadas Europeas de Patrimonio – continuación

Museo Oteiza (Alzuza) : puertas abiertas y visitas · Más propuestas en distintas localidades.

MAPAMUNDISTAS 2025

Exposiciones y actividades del ciclo en curso.

