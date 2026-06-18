Navarra Cultural Weekend – del 19 al 21 de junio de 2026

Este fin de semana Navarra viene en modo bastante suyo: un poco de danza elegante, un poco de vino con patrimonio, algo de romanos, fiestas de pueblo y ese eterno arte navarro de pasar del plan fino al plan popular sin despeinarse demasiado.

🗓️ Viernes 19

Pamplona y Cuenca

Pamplona sigue en modo plan cultural de fondo

El viernes no viene especialmente cargado de gran titular escénico bien cerrado, pero eso no significa que te tengas que quedar mirando la pared. Siguen abiertas varias exposiciones en Pamplona, como Leo Burge en el Polvorín de la Ciudadela o Miradas de Pamplona en Civivox Pompelo, muy buenas si te apetece un plan de paseo, sombra y cultura sin compromiso escénico.

Ribera

Cintruénigo — Fiestas de San Juan

La Ribera entra en modo pueblo con ganas, y Cintruénigo tiene el fin de semana festivo ya en marcha. Aquí el concepto no es “a ver si hay ambiente”, sino más bien “a ver si consigues salir de allí a una hora razonable”.

Tierra Estella

Estella-Lizarra — plan de radar cultural

Estella no trae este viernes un megatítulo clarísimo para sacar pecho, pero sigue con agenda viva y con ese estilo suyo de ciudad donde siempre hay algo entre patrimonio, paseo y actividad cultural. Vamos, que si te apetece una escapada, tampoco vas a ir en balde.

🗓️ Sábado 20

Pamplona y Cuenca

Dance actually — Baluarte, 19:00

Aquí sí, plan bien fino y bien claro. Sábado de danza en Baluarte para quien quiera ponerse cultural, serio y ligeramente sofisticado sin necesidad de llevar una bufanda intelectual en junio.

Zona Media

Viana — Fiesta del Vino y Patrimonio

Viana juega sobre seguro: vino, patrimonio y ese ambiente que te permite parecer refinado aunque en el fondo hayas ido principalmente por la copa y el paseo bonito. Muy buen plan de sábado si te apetece Navarra en versión más elegante y menos atropellada.

Tierra Estella

Estella-Lizarra — IV Rally Estella-Lizarra Camping Arizaleku

Sí, también hay rally. Porque Navarra entiende perfectamente que un sábado puede mezclar piedra histórica, vino, motores y conversación de terraza sin entrar en contradicción.

Sangüesa / Zona Media Oriental

Sangüesa — agenda viva, pero sin gran titular estrella este sábado

No te voy a inventar una bomba cultural si no la tengo. Lo que sí sabemos es que Sangüesa mantiene actividad y buen pulso cultural, así que sigue siendo de esos sitios que conviene tener en el radar.

Ribera

Cascante — Semana Romana

Cascante sigue con su Semana Romana, activa del 5 al 28 de junio, así que puedes marcarte un sábado de historia, talleres, patrimonio y ese placer tan navarro de tomarse muy en serio una ciudad romana sin perder el sentido de la fiesta.

Cintruénigo — Fiestas de San Juan

Si tu idea de sábado ideal incluye ambiente de pueblo, ruido, movimiento y pocas garantías de recogimiento temprano, aquí tienes una apuesta bastante segura.

🗓️ Domingo 21

Pamplona y Cuenca

Ravel Mundo Mágico — Baluarte, 18:30

Domingo de concierto en Baluarte. Muy buen cierre si te apetece despedir el finde con algo elegante, bonito y bastante mejor que tumbarte a negociar con tu conciencia que el lunes aún queda lejos.

Zona Media

Miranda de Arga — Fiesta del Mundo Rural

Aquí se viene a celebrar lo de siempre, pero bien: campo, pueblo, identidad y ambiente con raíz. Muy buen plan si te apetece salir de la ciudad y recordar que Navarra también funciona estupendamente cuando no intenta impresionar a nadie.

Viana — Fiesta del Vino y Patrimonio

Sigue el domingo, así que si el sábado te liaste o te hiciste el interesante con otro plan, todavía puedes rematar el finde entre vino, piedra bonita y paseo con dignidad.

Ribera

Cintruénigo — Fiestas de San Juan

El domingo tampoco afloja. Aquí los fines de semana de fiestas no se cierran en voz baja: se rematan con ganas y con esa energía de pueblo que hace imposible usar la expresión “domingo tranquilo” sin que alguien se ría.

Tierra Estella / plan suave

Estella sigue siendo buena escapada de domingo

Aunque este domingo no me sale un gran titular redondo para venderte con trompeta, Estella sigue funcionando muy bien como plan de paseo, casco histórico y aire de domingo bien aprovechado.

Resumen rápido para gente con prisa

Si quieres dejarlo fácil:

Sábado: Dance actually en Baluarte a las 19:00 o Viana en modo vino y patrimonio.

en Baluarte a las o en modo vino y patrimonio. Domingo: Ravel Mundo Mágico en Baluarte a las 18:30 o cierre rural en Miranda de Arga .

en Baluarte a las o cierre rural en . Todo el finde: Semana Romana en Cascante y Fiestas de San Juan en Cintruénigo.

Navarra, una vez más, mezclando danza, vino, romanos, mundo rural y fiestas de pueblo como si eso fuera una combinación rarísima, cuando en realidad aquí es lo más normal del mundo.