Navarra Cultural Weekend – del 26 al 28 de junio de 2026

Este fin de semana Navarra viene con un calor bastante serio, así que el plan ideal combina tres cosas: algo de sombra, algo frío y algo que merezca salir de casa. Y por suerte hay material.

Viernes 26

Pamplona

Pamplona este viernes no va tanto de gran bombazo único, sino más de ir entrando en ambiente, terraza, paseo y ciudad bien llevada. El gran plan de recinto llega más bien el sábado con Pastora Soler en Baluarte a las 20:30.

Barañáin

Aquí está uno de los bloques fuertes del finde. Barañáin sigue en fiestas y el viernes 26 es claramente día grande: la orquesta Nueva Etapa actúa en la Plaza Consistorial con doble sesión, de 20:30 a 22:30 y de 00:15 a 04:00. O sea, si dices “voy solo un rato”, ya sabes que te estás mintiendo.

Ribera

En el Casco Antiguo de Tudela arrancan las Fiestas de San Pedro del 26 al 28 de junio. El viernes viene bien cargado: 19:00 concierto de la Orquesta de Acordeones en la Casa del Almirante, 19:30 presentación de nuevos gigantes en Plaza Vieja, 20:00 actuación de colectivos tradicionales y 20:30 cohete anunciador. Tudela, como ves, no entra nunca en las fiestas pidiendo permiso.

Sábado 27

Pamplona

Aquí sí hay cita clara: Pastora Soler presenta su tour Rosas y Espinas – 30 años en Baluarte, el sábado 27 a las 20:30. Plan muy bueno si te apetece una noche de voz potente y menos jarana callejera, aunque luego ya cada uno administre sus emociones como pueda.

Barañáin

Barañáin sigue sin aflojar. El sábado 27 le toca a la orquesta Escala en la Plaza Consistorial, otra vez con doble sesión, y por tanto otro día perfecto para comprobar cuánto aguanta realmente un ser humano en junio si le das música, calor y fiestas de pueblo bien montadas.

Estella

En Estella-Lizarra el finde mezcla cultura y motor con bastante naturalidad. Sigue el XXVII Ciclo Coral de Primavera en estas fechas y, además, el fin de semana viene con rally, así que puedes pasar de piedra histórica a gasolina en cuestión de minutos sin que nadie te mire raro.

Viana juega la carta elegante con la Fiesta del Vino y Patrimonio, sábado y domingo. Muy buena combinación para quien quiera vino, paseo bonito y una versión de sí mismo ligeramente más refinada de lo habitual.

Ribera

El sábado Tudela sigue a pleno rendimiento en San Pedro. El programa incluye desde por la mañana visita guiada al Cerro de Santa Bárbara a las 10:00, y luego el casco antiguo sigue con más ambiente, actividades y bastante movimiento festivo. Vamos, que te puedes plantar allí a media mañana y salir bastante más tarde de lo previsto.

Domingo 28

Pamplona

Pamplona este domingo funciona mejor como base de paseo, terraza e improvisación con un mínimo de criterio. Después del calor y del trote del fin de semana, tampoco pasa nada si uno baja un punto la intensidad y juega más a la sombra que a la épica.

Barañáin

Domingo de cierre en Barañáin, que remata fiestas con su despedida grande. El programa oficial marca actividades desde la mañana, y el ambiente aguanta hasta el final con el clásico tono de “nadie quiere que se acabe, pero todos saben que se acaba”. Muy buena opción si te apetece despedir el finde con fiesta de verdad y no con un café triste mirando el reloj.

Estella

Viana sigue con su Fiesta del Vino y Patrimonio, así que, si el sábado te liaste o decidiste ser fiel a Barañáin, todavía puedes cerrar el finde entre copas, piedra bonita y aire de persona que toma decisiones estupendas.

Ribera

Y Tudela también sigue con San Pedro el domingo 28. Desde las 10:00 hay dianas, a las 10:30 visita guiada de Escudos Nobiliarios, a las 12:00 recepción oficial de comparsas de gigantes y desfile, y de 12:00 a 14:30 vermut en los bares del Casco Antiguo. O sea, Tudela te ofrece un domingo con gigantes, calle y vermut, que sinceramente no suena nada mal.

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