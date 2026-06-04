Navarra Cultural Weekend – del 5 al 7 de junio de 2026

Prepárate, porque este finde Navarra viene con música, festivales, pintxos, exposiciones, teatro y bastante meneo. Vamos por zonas, que así da menos pereza elegir.

🗓️ Viernes 5 de junio

Pamplona

En Vivo Festival 2026 : la Ciudadela se pone en modo festival viernes y sábado, con nombres como Nil Moliner, La M.O.D.A., León Benavente, Sidonie, Janus Lester, Süne o Lisasinson . Vamos, plan de los de entrar “un rato” y salir cuando ya casi desayunas.

: la Ciudadela se pone en modo festival viernes y sábado, con nombres como . Vamos, plan de los de entrar “un rato” y salir cuando ya casi desayunas. Plan cultural tranquilo : si te va algo más relajado, este finde aún puedes ver la EXPO ARTEA OINEZ 2026 en el Palacio del Condestable, y también sigue la exposición de Leo Burge en el Polvorín de la Ciudadela.

: si te va algo más relajado, este finde aún puedes ver la en el Palacio del Condestable, y también sigue la exposición de en el Polvorín de la Ciudadela. Zona Norte / Baztan-Bidasoa

En el Señorío de Bértiz celebran del 5 al 7 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente. La entrada al Jardín Histórico-Artístico será libre los tres días, y el resto de actividades son gratuitas aunque con inscripción previa. Planazo si te apetece cambiar la ciudad por verde del bueno.



Zona Media

Tafalla se pone resultona con la III Semana del Buen Comercio: hay ambiente de comercio en la calle, visitas guiadas al Palacio de los Mencos durante el fin de semana y, además, el viernes arranca el plan con concierto de jazz de Rodri Lauroba Quintet a las 20:00 junto al certamen de pintxos.



La Ribera

Cascante da el pistoletazo a su Semana Romana, que arranca el 5 de junio y se alarga hasta el 28, con talleres, conferencias, exposición, teatro y más historia romana de la buena.





🗓️ Sábado 6 de junio

Pamplona

Segundo día del En Vivo Festival en la Ciudadela, así que si el viernes no puedes, todavía estás a tiempo de darte el homenaje musical el sábado.

en la Ciudadela, así que si el viernes no puedes, todavía estás a tiempo de darte el homenaje musical el sábado. Blackworks Navarra aterriza en Navarra Arena el sábado 6 de junio a las 21:00. Si lo tuyo es la tralla electrónica y salir con el corazón a 180 pulsaciones, aquí tienes tarea.

Sangüesa / Zangoza

Ojo al planazo de Euskararen eguna:

12:00 yincana para jóvenes,

12:30 mintzodromoa,

13:00 talos y vermú con DJ Mortx1,

14:30 comida popular,

15:00 talleres infantiles,

17:30 pasacalles con la Txaranga Eskartxa,

y 20:30 erromeria.

Vamos, día completito y con ambientazo.



Zona Media

En Tafalla Kulturgunea, dentro del Mes del Orgullo LGTBI+, hay monólogo el sábado 6 de junio a las 19:00: “Ser una lesbiana rural, disfrutando en el intento”.



La Ribera

Si te va más el plan de patrimonio con sabor histórico, Cascante sigue en modo Semana Romana, así que también es buena opción para el sábado.

🗓️ Domingo 7 de junio

Pamplona

Mercado de Landaben : a partir de las 12:30 hay actividades culturales y, este domingo 7, actúa el Grupo de danzas Santiago Apóstol . Muy buen plan de mañana: paseíto, ambiente y algo para picar por la zona.

: a partir de las hay actividades culturales y, este domingo 7, actúa el . Muy buen plan de mañana: paseíto, ambiente y algo para picar por la zona. Músicas de Domingo : en el patio de Civivox Condestable tienes al Dúo Boreal: arpa y guitarra . Plan elegante para cerrar el finde sin necesidad de hacer grandes esfuerzos.

: en el patio de tienes al . Plan elegante para cerrar el finde sin necesidad de hacer grandes esfuerzos. Teatro Gayarre : el domingo 7 a las 19:00 está “Cuento de San Fermín. El musical de la fiesta” . Ojo, porque figura como agotado . Además, el folleto de verano del Gayarre incluye funciones también los días 5, 6 y 7 de junio .

: el domingo 7 a las está . Ojo, porque figura como . Además, el folleto de verano del Gayarre incluye funciones también los días . Y además es el último día para ver la EXPO ARTEA OINEZ 2026 en Condestable. Si eres de “ya iré”, este es el momento o luego vienen los lamentos.

La Ribera

Si quieres un domingo más suelto, Cascante sigue en modo Semana Romana





💡 Resumen rápido del finde

Si me preguntas por los planes más potentes, yo me quedaría con estos: