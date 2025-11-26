(Onda International) – Navarra Cultural Weekend



🎭 Navarra Cultural Weekend – 28–30 noviembre 2025

Este finde Navarra viene cargada: fiestas, música, exposiciones, mercados, tradición, pueblos en modo verbena y Pamplona celebrando San Saturnino, patrón de la ciudad, con más actividades que paraguas abiertos en noviembre.

Vamos por partes, como buen guion cultural:

🔥 VIERNES 28 DE NOVIEMBRE

🎉 Pamplona – Fiestas de San Saturnino (San Satordi)

La ciudad arranca con ambiente de “no es San Fermín pero ganas no faltan”.

Chupinazo simbólico (Plaza Consistorial) – 19:00

Gente, música y emoción pero sin torres humanas improvisadas, por favor.

Conciertos de grupos locales (Plaza de los Burgos) – desde 20:00

Pop, rock, folk y energía pre-festiva.

Pasacalles de gigantes y gaiteros (Casco Antiguo) – tarde

Si no eres de aquí, recuerda: ver gigantes es obligatorio. Huir de ellos, opcional.

🎭 Festival de Teatro de Humor – Civivox San Jorge (Pamplona)

19:00

Obras cortas y sketches que te harán olvidar que mañana tienes que cambiar las ruedas de invierno.

🎶 Concierto Indie-Folk – Zentral (Pamplona)

21:30

Grupos navarros y de fuera mezclando acústica y electrónica suave. Público objetivo: humanos con tote bag.

🖼 Exposición “Retratos de la Memoria” – Museo de Navarra

De 10:00 a 20:00

Fotografía contemporánea de la Navarra rural. Sales reflexivo, sí, pero también con ganas de escaparte a un caserío.

🌽 FERIAS Y CULTURA EN PUEBLOS – Viernes

Tudela

Exposición de pintura “Riberas del Ebro” – Museo Muñoz Sola

– Museo Muñoz Sola Cineclub: proyección europea – Cine Moncayo (20:00)

Corella

Recital de órgano barroco en la Iglesia del Rosario (19:30)

Perfecto para viajar al siglo XVII sin máquina del tiempo.

Olite

Visita nocturna al Palacio Real (20:00)

Ideal para fotos que luego Instagram convierte en castillos de Disney.

🔥 SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE

🎉 Pamplona – Día grande de San Saturnino

Dianas con txistularis y gaiteros – 9:00

Si esto no te despierta, revisa tu pulso.

Procesión de San Saturnino – 10:00

Tradición, historia y mucha gente con móvil en alto.

Gigantes y cabezudos – 11:00

Cero sustos, máximo espectáculo.

Actuaciones de danzas y folklore – Plaza del Ayuntamiento – tarde

Para los amantes del folclore… y para los que lo descubren cada año.

Concierto de la Pamplonesa – Baluarte – 19:00

Clásicos populares y banda a pleno rendimiento.

🎭 Teatro – “El Carnaval de los Animales” – Villava

18:00

Para peques y no-tan-peques que quieren empezar diciembre sin estrés.

🎭 Teatro – “Ellas de Oro” – Noáin

20:30

Una obra potente, divertida y con mensaje.

🎶 Concierto Sinfónico – Tudela, Teatro Gaztambide

20:00

Orquesta joven + repertorio romántico + acústica brutal.

🍷 Cultura gastronómica – Ribera y Zona Media

Cintruénigo

Jornadas de vino joven y música local – desde 18:00

Vino + grupo local = combinación científica infalible.

Cascante

Encuentro de dulzaineros – 19:00

Tradición sonora. Y sí: suena fuerte.

Estella-Lizarra

Feria de artesanía pre-Navidad

Joyas, madera, jabones, pan… Riesgo alto de volver con 3 bolsas.

🕯️ Visita teatralizada nocturna – Pamplona by Night

20:00

Guías disfrazados, historias reales e historias inventadas que parecen reales. Muy recomendable.

🔥 DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE

🎺 Orquesta Sinfónica de Navarra – “Clásicos de Invierno” – Baluarte

19:00

El plan elegante del finde. Beethoven, Smetana y final épico nivel banda sonora.

🎨 Taller de Acuarela Minimalista – Zizur Mayor

10:30

Pintar sin presión. Todo el mundo empieza mal y termina mejor, que es lo que importa.

🖼️ Arte y tradición – Ribera y pueblos

Tudela

Domingos de patrimonio: ruta guiada por el Casco Antiguo – 11:00

Mucho ladrillo medieval y cero aburrimiento.

Arguedas

Museo de las Bardenas – charla sobre naturaleza y fotografía

Para fans de desiertos “de mentira que son de verdad”.

Sangüesa

Concierto coral en la Iglesia de Santiago – 18:00

Modo espiritual ON (sin obligación de reflexión profunda).

Puente la Reina

Exposición de acuarela en el Claustro del Convento

Perfecto para combinar paseo, café y arte.

🧁 Estella-Lizarra – Feria de Artesanía (todo el finde)

Si no compras nada, te dan medalla. Si compras mucho, te dan otro premio: felicidad navarra.

🎉 En resumen:

Este finde hay:

✔️ San Saturnino a tope

✔️ Cultura en Pamplona

✔️ Teatro, conciertos y exposiciones

✔️ Ribera bien representada

✔️ Pueblos con actividad real

✔️ Mercados, tradición y música para todos

Si te aburres… revisa si estás viendo bien.

