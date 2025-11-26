(Onda International) – Navarra Cultural Weekend
🎭 Navarra Cultural Weekend – 28–30 noviembre 2025
Este finde Navarra viene cargada: fiestas, música, exposiciones, mercados, tradición, pueblos en modo verbena y Pamplona celebrando San Saturnino, patrón de la ciudad, con más actividades que paraguas abiertos en noviembre.
Vamos por partes, como buen guion cultural:
🔥 VIERNES 28 DE NOVIEMBRE
🎉 Pamplona – Fiestas de San Saturnino (San Satordi)
La ciudad arranca con ambiente de “no es San Fermín pero ganas no faltan”.
- Chupinazo simbólico (Plaza Consistorial) – 19:00
Gente, música y emoción pero sin torres humanas improvisadas, por favor.
- Conciertos de grupos locales (Plaza de los Burgos) – desde 20:00
Pop, rock, folk y energía pre-festiva.
- Pasacalles de gigantes y gaiteros (Casco Antiguo) – tarde
Si no eres de aquí, recuerda: ver gigantes es obligatorio. Huir de ellos, opcional.
🎭 Festival de Teatro de Humor – Civivox San Jorge (Pamplona)
19:00
Obras cortas y sketches que te harán olvidar que mañana tienes que cambiar las ruedas de invierno.
🎶 Concierto Indie-Folk – Zentral (Pamplona)
21:30
Grupos navarros y de fuera mezclando acústica y electrónica suave. Público objetivo: humanos con tote bag.
🖼 Exposición “Retratos de la Memoria” – Museo de Navarra
De 10:00 a 20:00
Fotografía contemporánea de la Navarra rural. Sales reflexivo, sí, pero también con ganas de escaparte a un caserío.
🌽 FERIAS Y CULTURA EN PUEBLOS – Viernes
Tudela
- Exposición de pintura “Riberas del Ebro” – Museo Muñoz Sola
- Cineclub: proyección europea – Cine Moncayo (20:00)
Corella
- Recital de órgano barroco en la Iglesia del Rosario (19:30)
Perfecto para viajar al siglo XVII sin máquina del tiempo.
Olite
- Visita nocturna al Palacio Real (20:00)
Ideal para fotos que luego Instagram convierte en castillos de Disney.
🔥 SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE
🎉 Pamplona – Día grande de San Saturnino
- Dianas con txistularis y gaiteros – 9:00
Si esto no te despierta, revisa tu pulso.
- Procesión de San Saturnino – 10:00
Tradición, historia y mucha gente con móvil en alto.
- Gigantes y cabezudos – 11:00
Cero sustos, máximo espectáculo.
- Actuaciones de danzas y folklore – Plaza del Ayuntamiento – tarde
Para los amantes del folclore… y para los que lo descubren cada año.
- Concierto de la Pamplonesa – Baluarte – 19:00
Clásicos populares y banda a pleno rendimiento.
🎭 Teatro – “El Carnaval de los Animales” – Villava
18:00
Para peques y no-tan-peques que quieren empezar diciembre sin estrés.
🎭 Teatro – “Ellas de Oro” – Noáin
20:30
Una obra potente, divertida y con mensaje.
🎶 Concierto Sinfónico – Tudela, Teatro Gaztambide
20:00
Orquesta joven + repertorio romántico + acústica brutal.
🍷 Cultura gastronómica – Ribera y Zona Media
Cintruénigo
- Jornadas de vino joven y música local – desde 18:00
Vino + grupo local = combinación científica infalible.
Cascante
- Encuentro de dulzaineros – 19:00
Tradición sonora. Y sí: suena fuerte.
Estella-Lizarra
- Feria de artesanía pre-Navidad
Joyas, madera, jabones, pan… Riesgo alto de volver con 3 bolsas.
🕯️ Visita teatralizada nocturna – Pamplona by Night
20:00
Guías disfrazados, historias reales e historias inventadas que parecen reales. Muy recomendable.
🔥 DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE
🎺 Orquesta Sinfónica de Navarra – “Clásicos de Invierno” – Baluarte
19:00
El plan elegante del finde. Beethoven, Smetana y final épico nivel banda sonora.
🎨 Taller de Acuarela Minimalista – Zizur Mayor
10:30
Pintar sin presión. Todo el mundo empieza mal y termina mejor, que es lo que importa.
🖼️ Arte y tradición – Ribera y pueblos
Tudela
- Domingos de patrimonio: ruta guiada por el Casco Antiguo – 11:00
Mucho ladrillo medieval y cero aburrimiento.
Arguedas
- Museo de las Bardenas – charla sobre naturaleza y fotografía
Para fans de desiertos “de mentira que son de verdad”.
Sangüesa
- Concierto coral en la Iglesia de Santiago – 18:00
Modo espiritual ON (sin obligación de reflexión profunda).
Puente la Reina
- Exposición de acuarela en el Claustro del Convento
Perfecto para combinar paseo, café y arte.
🧁 Estella-Lizarra – Feria de Artesanía (todo el finde)
Si no compras nada, te dan medalla. Si compras mucho, te dan otro premio: felicidad navarra.
🎉 En resumen:
Este finde hay:
✔️ San Saturnino a tope
✔️ Cultura en Pamplona
✔️ Teatro, conciertos y exposiciones
✔️ Ribera bien representada
✔️ Pueblos con actividad real
✔️ Mercados, tradición y música para todos
Si te aburres… revisa si estás viendo bien.
Más allá de la voz – Nuevo curso de Voz y Canto Online
La voz no es solo sonido, sino comunicación, identidad y presencia. Este curso representa la ocasión perfecta
para aprender a cuidarla y expresarse con plenitud a cualquier edad. www.voicefusions.com
666 99 47 36 Myriam Elorza